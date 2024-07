기업이 일상적인 운영부터 비즈니스에 중요한 프로세스까지 모든 것에 기술을 사용하게 되면서 IT 시스템은 더 크고 복잡해졌습니다. 클라우드 서비스의 폭발적인 증가, 원격 근무의 증가, 제삼자 IT 서비스 제공업체에 대한 의존도 증가로 인해 일반 기업의 네트워크에 더 많은 사람, 장치, 소프트웨어가 유입되고 있습니다. IT 시스템이 성장함에 따라 공격 표면도 커집니다. 사이버 위험 관리 이니셔티브는 기업에 변화하는 공격 표면을 매핑하고 관리하여 보안 태세를 개선할 수 있는 방법을 제공합니다.

더 광범위한 위협 환경도 끊임없이 진화하고 있습니다. 매달 약 2,000개의 새로운 취약성이 NIST의 국가 취약성 데이터베이스에 추가됩니다(ibm.com 외부 링크). 매달 수천 개의 새로운 멀웨어 변형(ibm.com 외부 링크)이 탐지되고 있으며, 이는 사이버 위협의 한 종류에 불과합니다.

회사가 모든 취약성을 해결하고 모든 위협에 대응하는 것은 비현실적이며 재정적으로 불가능합니다. 사이버 위험 관리는 기업에 가장 큰 영향을 미칠 가능성이 높은 위협과 취약성에 정보 보안 노력을 집중함으로써 보다 실용적인 위험 관리 방법을 제공할 수 있습니다. 이렇게 하면 회사는 가치가 낮고 중요하지 않은 자산에 값비싼 통제를 받지 않을 수 있습니다.

사이버 위험 관리 이니셔티브는 조직이 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 건강 보험 이전 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI-DSS) 및 기타 규정을 준수하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 사이버 위험 관리 프로세스에서 기업은 보안 프로그램을 설계할 때 이러한 표준을 고려합니다. 모니터링 단계에서 생성된 보고서와 데이터는 감사 및 침해 후 조사 과정에서 기업이 실사를 수행했음을 입증하는 데 도움이 될 수 있습니다.

때때로 기업은 특정 위험 관리 프레임워크를 따라야 할 수 있습니다. 미국 연방 기관은 NIST RMF와 NIST CSF를 모두 준수해야 합니다. 정부 계약은 자주 NIST 표준을 사용하여 사이버 보안 요구 사항을 설정하기 때문에 연방 계약자는 이러한 프레임워크를 준수해야 할 수도 있습니다.