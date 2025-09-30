네트워크 관리란 무엇인가요?

네트워크 관리란 무엇인가요?

네트워크 관리란 네트워크 관리자가 네트워크에서 사용 가능한 하드웨어, 스토리지, 메모리, 대역폭, 데이터 및 처리 능력과 같은 네트워크 리소스에 사용자와 서비스가 최대한 효율적이고 안전하게 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 기술, 프로세스 및 도구를 사용하여 네트워크를 관리하는 것입니다.

네트워크 관리는 조직의 데이터 전송 채널을 프로비저닝, 모니터링, 보호, 운영 및 유지 관리하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 조직의 IT 직원은 덜 중요하거나 중요하지 않은 애플리케이션보다 중요 업무용 애플리케이션의 네트워크에 대한 처리 능력 및 메모리에 액세스 우선순위를 지정할 수 있습니다.

조직은 내부 IT 직원의 여유 시간을 확보하기 위해 또는 사내 네트워크 역량과 전문성이 제한적인 경우 네트워크 관리의 일부 또는 전부를 관리 서비스 제공업체(MSP)에 아웃소싱할 수 있습니다. MSP는 근거리 통신망(LAN) 및 광역 네트워크(WAN) 회선과 같은 기본 네트워크 액세스 및 전송 서비스를 관리할 수 있을 뿐만 아니라 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 네트워크에 있는 것과 같은 보다 복잡한 연결을 관리할 수 있습니다.
네트워크 관리 시스템이란 무엇인가요?

또한 IT 시스템 관리자 및 네트워크 운영 센터(NOC)에서 프로비저닝, 구성 관리, 장애 관리, 성능 관리, 보안 관리 및 기타 네트워크 관리 작업을 수행하는 데 사용하는 "네트워크 관리"라는 용어를 듣거나 본 적이 있을 것입니다.

네트워크 관리는 관리자가 네트워크를 유지 관리하고 보호하기 위해 수행하는 작업을 말하며, 네트워크 관리 시스템(네트워크 관리 소프트웨어라고도 함)은 관리자가 이러한 작업을 수행하는 데 사용하는 도구입니다. 보다 구체적으로 네트워크 관리 시스템은 네트워크 장치에서 실시간 데이터를 수집하고 관리자가 네트워크 보안 정책을 관리하고 네트워크 리소스를 할당하는 등의 작업을 수행할 수 있는 중앙 제어 지점을 제공합니다. 예를 들어, 네트워크 관리자는 네트워크 장애로 인해 기본 서비스 액세스가 위협받을 경우 미션 크리티컬 애플리케이션이 백업 위치의 메모리로 자동 전환되도록 장애 조치 정책을 설정할 수 있습니다.

네트워크 관리 시스템은 다음을 가능하게 합니다.

  • 네트워크 문제를 사전에 식별하고, 종종 AI/ML 기능을 사용하여 네트워크 동작의 패턴을 감지하고, 발생하는 네트워크 문제를 신속하게 감지하고 이에 대응합니다.
  • 리소스 할당 및 네트워크 보안을 모니터링합니다.
  • 네트워크 트래픽에 대한 단일 제어 지점과 성능 관리를 통해 문제 해결을 가속화합니다.
  • 네트워크 구성 관리 작업, 업그레이드 등 반복적인 작업에서 사람의 개입이 필요 없는 네트워크 자동화입니다.
네트워크 관리 작업의 예로는 어떤 것이 있나요?

네트워크 관리에는 다음과 같은 작업이 포함됩니다.

  • 네트워크 전반의 디바이스에 소프트웨어 업데이트 푸시: 조직의 IT 및 네트워크 관리 시스템의 역량에 따라 라우터와 같이 기업 네트워크 운영에 필수적인 디바이스뿐만 아니라 프린터, 휴대폰과 같은 최종 사용자 디바이스에도 업데이트를 푸시할 수 있습니다.
  • 네트워크 유지 관리 수행: 네트워크 유지 관리에는 문제가 발생했을 때 이를 해결하고 네트워크의 지속적인 운영에 필수적인 소프트웨어 및 하드웨어를 업그레이드하는 데 필요한 작업을 수행하는 것이 포함됩니다.
  • 네트워크 성능 모니터링: 네트워크 성능 모니터링은 네트워크 리소스의 최적 성능, 지속적인 성능을 보장하기 위해 수행됩니다.
  • 보안 위협 식별 및 네트워크 취약성 해결: 네트워크 관리자는 네트워크를 모니터링하여 잠재적 위협이나 침해의 징후가 있는지 확인하고 공격이나 발생 가능한 보안 위험을 경고하는 AI 도구를 사용하여 이를 완화 또는 방지할 수 있습니다. 네트워크 보안 위협 유형에는 랜섬웨어 및 DDoS(분산 서비스 거부) 공격이 포함됩니다. 네트워크 취약성의 몇 가지 예로는 제대로 설치되지 않은 하드웨어, 안전하지 않은 비밀번호, 운영 체제의 악용 가능한 설계 결함 등이 있습니다.
  • 네트워크 보안 강화: 네트워크 보안 강화에는 네트워크에서 의심스러운 활동을 차단하는 방화벽을 만들고 다단계 인증(MFA)을 적용하는 등의 작업이 포함됩니다.
  • IP 주소 관리: 네트워크 관리자는 네트워크에 상주하는 장치에 필요한 사용 불가 및 사용 가능한 IP 주소의 인벤토리를 관리합니다. 디바이스가 네트워크에서 프로비저닝되거나 프로비저닝이 해제될 때 IP 주소를 할당하거나 할당을 취소합니다. IP 주소는 대규모 엔터프라이즈 네트워크에서 흔히 볼 수 있는 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜) 서버를 통해 동적으로 할당되기도 합니다.
  • 네트워크 프로비저닝: 네트워크 관리자는 대역폭 및 전송 채널(케이블, 광대역, 5G, LTE, 위성 등)과 같은 IT 시스템 리소스로 네트워크 인프라를 프로비저닝하여 사용자, 최종 사용자 디바이스, IoT 디바이스, 애플리케이션 및 데이터 간에 원하는 성능 수준으로 액세스할 수 있도록 합니다.
  • 네트워크 액세스 제어 설정: 이는 엣지의 디바이스와 클라우드 환경의 애플리케이션이 네트워크를 통해 데이터에 액세스하는 방식을 규제하기 위해 수행됩니다. 예를 들어, 민감한 데이터가 네트워크를 통해 퍼블릭 클라우드 환경으로 전송되는 것을 방지하기 위해 액세스 제어를 설정할 수 있습니다.
네트워크 관리 프로토콜이란 무엇인가요?

네트워크 관리 프로토콜은 네트워크 관리, 모니터링 및 유지 관리를 위한 프로세스, 절차 및 정책을 정의합니다. 네트워크 관리자가 네트워크 관리 시스템을 통해 네트워크 장치로부터 가용성, 네트워크 지연 시간, 패킷/데이터 손실 및 오류에 관한 정보를 수집하고 확인하는 방법입니다.

네트워크 관리 시스템은 소프트웨어 업데이트나 성능 모니터링과 같은 자동화된 작업을 위해 네트워크 관리 프로토콜을 통해 디바이스로부터 정보를 자동으로 수집할 수도 있습니다. 네트워크 관리 프로토콜의 예는 다음과 같습니다.

  • SNMP(단순 네트워크 관리 프로토콜): 각 네트워크 요소를 쿼리하고 분석을 위해 시스템으로 응답을 전송하는 개방형 표준 프로토콜입니다.
  • ICMP(인터넷 제어 메시지 프로토콜): 문제 해결, 제어 및 오류 메시지 서비스를 제공하는 TCP/IP 네트워크 계층입니다.
  • 스트리밍 원격 측정: 네트워크 장치에서 시스템으로 핵심 성과 지표를 실시간으로 전송하는 프로토콜입니다.
네트워크 관리의 이점은 무엇인가요?

네트워크 관리의 이점은 다음과 같습니다.

  • 네트워크 가시성: 네트워크 운영 및 엔지니어링 팀은 네트워크 관리 시스템을 사용하여 네트워크 및 하이브리드 클라우드 환경에 대한 중앙 집중식 모니터링과 성능 가시성을 확보합니다.
  • 예기치 않은 다운타임 감지 및 예방: 네트워크 관리자는 AI 모니터링 도구를 사용하여 잠재적인 중단을 감지하고 중단이 발생하지 않도록 방지하거나 트래픽과 리소스를 리디렉션하는 장애 조치 정책을 설정할 수 있습니다.
  • 성능 최적화: 네트워크 관리 시스템이 제공하는 네트워크 성능 데이터에 대한 향상된 가시성과 액세스를 통해 네트워크 운영 및 엔지니어링 팀은 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있어 네트워크 효율성, 비용 효율성, 가용성 및 보안을 향상시킬 수 있습니다. 또한 성능이 최적화된 네트워크는 지연 시간 및 응답 시간 감소, 가용성 향상으로 인해 사용자 경험 개선에도 기여할 수 있습니다.

 
