ESG란 무엇인가요?

이해관계자가 보다 지속 가능한 투자 선택을 할 수 있도록 연례 보고서에 ESG 지표를 포함하는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다. ESG 보고를 통해 기업은 정성적 및 정량적 데이터를 사용하여 업계 벤치마크 및 목표와 비교하는 방법을 보여주고 ESG 이니셔티브 전반의 진행 상황을 측정할 수 있습니다. ESG 보고는 또한 회사의 장기적인 가치에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 ESG 위험과 기회를 강조하여 이해관계자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.

ESG 보고서 초안을 작성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 어떤 ESG 주제에 집중해야 하는지에 대한 지침을 제공할 수 있는 확립된 ESG 프레임워크를 사용하여 작성합니다. 또한 ESG 프레임워크는 조직이 더 높은 등급 또는 ESG 점수를 받을 수 있도록 정보를 가장 잘 구성하고 공개할 수 있게 준비하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.

ESG 점수는 기업의 ESG 성과를 추적하는 데 사용되며, 투자자, 이해관계자 및 규제 기관에 운영에 대한 더 나은 가시성을 제공합니다. 보다 강력한 ESG 보고서를 제공하는 조직은 일반적으로 더 높은 점수를 받는 반면, ESG 성과를 추적하거나 보여주지 않는 조직은 ESG 등급이 낮은 경우가 많습니다.

기후 관련 재무 공개 태스크포스(TCFD)는 기업과 금융 기관이 주주에게 정보를 제공하는 데 사용할 수 있는 일련의 권장 기후 관련 공개를 제공하는 조직입니다. 마찬가지로 지속가능성 회계기준위원회(SASB)는 조직의 지속가능성 정보 공개를 안내하기 위해 산업별 표준을 수립하고 유지하는 데 도움을 주고 있습니다.

기관 투자자는 Morningstar, Morgan Stanley Capital International(MSCI) 및 기타 기관과 같은 조직에 특정 기업에 대한 ESG 데이터를 제공할 수도 있습니다. 이러한 모든 제공업체는 조직의 투자 가능성을 판단하는 데 도움이 될 수 있는 주요 ESG 지표를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.