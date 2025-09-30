네트워크 관리란 무엇인가요?

또한 IT 시스템 관리자 및 네트워크 운영 센터(NOC)에서 프로비저닝, 구성 관리, 장애 관리, 성능 관리, 보안 관리 및 기타 네트워크 관리 작업을 수행하는 데 사용하는 "네트워크 관리"라는 용어를 듣거나 본 적이 있을 것입니다.

네트워크 관리는 관리자가 네트워크를 유지 관리하고 보호하기 위해 수행하는 작업을 말하며, 네트워크 관리 시스템(네트워크 관리 소프트웨어라고도 함)은 관리자가 이러한 작업을 수행하는 데 사용하는 도구입니다. 보다 구체적으로 네트워크 관리 시스템은 네트워크 장치에서 실시간 데이터를 수집하고 관리자가 네트워크 보안 정책을 관리하고 네트워크 리소스를 할당하는 등의 작업을 수행할 수 있는 중앙 제어 지점을 제공합니다. 예를 들어, 네트워크 관리자는 네트워크 장애로 인해 기본 서비스 액세스가 위협받을 경우 미션 크리티컬 애플리케이션이 백업 위치의 메모리로 자동 전환되도록 장애 조치 정책을 설정할 수 있습니다.

네트워크 관리 시스템은 다음을 가능하게 합니다.