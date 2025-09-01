2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 AI는 보안 위험이 되고 있습니다. 대비가 되어 있으십니까?

IBM Guardium으로 라이프사이클 전반에 걸친 데이터 보호

데이터가 어디에 있든 현재의 위험과 새로운 위험으로부터 중요한 엔터프라이즈 데이터를 보호하세요

Guardium Data Security Center, 리더로 선정

2025년 KuppingerCole 분석 리더십 나침반 데이터 보안 플랫폼의 4개 부문에서

발견. 분석. 대응.

민감한 데이터가 어디에 있는지 알아보세요. 사용 및 노출 방법을 이해하세요. 상황에 따라 위험의 우선순위를 정하세요. 가장 중요한 것을 보호하기 위한 조치를 취하세요. 
데이터, AI 및 암호화 알아보기

다양한 환경에서 민감한 데이터, AI 및 암호화를 탐지하여 포괄적인 위험 상황을 파악하고 맞춤형 보호 조치를 안내합니다.
다양한 차원의 데이터 보호

수명 주기 전반에 걸쳐 민감한 데이터를 보호: 오용을 감지하고, AI 위협을 차단하고, 퀀텀 세이프 보호를 위해 암호화를 현대화합니다.
규정 준수 간소화

GDPR, CCPA, PCI-DSS 및 기타 많은 규정을 준수하기 위해 자동화된 워크플로, AI 기반 정책 적용 및 보고를 통해 규정 준수 프로세스를 간소화합니다.
데이터 보안을 사후 대응에서 선제 대응으로 전환

위험 기반 가시성, 위협 우선순위 지정, 액세스 차단 및 격리와 같은 기본 제공 대응을 통해 경고에서 조치로 전환합니다.

데이터 보호, 규정 준수 간소화 

모든 단계에서 민감한 데이터를 보호하는 동시에 위험을 줄이고 시간을 절약하며 규정 준수를 간소화합니다. 조직이 보안을 유지하고 경계를 늦추지 않으며 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.

IBM Guardium DSPM

클라우드 및 SaaS 환경에서 엔터프라이즈 데이터를 검색, 분류, 보호하세요.

IBM Guardium Data Protection

데이터 규정 준수를 자동화하고, 위험을 완화하며, 민감한 데이터를 보호하세요.

IBM Guardium Vulnerability Assessment

데이터베이스 취약성이 악용되기 전에 이를 식별하고 해결하세요.

IBM Guardium DDR

실시간 가시성, 위협 우선순위 지정, 자동화된 대응으로 데이터를 보호하세요.

AI 및 암호화

AI 검색 및 보호

AI 사용 사례를 발견하고, 위험을 해결하고, 보안과 거버넌스를 강화하세요.

미래 지향적인 암호화

대규모로 암호화를 관리하고, 암호화 위험을 줄이고, 양자 복원력에 대비하세요.

IBM®Guardium Data Protection으로 Db2 보안 강화

고급 가시성, 자동화된 규정 준수 및 실시간 위협 탐지를 통해 중요한 데이터를 보호하세요.

수상 내역 및 평가

Trust Radius 2025 최고 등급 배지
고객들은 Guardium을 3년 연속으로 최고 등급 솔루션으로 선정했습니다.
Trust Radius 2025 Buyer's Choice 배지
고객들은 Guardium을 3년 연속 Buyer's Choice 솔루션으로 평가했습니다.
G2 베스트 소프트웨어 데이터 프라이버시 배지
IBM® Guardium Data Protection이 G2의 '베스트 데이터 프라이버시 소프트웨어 제품 50선'에 선정되었습니다.
다음 단계 안내 

데이터 보안 전문가와 함께하는 라이브 데모를 예약하세요. Guardium이 데이터와 비즈니스를 안전하게 보호하는 방법을 직접 확인해 볼 수 있습니다.

