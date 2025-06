IT 민첩성을 향상시키려는 움직임은 조직이 새로운 데이터 센터 아키텍처를 탐색하도록 촉진합니다. 조직은 IT에 대한 제어를 유지하면서 기술 서비스 제공을 가속화하고 복잡성을 최소화하며 비용을 절감해야 합니다.

간단히 말해, 기존 인프라를 조달하고 배포하는 프로세스는 너무 느리고 복잡합니다. 비즈니스 그룹과 소프트웨어 개발자는 새로운 물리적 인프라가 구매되고 프로비저닝될 때까지 몇 주 또는 몇 달을 기다릴 수 없습니다. 팀은 변화하는 시장 상황을 활용하고 고객 기대치를 충족하기 위해 몇 시간 또는 몇 분 내에 리소스를 확보해야 합니다.

수년 전 서버 가상화를 도입한 이래로 조직들은 인프라 리소스를 풀링하는 것의 가치를 인식하게 되었습니다. 서버 가상화는 물리적 서버에서 컴퓨팅 리소스를 추상화하여 프로비저닝 속도를 높이고 시스템 사용을 개선하며 하드웨어 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

소프트웨어 정의 데이터 센터 아키텍처는 IT 민첩성을 크게 향상할 수 있습니다. SDDC는 인프라 리소스를 풀링하고, 인프라 계층 전반에 걸쳐 관리 도구를 표준화하고, 정책 기반 프로비저닝을 지원함으로써 IT 그룹이 IT 리소스에 대한 새로운 요청에 더 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 동시에 SDDC를 사용하면 프로비저닝 및 관리의 정책 기반 자동화를 통해 리소스 제공 속도를 높이고 효율성을 향상하여 비용을 절감하고 애플리케이션 현대화를 위한 경로를 구축할 수 있습니다.