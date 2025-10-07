2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 97%의 AI 관련 데이터 유출 사건에서 액세스 제어 부족

Guardium Cryptography Manager

암호화 민첩성을 통해 민감한 데이터를 보호하고 위험을 완화하며 양자 복원력에 대비하세요

무료 체험하기 라이브 데모 예약
암호화 코딩이 표시된 모니터를 들여다보는 젊은 여성

암호화 민첩성 달성, 데이터 보호

조직은 암호화를 관리하고 민감한 데이터를 보호하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 양자 컴퓨팅의 발전으로 인해 새로운 위협과 규제가 등장하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해  IBM Guardium Cryptography Manager는 조직이 암호화 민첩성을 달성하고 PQC 대비 상태를 준비할 수 있도록 지원합니다. 
완벽한 가시성 확보

모든 암호화 개체 및 관련 자산을 살펴보세요. 알 수 없는 암호화나 섀도 암호화를 탐지하세요.
위험 및 규정 준수 평가

맞춤형 위험 지표를 기반으로 취약점의 우선순위를 지정하세요. 끊임없이 변화하는 규정 준수 기준을 준수합니다.
암호화 개체 라이프사이클 관리

인증서 키와 시크릿의 라이프사이클 관리를 중앙 집중화, 간소화 및 자동화하세요.
암호화 민첩성 보호 및 지원

암호화를 활용하고 조직의 양자 복원력 알고리즘 태세를 강화하세요.

기능

간소화된 키 관리 및 데이터 보호를 나타내는 일러스트
암호화 환경에 대한 완벽한 가시성 확보

네이티브 Nmap 검색을 활용하고, Kubernetes, Qualys, Jira, ServiceNow와 통합하세요. 조직의 암호화 개체 인벤토리에 대한 대시보드로 명확한 가시성을 확보하세요. 애플리케이션 소스 코드를 스캔하여 취약한 암호화 개체를 식별하세요.

 라이브 데모 예약
Guardium 제품군을 보여주는 아이소메트릭 일러스트
암호화 및 IT 자산 위험을 분석하고 규정 준수를 유지하세요.

취약하거나 만료되었거나 잘못 구성된 IT 자산을 탐지하고 취약점의 우선순위를 지정하고 해결을 자동화하세요. PQC 위험을 평가하고 퀀텀 세이프 알고리즘으로의 마이그레이션을 지원하며 표준을 준수하세요. 표준에 매핑된 암호화 정책 적용을 자동화하고 감사 대비 보고서를 생성하세요.

 라이브 데모 예약
민감한 데이터의 자동화된 규정 준수 감사를 보여주는 개념 일러스트
엔드투엔드 암호화 개체 라이프사이클 관리

환경 전반에 걸쳐 암호화 개체를 자동으로 검색하고 카탈로그화하세요. 인증서의 생성 및 배포와 해지 관리를 수행하고 정책을 정의하며 기본적인 규정 준수와 감사 준비 상태를 보장하세요. 인증서 갱신을 자동화하고 키 및 인증서 라이프사이클을 오케스트레이션하세요.

 라이브 데모 예약
데이터 암호화 및 데이터베이스 프라이버시를 나타내는 일러스트
암호화를 통해 IT 자산을 보호하세요

주요 데이터베이스를 위해서는 에이전트 없는 투명한 데이터 암호화를, Oracle을 위해서는 에이전트 기반의 암호화를 오케스트레이션하세요. 적응형 프록시는 '선수집, 후해독' 공격으로부터 앱과 네트워크 엔드포인트를 보호합니다. 전달 프록시는 아웃바운드 트래픽을 보호합니다. HTTP 트래픽을 측정 및 분석하여 암호화 알고리즘의 성능을 최적화하세요.

 라이브 데모 예약
간소화된 키 관리 및 데이터 보호를 나타내는 일러스트
암호화 환경에 대한 완벽한 가시성 확보

네이티브 Nmap 검색을 활용하고, Kubernetes, Qualys, Jira, ServiceNow와 통합하세요. 조직의 암호화 개체 인벤토리에 대한 대시보드로 명확한 가시성을 확보하세요. 애플리케이션 소스 코드를 스캔하여 취약한 암호화 개체를 식별하세요.

 라이브 데모 예약
Guardium 제품군을 보여주는 아이소메트릭 일러스트
암호화 및 IT 자산 위험을 분석하고 규정 준수를 유지하세요.

취약하거나 만료되었거나 잘못 구성된 IT 자산을 탐지하고 취약점의 우선순위를 지정하고 해결을 자동화하세요. PQC 위험을 평가하고 퀀텀 세이프 알고리즘으로의 마이그레이션을 지원하며 표준을 준수하세요. 표준에 매핑된 암호화 정책 적용을 자동화하고 감사 대비 보고서를 생성하세요.

 라이브 데모 예약
민감한 데이터의 자동화된 규정 준수 감사를 보여주는 개념 일러스트
엔드투엔드 암호화 개체 라이프사이클 관리

환경 전반에 걸쳐 암호화 개체를 자동으로 검색하고 카탈로그화하세요. 인증서의 생성 및 배포와 해지 관리를 수행하고 정책을 정의하며 기본적인 규정 준수와 감사 준비 상태를 보장하세요. 인증서 갱신을 자동화하고 키 및 인증서 라이프사이클을 오케스트레이션하세요.

 라이브 데모 예약
데이터 암호화 및 데이터베이스 프라이버시를 나타내는 일러스트
암호화를 통해 IT 자산을 보호하세요

주요 데이터베이스를 위해서는 에이전트 없는 투명한 데이터 암호화를, Oracle을 위해서는 에이전트 기반의 암호화를 오케스트레이션하세요. 적응형 프록시는 '선수집, 후해독' 공격으로부터 앱과 네트워크 엔드포인트를 보호합니다. 전달 프록시는 아웃바운드 트래픽을 보호합니다. HTTP 트래픽을 측정 및 분석하여 암호화 알고리즘의 성능을 최적화하세요.

 라이브 데모 예약

관련 제품 살펴보기

API 검색을 위한 Guardium Quantum Safe 제품 스크린샷

Quantum Safe Explorer
 

자체 개발을 포함한 모든 환경과 애플리케이션에서 지원되는 언어로 암호화 관련 모든 아티팩트를 식별한 후, 결과를 중앙 집중식 포트폴리오 보기에서 시각화하여 실행 가능한 인사이트를 도출하고 양자 복원력 향상을 위한 해결 우선순위를 지정하세요.
IBM Quantum Safe Remediator 제품 UI

Quantum Safe Remediator
 

원활한 인프라 통합을 통해 하이브리드 암호화 환경을 지원하며, 실제 조건에서 알고리즘 성능을 평가하면서 수정 패턴을 테스트하고, '선수집, 후해독' 공격을 방어합니다.
Guardium Key Lifecycle Manager 제품 UI

Guardium Key Lifecycle Manager
 

IBM Storage 및 타사 스토리지 솔루션(예: 클라우드 스토리지 솔루션과 애플리케이션)에 대한 중앙 집중식 키 관리를 제공하여 원활한 통합을 보장함으로써 간소화된 암호화 키 관리를 지원하고 보안을 강화합니다.
다음 단계 안내 

Guardium Cryptography Manager의 실제 활용 사례를 확인해 보세요.

 무료 평가판 신청 라이브 데모 예약
자세히 살펴보기 Frost & Sullivan의 올해의 글로벌 기업상 CIO가 암호화 민첩성을 가속화할 수 있도록 지원 Quantum Safe 학습 과정 2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 받기