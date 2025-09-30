네트워크 관리란 무엇인가요?

네트워크 관리란 네트워크 관리자가 네트워크에서 사용 가능한 하드웨어, 스토리지, 메모리, 대역폭, 데이터 및 처리 능력과 같은 네트워크 리소스에 사용자와 서비스가 최대한 효율적이고 안전하게 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 기술, 프로세스 및 도구를 사용하여 네트워크를 관리하는 것입니다.
네트워크 관리는 조직의 데이터 전송 채널을 프로비저닝, 모니터링, 보호, 운영 및 유지 관리하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 조직의 IT 직원은 덜 중요하거나 중요하지 않은 애플리케이션보다 중요 업무용 애플리케이션의 네트워크에 대한 처리 능력 및 메모리에 액세스 우선순위를 지정할 수 있습니다.
조직은 내부 IT 직원의 여유 시간을 확보하기 위해 또는 사내 네트워크 역량과 전문성이 제한적인 경우 네트워크 관리의 일부 또는 전부를 관리 서비스 제공업체(MSP)에 아웃소싱할 수 있습니다. MSP는 근거리 통신망(LAN) 및 광역 네트워크(WAN) 회선과 같은 기본 네트워크 액세스 및 전송 서비스를 관리할 수 있을 뿐만 아니라 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 네트워크에 있는 것과 같은 보다 복잡한 연결을 관리할 수 있습니다.
또한 IT 시스템 관리자 및 네트워크 운영 센터(NOC)에서 프로비저닝, 구성 관리, 장애 관리, 성능 관리, 보안 관리 및 기타 네트워크 관리 작업을 수행하는 데 사용하는 "네트워크 관리"라는 용어를 듣거나 본 적이 있을 것입니다.
네트워크 관리는 관리자가 네트워크를 유지 관리하고 보호하기 위해 수행하는 작업을 말하며, 네트워크 관리 시스템(네트워크 관리 소프트웨어라고도 함)은 관리자가 이러한 작업을 수행하는 데 사용하는 도구입니다. 보다 구체적으로 네트워크 관리 시스템은 네트워크 장치에서 실시간 데이터를 수집하고 관리자가 네트워크 보안 정책을 관리하고 네트워크 리소스를 할당하는 등의 작업을 수행할 수 있는 중앙 제어 지점을 제공합니다. 예를 들어, 네트워크 관리자는 네트워크 장애로 인해 기본 서비스 액세스가 위협받을 경우 미션 크리티컬 애플리케이션이 백업 위치의 메모리로 자동 전환되도록 장애 조치 정책을 설정할 수 있습니다.
네트워크 관리 시스템은 다음을 가능하게 합니다.
네트워크 관리에는 다음과 같은 작업이 포함됩니다.
네트워크 관리 프로토콜은 네트워크 관리, 모니터링 및 유지 관리를 위한 프로세스, 절차 및 정책을 정의합니다. 네트워크 관리자가 네트워크 관리 시스템을 통해 네트워크 장치로부터 가용성, 네트워크 지연 시간, 패킷/데이터 손실 및 오류에 관한 정보를 수집하고 확인하는 방법입니다.
네트워크 관리 시스템은 소프트웨어 업데이트나 성능 모니터링과 같은 자동화된 작업을 위해 네트워크 관리 프로토콜을 통해 디바이스로부터 정보를 자동으로 수집할 수도 있습니다. 네트워크 관리 프로토콜의 예는 다음과 같습니다.
네트워크 관리의 이점은 다음과 같습니다.
포괄적이고 확장 가능한 네트워크 성능 모니터링 및 관리 솔루션의 지능형 인사이트로 IT 운영을 최적화합니다.
IBM Hybrid Cloud Mesh는 간단하고 안전하며 예측 가능한 하이브리드 멀티클라우드 애플리케이션 중심 연결을 제공합니다.
멀티클라우드 네트워킹 솔루션인 IBM Hybrid Cloud Mesh를 사용하여 운영상의 사일로를 연결하고, CloudOps에 세분화된 네트워크 제어 권한을 부여하고, DevOps 팀에 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다. 이 SaaS 제품은 조직이 다양한 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드, 엣지 및 온프레미스에서 간단하고 안전한 애플리케이션 중심 연결을 설정할 수 있도록 설계되었습니다.