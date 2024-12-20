네트워크 인프라란 무엇인가요?

대부분의 기업은 네트워크 가용성을 보장하기 위해 다양한 형태의 네트워크 인프라 관리를 계획에 포함합니다. 여기에는 네트워크 모니터링, 유지관리 및 관리 도구, 네트워크 성능 최적화에 도움이 되는 보안 솔루션이 포함됩니다.

핵심 비즈니스 운영에서의 역할로 인해 네트워크 인프라는 디지털 혁신의 중요한 부분이 되었으며, 엔터프라이즈 네트워크 인프라의 글로벌 시장 규모는 매우 크며 지속적으로 확대되고 있습니다. 많은 기업들이 이를 인공 지능 (AI) 및 클라우드 컴퓨팅 같은 새로운 기술을 활용할 수 있는 기회로 보고 있습니다.

불과 2년 전 약 600억 달러의 가치였던 네트워크 인프라의 글로벌 시장은 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다1.