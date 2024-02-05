기존 수표 시스템을 방해하지 않는 결제 현대화

전 세계 금융 기관은 디지털 우선 소비자의 요구를 충족하는 안전하고 원활한 결제 경험을 제공하기 위해 빠르게 현대화하고 있습니다. 금융 기관은 디지털 결제를 지원하는 동시에 수표와 같은 기존 결제 능력을 관리해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 전 세계적으로 수표 사용이 감소하고 있지만, 미국에서는 수표가 여전히 임대료나 대규모 거래에 있어 가장 인기 있는 지불 수단입니다(ibm.com 외부 링크). EU에서는 수표 발행량이 여전히 상당한 것으로 간주되며, 2019년에만 21억 건이 넘는 수표가 발행되었으며 그중 프랑스가 16억 건을 차지했습니다(ibm.com 외부 링크).
많은 국가가 결제 현대화를 도입하고 채택을 가속화하고 환경을 규제하기 위한 이니셔티브를 도입했습니다. 호주 정부는 디지털 시대를 위한 광범위한 지불 개혁의 일환으로 2030년까지 수표를 단계적으로 폐지할 예정입니다(ibm.com 외부 링크).
이러한 상황에서 금융 기관은 전환 기간 동안 수표를 빠르고 안전하게 처리해야 합니다. 수표는 당분간 레거시 지불 수단으로 남아 있기 때문입니다. 수표 처리의 대부분이 레거시 인프라에서 이루어지기 때문에 새로운 변경은 전체 에코시스템에 위험으로 이어질 수 있습니다. 수표 규모가 감소하면 규모의 경제도 감소하므로, 금융 기관은 이 변화가 처리 비용에 미치는 영향도 관리해야 합니다.
금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 따르면 지난 3년 동안 수표 사기 신고 건수가 두 배 이상 증가했다고 합니다. FinCEN에 따르면 2022년에 수표 사기 의심 사례가 68만 건으로 보고되었는데, 이는 2021년의 35만 건보다 증가한 수치이고(ibm.com 외부 링크) 2020년 대비 23% 증가한 수치입니다. 사기 전략 전문가들은 올해 수표 사기로 인한 총 손실액이 240억 달러에 달할 것으로 예측했습니다(ibm.com 외부 링크). 이는 불과 5년 전보다 두 배 가까이 늘어난 수치입니다.
수표 사기는 비교적 기술 수준이 낮고 저지르기 쉬운 범죄로, 잠재적 피해자가 상당수 존재합니다. 더 많은 개인과 사기꾼이 수표 사기의 기회를 노리는 상황에서 결제 현대화는 수표 보안의 허점을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
수표 환경의 변화에서 알 수 있듯이 결제는 변화하는 고객 요구를 충족하기 위해 계속해서 빠르게 현대화되고 발전할 것입니다. 금융 기관은 변화하는 고객 요구에 빠르게 적응하고 비즈니스 및 기존 IT 인프라의 중단을 최소화할 수 있는 결제 솔루션을 우선시해야 합니다.
IBM®은 클라우드의 유연성과 보안을 활용하여 현재와 미래의 고객 요구 사항을 충족하는 결제 혁신을 이루기 위해 금융 기관과 협력하고 있습니다.
IBM Cloud for Financial Services의 IBM Payments Center(IPC) 수표 서비스는 수표 거래량의 변화에 맞춰 확장 및 축소할 수 있도록 구축된 관리형 보안 플랫폼입니다. 이 솔루션을 통해 은행은 계속 달라지는 수표 필요 사항을 처리할 수 있으며 보안, 복원력 및 규정 준수 역량을 갖춘 파트너 에코시스템에서 거래할 수 있습니다. IBM Cloud for Financial Services는 고객이 가장 민감한 워크로드에 대해서도 위험을 완화하고 클라우드 도입을 가속화할 수 있도록 설계되었습니다.
서비스형 수표 솔루션의 근간을 형성하는 IBM Financial Transaction Manager(FTM)는 수표를 포함한 금융 거래를 통합, 조율 및 모니터링합니다. 이는 여러 결제 유형에서 일관된 처리를 제공하여 금융 기관이 결제 작업을 단일 플랫폼으로 통합할 수 있도록 합니다. FTM에는 즉시 결제, SWIFT, ACH, SEPA, 수표 처리, 고객 온보딩, 거래 처리용 기능이 사전 구축되어 있습니다.
은행은 IBM Payments Center의 관리형 서비스가 제공하는 서비스형 결제 플랫폼을 통해 수표 처리와 비즈니스 프로세스 아웃소싱 분야의 전문 지식을 활용할 수 있습니다. 최신 기술을 사용하면 결제 서비스의 효율성과 가치가 높아집니다. IBM Cloud Expert Lab 자문가는 은행이 IBM Cloud 기술을 도입하고 활용하여 수표 처리 서비스를 현대화하고 비즈니스 성과 달성에 중점을 두도록 도울 수 있습니다.
금융 기관은 결제 현대화가 기존 IT 인프라에 미치는 영향을 최소화해야 합니다. IBM Payments Center Check Services는 고객의 기존 운영과 인프라에 통합되는 유연한 클라우드 기반 구성 요소를 제공합니다. 비용 효율적인 수표 처리 능력을 제공하도록 설계된 원스톱 관리형 솔루션이며 민감한 데이터가 포함된 엔터프라이즈 코어 뱅킹 워크로드에 최적화되어 있습니다.
