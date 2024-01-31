네트워크 토폴로지란 무엇인가요?

네트워크 구성은 네트워크 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 네트워크 지연 시간, 효율성, 복원력, 보안, 확장성, 유지 관리 비용 등과 같은 요소에 영향을 미칩니다. 네트워크 토폴로지를 변경할 수는 있지만, 물리적 인프라가 구축된 후에는 변경하기가 훨씬 더 어렵습니다. 따라서 현재와 미래의 네트워크 요구 사항에 적합한 네트워크 설계를 선택하는 것이 중요합니다.

다양한 토폴로지 유형은 특정 장점과 단점을 제공하므로 이러한 속성을 이해하는 것이 네트워크에 가장 적합한 토폴로지를 결정하는 가장 좋은 방법입니다.

예를 들어, 메시 네트워크는 다른 유형보다 설정 비용이 많이 들지만 더 높은 네트워크 보안과 복원력을 제공합니다. 최고 수준의 보안 및 가동 시간이 필요하고 관련 설정 및 유지 관리 비용을 감당할 수 있는 조직의 경우 이 유형이 적절한 토폴로지일 수 있습니다.

버스 네트워크는 일반적으로 설치가 더 쉽고 저렴하지만 모든 정보가 중앙 연결을 따라 흐르기 때문에 개인 정보 보호 및 보안 수준이 낮고 문제 해결이 더 어려우며 중앙 링크 문제로 인해 전체 네트워크가 중단될 수 있습니다. 이러한 유형의 토폴로지를 사용하여 네트워크 비용을 절감하려는 조직은 이러한 단점을 감내할 수 있는지 고려해야 합니다.

잘 설계된 네트워크는 많은 이점을 제공합니다. 우선, 데이터가 빠르고 효율적으로 이동하고 네트워크 문제를 쉽게 식별하고 해결할 수 있도록 도와줍니다. 또한 네트워크가 잘 설계되어 있으면 네트워크 관리자가 리소스를 더 쉽게 할당할 수 있습니다. 또한 액세스 제어 목록(ACL)에 설명된 정책에 따라 네트워크의 특정 부분에 대한 액세스를 차단하는 방화벽과 같은 추가 보안 조치를 쉽게 구현할 수 있습니다.