핀테크란 무엇인가요?

IBM Cloud for Financial Services는 핀테크 제품을 구동하는 가장 민감한 데이터 및 AI 워크로드를 보호하도록 설계된 최초의 클라우드입니다. IBM Cloud for Financial Services는 업계에서 제공하는 기본 제공 보안 및 제어 기능을 통해 기업이 인프라 및 규정 준수를 최적화하여 가장 중요한 것, 즉 고객을 위한 가치 제공에 집중할 수 있도록 지원합니다.