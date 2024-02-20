5G란 무엇인가요?

5G 네트워크는 이전 세대인 3G, 4G 및 4G LTE 네트워크와 동일한 무선 주파수에서 작동하며, 이전에는 전 세계 대부분의 휴대폰에 서비스를 제공했습니다. 그러나 속도, 지연 시간, 대역폭의 개선으로 5G 네트워크는 다운로드 및 업로드 시간이 단축되고 연결성이 강화되며 안정성이 향상되어 자연스럽게 4G 기술을 대체할 수 있게 되었습니다.

인공 지능(AI), 사물인터넷(IoT) 및 머신 러닝(ML)과 마찬가지로 5G는 인간이 인터넷, 소셜 미디어 및 정보와 상호 작용하는 방식을 전반적으로 변화시킬 수 있는 잠재력을 가진 파괴적인 기술입니다. 특히 5G는 고속 네트워크 연결을 통해 자율 주행 자동차, 게임 시스템 및 비디오 스트리밍을 구동하는 기술에 큰 영향을 미칩니다.