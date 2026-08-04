IDC의 AI 기반 스토리지에 대한 인사이트

AI는 IT 리더가 데이터를 관리하고 보호하는 방식을 재편하고 있습니다. 이 IDC 백서에서 AI 기반 기능이 엔터프라이즈 스토리지 시스템의 운영을 자동화하고 사이버 복원력을 강화하는 동시에 조직이 증가하는 AI 및 데이터 요구 사항에 대비할 수 있도록 지원하는 방법을 확인해 보세요.

다음 내용을 알아볼 수 있습니다.

  • AI 기반 스토리지 기능이 최신 데이터 스토리지 관리의 핵심 툴이 되는 이유
  • 지능형 자동화를 통해 사이버 복원력 및 복구 강화를 지원하는 방법
  • IBM FlashSystem이 엔터프라이즈 스토리지 시스템의 차세대 AI 기반 기능에 대비할 수 있도록 조직을 지원하는 방법

IBM의 2026 FlashSystem 릴리스에는 새로운 5세대 FlashCore Module(FCM)과 함께 용량 프로비저닝, 애플리케이션 데이터를 최적의 스토리지 어레이로 마이그레이션, 데이터 보호 정책 적용과 같은 권장 작업을 수행할 수 있는 AI 에이전트가 도입되었습니다.  FlashSystem은 또한 자연어 처리 기능을 추가하여 관리자가 채팅 인터페이스를 통해 일반 언어로 질문하고, AI 엔진의 제안을 적용하기 전에 다듬고 확인할 수 있도록 합니다. IBM은 새로운 FlashSystem.ai 기능을 일상적인 작업을 처리하고 높은 활용률을 지원하며, 성능 문제를 선제적으로 해결하고 보안을 강화하는 상시 가동 스토리지 공동 관리자로 간주합니다.

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