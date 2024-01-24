ESG란 무엇인가요?

ESG는 환경, 사회, 거버넌스의 약자로 조직의 환경 및 사회적 영향을 측정하는 데 사용되는 일련의 표준을 의미합니다. 일반적으로 투자의 맥락에서 사용되지만 고객, 공급업체, 직원 및 일반 대중에게도 적용됩니다.
"ESG"라는 용어는 21세기에 대중화되었으며 지속가능성 및 기업의 사회적 책임(CSR)과 같은 대화에서 자주 등장합니다. 그러나 지속가능성과 CSR이 철학이나 최종 목표로서 기능하는 반면, ESG는 기업과 투자자 모두의 의사 결정에 필요한 데이터와 메트릭을 포괄하는 보다 가시적인 개념입니다.
조직이 환경 관리자로서 운영되고, 기후 변화, 온실 가스 배출(GHG), 삼림 벌채, 생물 다양성, 탄소 배출, 폐기물 관리 및 오염과 같은 환경 문제를 다루는지 여부를 나타냅니다.
조직이 사람, 문화 및 커뮤니티에 미치는 영향을 나타내고 다양성, 포용성, 인권 및 공급망의 사회적 영향을 살펴봅니다.
조직이 어떻게 운영되는지를 나타내고 임원 보상, 승계 계획, 이사회 관리 관행 및 주주 권리와 같은 기업 지배 구조 요소를 살펴봅니다.
기업이 주변 생태계에 미칠 수 있는 영향은 글로벌 규모든 지역 커뮤니티 내든 생생하게 드러나고 있습니다. 동시에 기후 변화, 인권 및 임원 보상과 같은 ESG 문제에 대한 사람들의 관심도 커지고 있습니다. 따라서 비즈니스에 지속가능성을 포함시키는 것은 오늘날의 친환경적인 비즈니스 환경에서 경영진과 투자자 모두에게 최우선 과제입니다.
주식 시장이 전통적으로 대중의 심리를 반영한다는 점을 감안하여 투자자들은 재무 성과뿐만 아니라 다양한 ESG 요소에 초점을 맞춰 자산 관리 전략을 재조정하고 있습니다. 이제 기업들은 그 어느 때보다 투자 전략을 기업의 가치, 즉 ESG 고려사항에 맞춰 조정하고자 하는 기관 투자자들의 면밀한 조사를 받고 있습니다.
많은 투자 결정이 ESG 기준의 영향을 받기 때문에 투자자들은 자산 관리에 대한 새로운 접근 방식을 취했습니다. 비슷해 보일 수 있지만 ESG 투자와 사회적 책임 투자(SRI) 및 임팩트 투자와 같은 다른 전략 사이에는 몇 가지 주요 차이점이 있습니다.
ESG 투자는 기존 재무 지표와 함께 다양한 ESG 요소를 검토합니다. 그러나 기업 가치 평가에 환경적 외부 요인을 고려하는 기회 및 위험 관리 요소가 추가되었습니다. 궁극적으로 ESG 투자의 가장 큰 우선 순위는 재무 수익입니다.
SRI, 즉 지속 가능한 투자는 재정적 수익보다는 윤리적 고려 사항에 더 중점을 둡니다. 예를 들어, 투자자는 뮤추얼 펀드나 상장지수펀드(ETF) 중 하나가 환경에 해로운 산업에서 운영되는 경우 피할 수 있습니다.
임팩트 투자는 긍정적인 결과를 최우선으로 하는 가장 박애주의적인 투자 형태로 간주될 수 있습니다. 이는 투자가 실질적인 사회적 이익으로 이어져야 한다는 것을 의미합니다. 이는 재생 에너지에만 집중하거나 순 배출량 제로를 지향하는 ETF 또는 회사에 투자하는 것을 의미할 수 있습니다.
이러한 새로운 투자 전략에 비추어 볼 때, 오늘날 주식 시장에서 ESG의 중요성이 커지고 있음을 나타내는 여러 ESG 펀드가 생겨났습니다. 기업에게 포괄적인 ESG 전략을 수립하는 것은 더 이상 사치가 아닌 필수 사항이며, 이는 조직이 ESG 공시에 정통해야 함을 의미합니다.
이해관계자가 보다 지속 가능한 투자 선택을 할 수 있도록 연례 보고서에 ESG 지표를 포함하는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다. ESG 보고를 통해 기업은 정성적 및 정량적 데이터를 사용하여 업계 벤치마크 및 목표와 비교하는 방법을 보여주고 ESG 이니셔티브 전반의 진행 상황을 측정할 수 있습니다. ESG 보고는 또한 회사의 장기적인 가치에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 ESG 위험과 기회를 강조하여 이해관계자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.
ESG 보고서 초안을 작성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 어떤 ESG 주제에 집중해야 하는지에 대한 지침을 제공할 수 있는 확립된 ESG 프레임워크를 사용하여 작성합니다. 또한 ESG 프레임워크는 조직이 더 높은 등급 또는 ESG 점수를 받을 수 있도록 정보를 가장 잘 구성하고 공개할 수 있게 준비하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.
ESG 점수는 기업의 ESG 성과를 추적하는 데 사용되며, 투자자, 이해관계자 및 규제 기관에 운영에 대한 더 나은 가시성을 제공합니다. 보다 강력한 ESG 보고서를 제공하는 조직은 일반적으로 더 높은 점수를 받는 반면, ESG 성과를 추적하거나 보여주지 않는 조직은 ESG 등급이 낮은 경우가 많습니다.
기후 관련 재무 공개 태스크포스(TCFD)는 기업과 금융 기관이 주주에게 정보를 제공하는 데 사용할 수 있는 일련의 권장 기후 관련 공개를 제공하는 조직입니다. 마찬가지로 지속가능성 회계기준위원회(SASB)는 조직의 지속가능성 정보 공개를 안내하기 위해 산업별 표준을 수립하고 유지하는 데 도움을 주고 있습니다.
기관 투자자는 Morningstar, Morgan Stanley Capital International(MSCI) 및 기타 기관과 같은 조직에 특정 기업에 대한 ESG 데이터를 제공할 수도 있습니다. 이러한 모든 제공업체는 조직의 투자 가능성을 판단하는 데 도움이 될 수 있는 주요 ESG 지표를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.
기업이 ESG 요소를 고려하는 데 도움이 되는 몇 가지 규정이 있습니다. 예를 들어, CSRD(기업지속가능성보고지침)는 기업이 자사의 비즈니스 활동과 ESG 이니셔티브가 환경과 지속가능성에 미치는 영향을 보고하도록 요구하는 유럽연합 법률입니다. SFDR(지속가능금융공시규정)은 ESG 지표 보고를 표준화해 모두가 같은 작업을 수행하도록 하는 것을 목표로 합니다.
기업의 ESG 공개를 지원하기 위한 다양한 프레임워크도 만들어졌습니다. 유럽에서는 탄소정보공개프로젝트(CDP)를 통해 기업이 이해관계자에게 환경 정보를 제공할 수 있으며, 이는 리스크 및 기회 관리, 환경 목표, 전략 및 시나리오 분석으로 구성됩니다. 같은 맥락에서 글로벌 보고 이니셔티브(GRI)는 모든 범위의 ESG 문제에 대한 중대성, 경영진 보고 및 공개에 대한 접근 방식을 표준화하는 글로벌 프레임워크를 제공합니다.
이러한 규정과 프레임워크는 조직과 투자자를 보다 지속 가능한 비즈니스 관행으로 이끌기 위해 고안되었지만, 그린워싱이나 친환경 사기를 막는 확실한 수단은 아닙니다. 글로벌 혼란에 대한 완충 장치도 아닙니다.
코로나19 팬데믹은 기업의 공급망, 보건 및 금융 서비스, 기후 자체의 취약성을 빠르게 드러냈습니다. 불확실성에 직면한 상황에서 학자들은 기업들이 생존을 위해 ESG 이니셔티브의 우선순위를 낮추지 않을까 우려하게 되었습니다. 일부 사례에서 흥미로운 사실을 발견할 수 있었는데, ESG 성과가 우수한 기업들은 이미 팬데믹의 가능성을 고려하고 있었기 때문에 팬데믹을 더 잘 극복할 수 있었습니다.1
이는 ESG가 단순한 지표, 규정 및 프레임워크 그 이상이라는 것을 강력하게 상기시켜 줍니다. 본질적으로 ESG는 진행 상황을 측정하고 보다 지속 가능한 미래를 향한 조치를 취할 수 있는 실행 가능한 방법입니다.
