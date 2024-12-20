네트워크 인프라란 무엇인가요?

네트워크 인프라는 최신 컴퓨터 네트워크를 가능하게 하는 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소의 조합입니다. 기업은 오늘날 대부분의 비즈니스 프로세스를 뒷받침하는 사용자, 애플리케이션, 장치 간의 통신을 위해 네트워크 인프라와 그 인프라가 제공하는 연결성에 의존합니다.
대부분의 기업은 네트워크 가용성을 보장하기 위해 다양한 형태의 네트워크 인프라 관리를 계획에 포함합니다. 여기에는 네트워크 모니터링, 유지관리 및 관리 도구, 네트워크 성능 최적화에 도움이 되는 보안 솔루션이 포함됩니다.
핵심 비즈니스 운영에서의 역할로 인해 네트워크 인프라는 디지털 혁신의 중요한 부분이 되었으며, 엔터프라이즈 네트워크 인프라의 글로벌 시장 규모는 매우 크며 지속적으로 확대되고 있습니다. 많은 기업들이 이를 인공 지능 (AI) 및 클라우드 컴퓨팅 같은 새로운 기술을 활용할 수 있는 기회로 보고 있습니다.
불과 2년 전 약 600억 달러의 가치였던 네트워크 인프라의 글로벌 시장은 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다1.
최신 네트워크는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소, 관행, 프로세스, 시스템의 조합에 의존하여 운영됩니다. 다음은 가장 널리 사용되는 구성 요소와 서비스, 그리고 이들이 네트워크 인프라가 효과적으로 운영될 수 있도록 돕는 방법에 대한 간략한 개요입니다.
노드는 컴퓨터, 프린터, 모뎀 등과 같은 장치에 연결되어 데이터를 수신, 전송, 생성 또는 저장할 수 있는 네트워크 내의 지점입니다.컴퓨터, 라우터, 스위치와 같은 네트워킹 장치는 네트워크 인프라가 운영되기 위해 정보를 인식, 처리, 전송할 수 있어야 합니다. 따라서 각 노드는 주소(IP 주소)로 식별되며 네트워크에 접근할 수 있는 권한이 주어집니다.
인터넷 프로토콜(IP) 주소는 컴퓨터 네트워크에 연결된 노드에 부여되는 숫자입니다. 각 IP 주소는 해당 장치와 그 장치가 연결된 네트워크, 그리고 네트워크 내의 특정 위치를 식별합니다. 한 장치가 다른 장치로 데이터를 전송할 때 해당 데이터에는 두 장치의 IP 주소가 포함됩니다. 데이터는 네트워크를 통해 라우터와 스위치를 사용해 노드 간에 전달됩니다.
라우터는 네트워크 간에 데이터 패킷(네트워크 상에서 전송할 수 있도록 형식화된 작은 정보 단위)을 송신하는 장치입니다.라우터는 데이터를 분석하여 최적의 전송 경로를 결정하고, 정교한 라우팅 알고리즘을 활용해 목적지 노드로 데이터를 효율적으로 전달합니다.
스위치는 네트워크 장치를 연결하고, 네트워크 내 노드 간 통신을 관리하여 데이터 패킷이 의도된 목적지에 도달하도록 합니다. 네트워크 간에정보를 전송하는 라우터와 달리, 스위치는 네트워크 내에서 연결된 노드 간에 정보를 전달합니다.
WAP(무선 액세스 포인트)는 Wi-Fi 연결이 필요한 스마트폰이나 노트북 등의 장치가 네트워크에 접속할 수 있도록 해주는 구성 요소입니다. WAP는 이더넷처럼 케이블로 연결된 유선 네트워크와 5G처럼 무선 신호에 의존하는 무선 네트워크 사이에서 중개자 역할을 하여 다양한 장치가 인터넷에 접속할 수 있도록 합니다.
WAP는 유선과 무선 네트워크 모두에 접속해야 하는 장치 간의 격차를 해소하고, 이를 사용하는 사용자와 애플리케이션에 원활한 연결을 제공하기 때문에 네트워크 인프라에서 매우 중요한 역할을 합니다.
소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)은 많은 핵심 비즈니스 운영의 중심이 되는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 위해 설계된 네트워크 인프라에 대한 소프트웨어 제어 접근 방식입니다. SDN은 기업이 중앙 집중식 플랫폼을 극대화하여 네트워크 인프라와 통신하고 네트워크 트래픽을 안내할 수 있도록 지원합니다. 인기 상승으로 인해 SDN 시장은 지난 해 282억 달러의 가치에 도달했으며 향후 7년 동안 연평균 성장률(CAGR) 17%로 성장할 것으로 예상됩니다2.
네트워크 관리에서는 SD-WAN(소프트웨어 정의 광역 네트워킹)이라 불리는 중앙 집중적 접근 방식을 사용하여 전체 네트워크에 대한 시야를 확보할 수 있고, 관리자는 라우팅 정보 수집, 네트워크 자원 최적화, 성능 향상, 단순 작업 자동화, 부하 분산 개선, 지연 시간 및 장애 감소 등을 수행할 수 있습니다. SDN-WAN 솔루션은 방화벽과 침입 탐지/방지 시스템(IDS/IPS)과 같은 기능을 추가하여 네트워크 인프라의 보안을 강화하는 데도 도움을 줍니다.
아키텍처 차이 외에도 유선 네트워크와 무선 네트워크는 최신 네트워크 인프라에서 각기 다른 역할을 담당합니다.케이블로 노드, 스위치, 라우터 간 데이터를 전송하는 유선 네트워크는 대용량 데이터 전송과 같이 고대역폭, 네트워크 연결성, 보안이 중시되는 워크로드를 처리하는 데 필수적입니다.
그러나 무선 네트워크는 전파에 의존하여 데이터를 전송하며 대역폭, 신뢰성 및 보안이 그다지 중요하지 않은 환경에 더 적합합니다. 예를 들어, 가정용 인터넷은 주로 무선 인터넷 연결을 사용하며, 냉장고나 스마트 TV, 자율주행차 등 다양한 사물인터넷(IoT) 기기들도 마찬가지입니다. 유선 기술만큼 안전하지는 않지만, 무선 네트워크의 각 세대는 이전 세대보다 더 안전하고 신뢰성이 높아지고 있습니다. 예를 들어, 오늘날의 초고속 5G 연결은 이전 세대인 4G보다 더 향상된 암호화와 인증 기준을 제공합니다.
디지털 기술은 대부분의 최신 비즈니스 프로세스에서 핵심적인 역할을 하므로 조직이 견고한 네트워크 인프라에 투자하는 것은 필수적입니다.잘 설계된 네트워크는 신규 기술 솔루션의 기반이 되며 생산성을 높이고 기업이 방대한 데이터를 보다 효과적으로 수집하고 처리할 수 있도록 지원합니다.
그러나 네트워크 인프라가 열악하면 보안 취약점, 데이터 전송 속도 저하, 직원과 사용자의 업무 흐름 중단, 애플리케이션 성능 저하 등 다양한 문제로 이어질 수 있습니다.
조직은 성공에 필수적인 원격 근무 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 역량을 지원하기 위해 네트워크 인프라에 의존합니다. 강력하고 잘 설계된 IT 인프라는 사용자를 위한 원활한 실시간 협업, 자유로운 인터넷 접속, 그리고 작업 중단 최소화를 보장하는 데 기여합니다.
강력한 네트워크 인프라를 구축하고 유지 관리할 때 얻을 수 있는 가장 인기 있는 이점은 다음과 같습니다.
최신 네트워크 인프라가 새로운 기술과 변화하는 비즈니스 요구에 맞춰 진화함에 따라 사용 사례가 점차 다양해지고 있습니다. 그 중 몇 가지 대표적인 사례는 다음과 같습니다.
간단하고 신뢰성이 높은 PAN(개인 영역 네트워크)은 적외선 기술을 활용해 가까운 거리에 있는 장치들을 연결합니다. 블루투스는 PAN 네트워크의 대표적인 예로, 사용자가 집 안의 스피커와 TV를 스마트폰이나 노트북 등으로 연결할 수 있게 해줍니다.
PAN은 일반적으로 무선 방식이어서 작은 공간에서도 다양한 기기들을 연결할 수 있습니다. 또한 인증된 기기만 사용할 수 있는 소규모 네트워크를 구축해 인터넷을 제공할 수 있습니다(예를 들어 스마트폰을 이용해 카페에서 인터넷 ‘핫스팟’을 만드는 경우). PAN은 범위가 제한되어 있어 비교적 안전하게 여겨지지만 무단 접근을 막기 위해 강력한 비밀번호와 암호화를 사용하는 것이 여전히 권장됩니다.
근거리 통신망(LAN)은 컴퓨터와 다른 종류의 장치를 단일 위치에 연결하는 시스템입니다. LAN은 유선 및 무선 연결을 모두 사용할 수 있으며, 범위는 네트워크 토폴로지(연결하는 장치의 수와 장치 간의 물리적 근접성)에 따라 달라집니다. PAN과 달리 LAN 연결은 몇 피트에서 시작하여 대규모 사무실 환경에서는 수백 피트까지 확장될 수 있습니다.
LAN은 제한된 지리적 영역에서 여러 사용자와 컴퓨터가 데이터를 주고받아야 하는 업무 환경에서 널리 활용됩니다. LAN이 올바르게 구성되면 매우 높은 수준의 보안을 제공할 수 있습니다. 그러나 방화벽 설치와 접근 제어 등 적극적인 보안 조치가 필요하며, 그렇지 않으면 연결된 노드가 사이버 공격, 데이터 유출 및 다양한 위협의 대상이 될 수 있습니다.
광역 네트워크(WAN)는 서로 다른 물리적 위치에 있는 사무실을 연결해야 하는 기업에서 주로 활용되는 대규모 컴퓨터 네트워크입니다. WAN의 대표적 예로는 인터넷 자체가 있는데, 이는 전 세계에 물리적으로 떨어진 위치의 수십억 사용자와 기기를 연결합니다. 또 다른 예로, 여러 도시와 국가에 걸쳐 은행 이용자에게 ATM 서비스를 제공하는 금융 네트워크가 있습니다.
WAN은 PAN이나 LAN보다 훨씬 넓은 범위까지 확장되며(기술적으로는 여러 개의 더 작은 PAN과 LAN이 연결되어 구성됨) 보안 측면에서도 차별화된 전략이 필요합니다. WAN은 방화벽, 암호화 솔루션 외에도 MPLS(다중 프로토콜 라벨 스위칭) 등 최신 기술을 도입해, 지역 간 그리고 전 세계적으로 이동하는 데이터의 안전을 보장합니다.
WAN과 마찬가지로 MAN(광역 도시 네트워크)은 물리적으로 분산된 LAN 및 PAN이 상호 연결된 구조로 이루어져 있습니다. MAN은 지역 내 기업, 캠퍼스의 건물, 정부 기관의 건물 등 물리적으로 분리되어 있지만 상호 연결된 다양한 소규모 네트워크를 연결합니다. 다른 네트워크처럼 MAN도 광섬유, 이더넷, 5G 등 유선과 무선 연결 방식을 혼합하여 활용합니다.
MAN은 WAN보다 규모가 작고 물리적 영역이 상대적으로 좁기 때문에 더 효율적입니다. MAN은 소규모 네트워크들이 상호 연결된 구조이지만 보안과 관리는 한 조직이 제어합니다.
클라우드 네트워크는 서버, 가상 머신(VM), 애플리케이션 등 여러 시스템으로 구성된 가상 네트워크 인프라입니다. 클라우드 서비스 제공업체는 클라우드 컴퓨팅을 전문으로 하며 클라우드 네트워크에서 실행되는 광범위한 클라우드 솔루션을 제공합니다. 다른 종류의 네트워크와 달리 클라우드 네트워크는 완전히 가상이므로, 사용자가 아닌 클라우드 서비스 제공업체에서 제공하는 네트워크 아키텍처에서 실행되고 호스팅됩니다.
CSP는 클라우드에서 다양한 솔루션과 서비스를 운영할 수 있도록, 조직에 소프트웨어와 가상화된 하드웨어를 제공하고 필요에 따라 자원을 동적으로 확장할 수 있게 지원합니다.최근 클라우드 서비스의 인기가 급증하면서, 전체 조직 중 90% 이상이 다양한 방식으로 클라우드를 활용하고 있습니다3. 클라우드 네트워크 인프라의 모든 혜택을 누리기 위해 조직이 필요한 것은 인터넷에 접속할 수 있는 기기 하나뿐입니다.
