네트워크 운영 센터(NOC)는 컴퓨터, 통신 또는 위성 네트워크 시스템이 연중무휴 24시간 모니터링 및 관리되는 중앙 집중식 위치입니다. 또한 네트워크 중단 및 장애에 대한 첫 번째 방어선이기도 합니다.
통신, 금융 서비스, 제조 및 에너지 부문과 같은 산업 분야는 연중무휴로 운영되며 안정적이고 지속적인 연결이 필요합니다. 글로벌 운영의 최신 상태를 연중무휴 24시간 유지하려면 네트워크를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 이로 인해 기존 IT 서비스 내에서 네트워크 서비스를 관리하기가 어려워질 수 있습니다. NOC는 조직을 위해 이러한 모니터링을 수행하여 맬웨어 식별, 사용자 및 웹사이트 트래픽 볼륨 관리와 같이 네트워크 성능에 영향을 줄 수 있는 문제를 신속하게 처리합니다. 또한 업데이트 및 유지 관리를 수행하고 네트워크 성능을 개선하여 네트워크를 최적화하려고 노력합니다.
NOC 팀이 수행하는 작업을 최종 사용자가 인지하지 못하도록 막후에서 운영되는 것이 가장 좋습니다. NOC가 제대로 작동하는 경우 최종 사용자는 장시간의 다운타임, 맬웨어 감염 또는 네트워크 기능 저하와 같은 문제를 경험하지 않고 원활하고 지속적으로 연결된 환경을 사용할 수 있습니다.
NOC는 조직과 직접 협력하여 서버, 데이터베이스, 방화벽, 장치 및 관련 외부 서비스를 포함한 복잡한 네트워킹 환경을 감독합니다. IT 인프라는 회사의 필요에 따라 온프레미스 및/또는 클라우드 기반 제공업체를 통해 구축할 수 있습니다.
NOC는 계층화된 방식으로 운영되는 것이 일반적입니다. 인시던트는 1부터 3까지 분류되며, 1은 인프라 장치의 경보 평가와 같이 가장 낮은 수준이고 3은 랜섬웨어 공격이나 네트워크 중단처럼 가장 심각한 인시던트입니다. 기술자가 적시에 문제를 해결할 수 없는 경우 더 경험 많은 기술자에게 문제가 넘어갑니다. 그러면 NOC 엔지니어는 발생하는 문제를 해결하고 향후 네트워크 다운타임 및 연결 문제를 방지할 방법을 찾습니다.
일부 회사는 내부적으로 NOC를 운영하고 인프라 및 운영 허브를 온프레미스(종종 데이터 센터 내)에 배치합니다. 그러나 네트워크 및 인프라 모니터링 및 관리를 전문으로 하는 타사에 아웃소싱하는 경우도 있습니다.
NOC는 네트워크 시스템을 감독하여 데이터 스토리지를 관리하고, 소프트웨어를 업데이트하고, 연결성을 보장합니다. NOC가 수행하는 작업과 운영의 예는 다음과 같습니다.
온프레미스에 배치되든 타사 제공업체에 아웃소싱되든, NOC는 기업에 다양한 이점을 제공합니다.
사내 NOC에는 상당한 리소스가 필요합니다. 일부 엔터프라이즈 기술 또는 통신 회사의 경우 투자할 가치가 있습니다. 이러한 회사는 네트워크 운영에 대한 높은 수준의 제어를 유지하기 위해 네트워크를 내부적으로 관리하는 것을 선호합니다.
그 외 다른 기업, 정부 기관 또는 대학에서는 막대한 리소스를 할당해 사내 팀을 구성하고 관리하기가 어려울 수 있습니다. NOC를 아웃소싱하여 숙련된 전문가와 신뢰할 수 있는 제공업체가 작업을 관리하도록 하면 조직의 비용 효율을 높이고 업무량을 줄일 수 있습니다. 이러한 기업의 경우 타사 NOC를 통해 내부 팀에 인력을 배치하고 관리하며 자금을 지원할 필요 없이 고품질의 표준화된 네트워크 관리를 누릴 수 있습니다. NOC는 기업의 기존 인력을 확장하는 역할을 하여 기업의 주요 기술 인력이 핵심 비즈니스 기능에 집중할 수 있도록 지원합니다.
NOC와 보안 운영 센터(SOC)는 모두 미션 크리티컬 기능을 수행하지만 네트워크 운영 센터의 목표에는 큰 차이가 있습니다. 보안 운영 센터와 헬프 데스크. 세 가지 모두 문제 발생 시 지원을 제공하지만 헬프 데스크는 최종 사용자에게 초점을 맞추는 경우가 많습니다. 각각을 살펴보며 차이점을 알아보겠습니다.
앞서 언급한 것처럼 NOC는 네트워크 관리에 중점을 두어 네트워크 가동 시간을 보장하고 문제를 신속하게 파악합니다. 이들은 일반적으로 보이지 않는 곳에서 일하며 원활한 경험을 보장합니다.
SOC도 보이지 않는 곳에서 작동한다는 점은 같지만, 네트워크 및 정보 보안에 중점을 두고 클라이언트 네트워크에 대한 위협 분석 및 공격 모니터링을 수행합니다. SOC는 이상 징후를 탐지하고 사이버 공격이 발생할 때 이를 방지하도록 훈련됩니다. NOC의 임무가 24시간 네트워크 연결을 보장하는 것이라면, SOC는 위협을 평가하고 궁극적으로 네트워크를 중단시킬 수 있는 공격에 대한 보호 기능을 연중무휴 24시간 제공하는 것이 목표입니다.
헬프 데스크는 다양한 역할을 수행하지만 네트워크 관련 문제를 파악하기도 합니다. 그러나 헬프 데스크는 주로 네트워크 연결에 장애가 발생한 직원 또는 장비를 연결하지 못하는 현장 기술자와 같은 최종 사용자와 소통합니다. NOC는 최종 사용자와 거의 상호 작용하지 않고 관리형 서비스 제공업체 및/또는 기업의 내부 IT 팀과 직접 협력합니다.
어느 팀도 고립된 채로 작업하는 지는 않습니다. 헬프 데스크를 지원하기 위해 NOC가 대기하고 있을 수도 있습니다. 예를 들어 헬프 데스크 담당자가 네트워크에 로그온하는 데 문제가 있는 경우 먼저 지원 센터에 문의해야 합니다. 여기서 문제를 해결할 수 없는 경우 NOC로 에스컬레이션됩니다.
5G, 엣지 컴퓨팅, 사물 인터넷(IoT)으로 인해 통신사의 네트워크 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 네트워크에 수백만 개의 엔드포인트가 있으면 시스템 감독과 사고 관리가 어려울 수 있습니다.
Ericsson (ibm.com 외부 링크)은 2024년까지 향상된 모바일 광대역을 위한 5G 가입이 15억 건, 글로벌 셀룰러 IoT 연결이 41억 건에 이를 것으로 예측합니다. 네트워크에 연결된 장치와 사용량이 급증하면서 모든 사고에 대응할 수 있는 인간의 역량이 도전을 받고 있습니다. 수백만 건 씩 들어오는 경보를 해결하다 보면 응답 시간이 느려지고, 엔지니어에게 부담을 주는 연쇄적인 문제가 발생할 수 있습니다.
이러한 신제품의 복잡성을 처리하기 위해 네트워크 운영은 인공지능(AI) 및 자동화를 통해 수신 데이터를 신속하게 분석하고 수백만 개의 엔드포인트에서 문제가 발생할 때 이를 해결할 수 있습니다. 또한 AI의 고급 분석 및 머신 러닝 기능을 활용하면 NOC를 사후 대응에서 사전 예방적 운영으로 전환할 수 있습니다.
이러한 방식으로 AI를 사용하는 것을 네트워크 관측 가능성이라고 합니다. 문제 해결이나 용량 계획과 같은 낮은 수준의 의사 결정 활동을 엔지니어에서 네트워크 관측 가능성 도구로 전환하여 문제를 해결합니다. 덕분에 엔지니어의 반복적인 업무가 줄어들어 일반적인 문제가 상위 계층으로 에스컬레이션되는 경우가 적어지고 더 큰 문제와 네트워크 최적화에 집중할 수 있는 시간이 늘어납니다.
통신 서비스 제공업체(CSP)에서 AI 기술을 사용하는 방식을 예로 들 수 있습니다. AI 는 장치별 분석뿐만 아니라 네트워크 시스템 전반의 작동 방식에 대한 더 큰 인사이트를 제공합니다. 이러한 도구는 CSP가 고객에게 영향을 미치기 전에 문제를 해결하는 더 자동화된 네트워크 운영으로 전환하고 있습니다.
브라질에서 400만 명 이상의 가입자를 보유한 Nextel은 가동 시간을 유지하고 중단을 최소화하기 위해 네트워크 운영 기술을 개선할 방법을 찾고 있었습니다. 네트워크 인시던트에 대응하는 데 평균 30분이 걸리는 등 서비스 시간 문제가 특히 중요했습니다. Nextel은 사용자의 기대에 부응하고 다운타임을 줄이기 위해 대응 작업을 사후 대응에서 사전 예방으로, 더 나아가 예측 대응으로 전환할 방법을 모색했습니다.
Nextel은 IBM Netcool Operations Insight를 사용하여 2만 5천 개 이상의 요소 네트워크를 모니터링합니다. 예측 가능성을 향상하기 위해 IBM Watson 인지 기술을 통합하여 네트워크 성능에 대한 인사이트를 높이고 문제 영역을 파악했습니다.
Nextel은 이 AI 기술을 사용함으로써 네트워크 인시던트에 응답 시간을 30분에서 5분으로 83% 단축했습니다. 더 중요한 것은 Nextel이 연중무휴 24시간 모바일 연결성을 원하는 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있었다는 것입니다.
지능형 클라우드 플랫폼이 어떻게 네트워크 운영의 자동화 및 오케스트레이션을 지원하는지 알아보세요.
IBM의 관측 가능성과 AI 운영 솔루션을 함께 사용하여 인시던트를 해결하고 관리하는 방법을 알아보세요.
최신 네트워크용으로 설계된 IBM SevOne Network Performance Management(NPM)는 머신 러닝 기반 분석을 통해 네트워크 성능 문제를 조기에 발견, 해결, 예방할 수 있도록 지원합니다. 실행 가능한 실시간 인사이트를 사용하여 엔터프라이즈, 통신 및 관리 서비스 제공업체 전반의 멀티벤더 네트워크를 선제적으로 모니터링할 수 있습니다.