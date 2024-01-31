네트워크 토폴로지란 무엇인가요?

게시일: 2024년 2월 15일
기고자: Gita Jackson
네트워크 토폴로지는 노드와 연결이 네트워크에서 물리적, 논리적으로 배열되는 방식을 나타냅니다.
네트워크는 일련의 링크와 노드로 구성됩니다. 노드에는 라우터, 스위처, 리피터 및 컴퓨터와 같은 디바이스가 포함됩니다. 네트워크 토폴로지는 이러한 구성 요소가 서로 어떻게 배열되어 있는지, 그리고 데이터가 네트워크를 통해 어떻게 이동하는지를 설명합니다.
네트워크 토폴로지는 데이터 전송 속도, 네트워크 효율성 및 네트워크 보안을 포함한 네트워크 기능의 여러 측면에 영향을 줍니다. 여러 가지 토폴로지 유형이 있으며 각 유형에 수반되는 특정 장점과 단점이 있습니다. 네트워크에 가장 적합한 토폴로지를 결정할 때 이러한 특성을 고려하는 것이 중요합니다.
네트워크는 네트워크의 연결 지점인 노드와 이를 연결하는 링크로 구성됩니다. 예를 들어, 근거리 통신망(LAN)에서 각 컴퓨터는 노드입니다. 라우터는 컴퓨터를 인터넷에 연결할 때 노드 역할을 하는 장치입니다. 네트워크 브리지는 두 네트워크 세그먼트를 서로 연결하여 두 세그먼트 간에 데이터가 흐를 수 있도록 하는 노드 유형입니다. 리피터는 정보를 수신하고 노이즈를 제거한 다음 신호를 네트워크의 다음 노드로 재전송합니다.
링크는 네트워크의 노드 간에 정보를 전송하는 데 사용되는 전송 매체입니다. 가장 일반적인 링크 유형은 케이블이지만, 사용하는 케이블 유형은 생성하는 네트워크에 따라 다릅니다. 예를 들어, 동축 케이블은 일반적으로 LAN 네트워크에 사용되고, 트위스트 페어 케이블은 전화선 및 통신 네트워크에 널리 사용되며, 광섬유 케이블은 데이터를 전달하는 빛의 펄스를 전달하며 고속 인터넷 및 해저 통신 케이블에 자주 사용됩니다.
네트워크 토폴로지는 통신 네트워크의 두 가지 다른 측면, 즉 물리적 토폴로지와 논리적 토폴로지를 설명합니다. 물리적 네트워크 토폴로지는 네트워크에서 각 구성 요소의 배치와 물리적으로 연결되는 방법을 설명합니다. 네트워크 토폴로지 맵은 네트워크 관리자가 디바이스가 서로 연결되는 방식과 링크 및 노드를 가장 잘 배열하는 방법을 시각화할 수 있도록 도와줍니다.
논리적 토폴로지는 네트워크 디바이스가 서로 연결된 것처럼 보이는 방식과 네트워크를 통해 데이터가 흐르는 방식을 설명합니다. 데이터가 모든 네트워크에서 반드시 전방향으로 흐르는 것은 아니며, 논리 네트워크 토폴로지는 데이터가 전송되는 방식과 데이터가 목적지에 도달하기 전에 통과하는 링크 및 노드의 수를 나타낼 수 있습니다.
네트워크 관리자는 종종 네트워크 토폴로지 다이어그램을 사용하여 노드와 링크를 가장 잘 배치할 수 있는 위치를 파악하지만, 반드시 처음부터 시작해야 하는 것은 아닙니다. 네트워크 토폴로지에는 지점 간 토폴로지, 버스 토폴로지, 링 토폴로지, 스타 토폴로지, 트리 토폴로지, 메시 토폴로지, 하이브리드 토폴로지 등 여러 가지 유형이 있습니다.
지점 간 네트워크 또는 포인트 토폴로지는 가장 이해하기 쉬운 네트워크이자 가장 기본적인 네트워크 토폴로지 유형입니다. 이는 하나의 링크로 연결된 두 개의 노드입니다. 데이터는 이 두 엔드포인트 사이를 오갑니다. 가장 쉽게 설정할 수 있는 네트워크 유형이지만, 단순하다는 단점도 있습니다. 지점 간 토폴로지는 대부분의 최신 사용 사례에는 적용되지 않습니다.
버스 네트워크에서 각 노드는 버스 노선에서 분기되는 버스 정류장처럼 하나의 케이블에 연결됩니다. 데이터 전송은 모두 하나의 중앙 연결을 통해 이루어집니다. 모든 것이 하나의 중앙 케이블에서 일직선으로 연결되므로 비용 효율적인 토폴로지이며, 새 노드를 설정하고 추가하는 것도 간단합니다.
그러나 공유 중앙 링크에는 단점이 있습니다. 하나의 중앙 링크에 많은 종속성이 있는 시스템에서 해당 중앙 링크에 장애가 발생하면 모든 종속성이 장애를 일으킵니다. 또한 버스 네트워크는 이러한 공유 중앙 링크로 인해 다른 유형만큼 안전하지 않습니다. 또한 중앙 케이블을 공유하는 노드가 많을수록 네트워크 속도가 느려집니다.
링 네트워크에서는 노드와 링크가 링으로 정렬됩니다. 각 노드에는 정확히 두 개의 이웃이 있습니다. 이러한 네트워크에서 리피터는 링에서 가장 멀리 떨어져 있는 노드에 데이터가 도달할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 데이터는 일반적으로 링 네트워크에서 단방향으로 흐릅니다.
이러한 종류의 네트워크는 설치 및 확장 비용이 저렴하고 데이터가 네트워크 내에서 빠르게 흐릅니다. 그러나 단일 노드에 장애가 발생하면 전체 네트워크가 다운될 수 있습니다. 이중 링 네트워크는 이러한 유형의 장애로부터 보호하는 데 사용됩니다.
이중 링 네트워크에는 하나가 아닌 두 개의 동심원 링이 있으며, 각 링은 반대 방향으로 데이터를 전송합니다. 두 번째 링은 첫 번째 링에 장애가 있을 때 사용되며, 이러한 유형의 네트워크는 중요한 인프라를 지원하는 데 자주 사용됩니다.
스타 네트워크에서는 모든 노드가 중앙 허브에 연결됩니다. 노드는 중앙 허브 주위에 대략 별과 비슷한 모양으로 배치됩니다.
이 토폴로지 유형을 사용하면 특정 노드의 문제를 더 쉽게 해결할 수 있습니다. 단일 노드에 장애가 발생해도 네트워크의 나머지 부분은 영향을 받지 않습니다. 즉, 중앙 허브가 다운되면 전체 네트워크도 함께 다운됩니다. 스타 네트워크에서 전체 네트워크의 성능은 중앙 허브와 중앙 허브에 대한 연결에 따라 달라집니다.
트리 토폴로지를 버스 네트워크와 스타 네트워크의 조합으로 생각하는 것이 유용합니다. 트리 토폴로지에서는 여전히 모든 것을 연결하는 하나의 중앙 허브가 있지만, 중앙 루트 노드에서 분기되는 단일 노드 대신 다른 스타 네트워크가 있습니다. 이 토폴로지를 사용하면 더 많은 디바이스를 중앙 데이터 센터에 연결할 수 있으므로 데이터 흐름이 빨라집니다. 스타 네트워크와 마찬가지로 개별 노드의 문제를 비교적 쉽게 파악할 수 있습니다.
트리 토폴로지는 버스 네트워크와 스타 네트워크의 단점, 즉 단일 장애 지점에 대한 취약성이라는 동일한 단점을 가지고 있습니다. 중앙 연결이 중단되면 모든 것이 중단됩니다.
메시 네트워크에서 각 디바이스는 네트워크의 하나 이상의 다른 노드에 연결됩니다. 전체 메시 네트워크에서 각 노드는 다른 모든 노드에 연결됩니다. 부분 메시 네트워크에서는 일부 노드만 서로 직접 연결되고 다른 노드는 대상 노드에 도달하기 위해 추가 노드를 통과해야 합니다.
노드는 중앙 허브를 통하지 않고 서로 직접 통신할 수 있기 때문에 메시 네트워크에서의 통신은 매우 빠른 경우가 많습니다. 메시 네트워크의 좋은 예는 인터넷 자체로, 각 컴퓨터는 서로 다른 인터넷 서비스 제공업체가 제공하는 네트워크의 노드로서 서로 연결됩니다. NYC Mesh와 같은 메시 제공업체는 메시 네트워크를 사용하여 미국에서 가장 인구가 많은 도시 중 한 곳에 무선 인터넷을 제공합니다.
메시 네트워크에는 정보가 이동할 수 있는 여러 경로가 있기 때문에 다른 많은 토폴로지보다 복원력이 뛰어나고 노드 또는 연결이 실패하더라도 계속 작동할 수 있습니다. 또한 메시 네트워크는 노드가 공격을 받거나 손상된 경우 노드를 교체할 수 있어 더 강력한 보안을 제공합니다.
그러나 메시 네트워크는 설정 비용이 많이 들고 연결을 설정하는 데 많은 케이블이 필요한 경우가 많습니다. 또한 여러 경로를 메싱하면 설치가 복잡해지고 다른 유형의 토폴로지보다 유지 관리 비용이 높아질 수 있습니다.
하이브리드 네트워크 토폴로지는 여러 토폴로지를 조합하여 사용하는 모든 유형의 네트워크입니다. 스타 네트워크와 버스 네트워크를 결합한 트리 네트워크는 하이브리드 토폴로지의 한 유형입니다.
하이브리드 네트워크는 유연성을 제공하며 조직이 요구 사항을 구체적으로 충족하는 토폴로지를 설계하는 데 도움이 됩니다. 그러나 맞춤형 네트워크 아키텍처를 구축하는 것은 어려울 수 있으며 더 많은 케이블과 네트워크 장치가 필요하여 유지 관리 비용이 증가할 수 있습니다.
네트워크 구성은 네트워크 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 네트워크 지연 시간, 효율성, 복원력, 보안, 확장성, 유지 관리 비용 등과 같은 요소에 영향을 미칩니다. 네트워크 토폴로지를 변경할 수는 있지만, 물리적 인프라가 구축된 후에는 변경하기가 훨씬 더 어렵습니다. 따라서 현재와 미래의 네트워크 요구 사항에 적합한 네트워크 설계를 선택하는 것이 중요합니다.
다양한 토폴로지 유형은 특정 장점과 단점을 제공하므로 이러한 속성을 이해하는 것이 네트워크에 가장 적합한 토폴로지를 결정하는 가장 좋은 방법입니다.
예를 들어, 메시 네트워크는 다른 유형보다 설정 비용이 많이 들지만 더 높은 네트워크 보안과 복원력을 제공합니다. 최고 수준의 보안 및 가동 시간이 필요하고 관련 설정 및 유지 관리 비용을 감당할 수 있는 조직의 경우 이 유형이 적절한 토폴로지일 수 있습니다.
버스 네트워크는 일반적으로 설치가 더 쉽고 저렴하지만 모든 정보가 중앙 연결을 따라 흐르기 때문에 개인 정보 보호 및 보안 수준이 낮고 문제 해결이 더 어려우며 중앙 링크 문제로 인해 전체 네트워크가 중단될 수 있습니다. 이러한 유형의 토폴로지를 사용하여 네트워크 비용을 절감하려는 조직은 이러한 단점을 감내할 수 있는지 고려해야 합니다.
잘 설계된 네트워크는 많은 이점을 제공합니다. 우선, 데이터가 빠르고 효율적으로 이동하고 네트워크 문제를 쉽게 식별하고 해결할 수 있도록 도와줍니다. 또한 네트워크가 잘 설계되어 있으면 네트워크 관리자가 리소스를 더 쉽게 할당할 수 있습니다. 또한 액세스 제어 목록(ACL)에 설명된 정책에 따라 네트워크의 특정 부분에 대한 액세스를 차단하는 방화벽과 같은 추가 보안 조치를 쉽게 구현할 수 있습니다.
