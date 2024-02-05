기존 수표 시스템을 방해하지 않는 결제 현대화

수표 환경의 변화에서 알 수 있듯이 결제는 변화하는 고객 요구를 충족하기 위해 계속해서 빠르게 현대화되고 발전할 것입니다. 금융 기관은 변화하는 고객 요구에 빠르게 적응하고 비즈니스 및 기존 IT 인프라의 중단을 최소화할 수 있는 결제 솔루션을 우선시해야 합니다.

IBM®은 클라우드의 유연성과 보안을 활용하여 현재와 미래의 고객 요구 사항을 충족하는 결제 혁신을 이루기 위해 금융 기관과 협력하고 있습니다.

IBM Cloud for Financial Services의 IBM Payments Center(IPC) 수표 서비스는 수표 거래량의 변화에 맞춰 확장 및 축소할 수 있도록 구축된 관리형 보안 플랫폼입니다. 이 솔루션을 통해 은행은 계속 달라지는 수표 필요 사항을 처리할 수 있으며 보안, 복원력 및 규정 준수 역량을 갖춘 파트너 에코시스템에서 거래할 수 있습니다. IBM Cloud for Financial Services는 고객이 가장 민감한 워크로드에 대해서도 위험을 완화하고 클라우드 도입을 가속화할 수 있도록 설계되었습니다.

서비스형 수표 솔루션의 근간을 형성하는 IBM Financial Transaction Manager(FTM)는 수표를 포함한 금융 거래를 통합, 조율 및 모니터링합니다. 이는 여러 결제 유형에서 일관된 처리를 제공하여 금융 기관이 결제 작업을 단일 플랫폼으로 통합할 수 있도록 합니다. FTM에는 즉시 결제, SWIFT, ACH, SEPA, 수표 처리, 고객 온보딩, 거래 처리용 기능이 사전 구축되어 있습니다.

은행은 IBM Payments Center의 관리형 서비스가 제공하는 서비스형 결제 플랫폼을 통해 수표 처리와 비즈니스 프로세스 아웃소싱 분야의 전문 지식을 활용할 수 있습니다. 최신 기술을 사용하면 결제 서비스의 효율성과 가치가 높아집니다. IBM Cloud Expert Lab 자문가는 은행이 IBM Cloud 기술을 도입하고 활용하여 수표 처리 서비스를 현대화하고 비즈니스 성과 달성에 중점을 두도록 도울 수 있습니다.

금융 기관은 결제 현대화가 기존 IT 인프라에 미치는 영향을 최소화해야 합니다. IBM Payments Center Check Services는 고객의 기존 운영과 인프라에 통합되는 유연한 클라우드 기반 구성 요소를 제공합니다. 비용 효율적인 수표 처리 능력을 제공하도록 설계된 원스톱 관리형 솔루션이며 민감한 데이터가 포함된 엔터프라이즈 코어 뱅킹 워크로드에 최적화되어 있습니다.