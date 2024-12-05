미션 크리티컬 애플리케이션이란?

IT 인프라 팀은 애플리케이션이나 워크로드를 '미션 크리티컬'하게 지정함으로써 해당 기능에 적절한 리소스를 투입할 수 있습니다. 덜 중요한 애플리케이션의 경우 IT 팀은 '비즈니스 크리티컬' 또는 '우선순위 낮음'과 같은 다른 레이블을 사용하는 경우가 많습니다. 우선순위가 낮은 애플리케이션은 비즈니스 연속성 계획(BCP)이나 재해 복구 계획(DRP)에 거의 포함되지 않지만, 비즈니스 크리티컬 애플리케이션은 포함됩니다.

비즈니스 크리티컬 애플리케이션의 중단이나 다운타임이 길어지면 이는 회사에 심각한 재정적 손실의 위협을 초래해야 하며, 그렇지 않으면 IT팀은 이러한 애플리케이션을 중요하지 않은 애플리케이션으로 지정하는 것을 고려해야 합니다. 우선순위가 낮은 애플리케이션은 비즈니스 운영에 피해를 주거나 재정적 손실을 입히지 않으면서도 피크 수준 이하의 성능을 발휘하거나 장기간의 중단을 지속할 수 있습니다.

IT 팀이 우선순위가 낮은 애플리케이션을 모두 성공적으로 식별한 후에는 비즈니스에 중요한 애플리케이션과 미션 크리티컬한 애플리케이션을 분리할 준비가 된 것입니다. 애플리케이션을 미션 크리티컬 또는 비즈니스 크리티컬로 간주할지 여부를 결정하기 위해 다음과 같은 간단한 기준을 적용할 수 있습니다.