암호화 민첩성을 통해 민감한 데이터를 보호하고 위험을 완화하며 양자 복원력에 대비하세요
조직은 암호화를 관리하고 민감한 데이터를 보호하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 양자 컴퓨팅의 발전으로 인해 새로운 위협과 규제가 등장하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 IBM Guardium Cryptography Manager는 조직이 암호화 민첩성을 달성하고 PQC 대비 상태를 준비할 수 있도록 지원합니다.
모든 암호화 개체 및 관련 자산을 살펴보세요. 알 수 없는 암호화나 섀도 암호화를 탐지하세요.
맞춤형 위험 지표를 기반으로 취약점의 우선순위를 지정하세요. 끊임없이 변화하는 규정 준수 기준을 준수합니다.
인증서 키와 시크릿의 라이프사이클 관리를 중앙 집중화, 간소화 및 자동화하세요.
암호화를 활용하고 조직의 양자 복원력 알고리즘 태세를 강화하세요.
자체 개발을 포함한 모든 환경과 애플리케이션에서 지원되는 언어로 암호화 관련 모든 아티팩트를 식별한 후, 결과를 중앙 집중식 포트폴리오 보기에서 시각화하여 실행 가능한 인사이트를 도출하고 양자 복원력 향상을 위한 해결 우선순위를 지정하세요.
원활한 인프라 통합을 통해 하이브리드 암호화 환경을 지원하며, 실제 조건에서 알고리즘 성능을 평가하면서 수정 패턴을 테스트하고, '선수집, 후해독' 공격을 방어합니다.
IBM Storage 및 타사 스토리지 솔루션(예: 클라우드 스토리지 솔루션과 애플리케이션)에 대한 중앙 집중식 키 관리를 제공하여 원활한 통합을 보장함으로써 간소화된 암호화 키 관리를 지원하고 보안을 강화합니다.