SAN(스토리지 영역 네트워크)은 긴밀하게 결합된 스토리지 디바이스의 전용 네트워크로, 공유 스토리지 풀을 제공하며 네트워크의 각 사용자에게 컴퓨터에 직접 연결된 것처럼 보입니다. SAN은 파이버 채널을 통해 연결되고 스위치를 사용하여 스토리지 데이터 트래픽을 관리합니다. 빠르고 낮은 지연 시간의 데이터 접근과 쉬운 확장성을 위해 설계되었습니다.
NAS(네트워크 연결 스토리지)는 컴퓨터 네트워크에 연결된 파일 수준 스토리지 서버를 말하며, 해당 네트워크의 사용자 그룹에 데이터 접근을 제공합니다. NAS 시스템은 이더넷 네트워크를 통해 연결되며 복원력을 위해 중복된 데이터 구조를 갖추고 있습니다. 이는 저렴하고 유지관리가 쉬운 네트워크 스토리지 옵션으로 설계되었습니다.
SAN 스토리지 솔루션은 블록 스토리지 기반으로, iSCSI나 FCP(파이버 채널 프로토콜)와 같은 다양한 프로토콜로 포맷할 수 있는 스토리지 볼륨으로 데이터가 분할됩니다. SAN에는 하드 디스크나 가상 스토리지 노드, 클라우드 리소스가 포함될 수 있으며, 이를 가상 SAN 또는 vSAN이라고 합니다.
SAN 구성은 세 가지 계층으로 구성됩니다.
사용자 A가 다른 위치에 있는 사용자 B와 파일을 공동으로 작업하려는 경우, 두 사용자는 네트워크 장치에서 파일을 조회하여 호스트 계층에서 파일에 대한 액세스 요청을 트리거합니다. 그런 다음 요청은 데이터 접근 프로토콜을 사용하여 네트워크 또는 패브릭 계층의 서버를 통해 처리됩니다. 그런 다음 데이터는 스토리지 내의 데이터 풀에서 검색됩니다. 사용자 A는 변경을 수행할 수 있으며, SAN은 저지연 데이터 스토리지 및 업데이트를 제공하므로 사용자 B는 파일에 액세스하여 변경 사항을 보고 실시간으로 자신의 변경 사항을 추가할 수 있습니다.
SAN 스토리지에 대한 또 다른 접근 방식은 vSAN(가상 스토리지 영역 네트워크)을 통한 것입니다. vSAN은 데이터 드라이브와 같은 하드웨어에 데이터를 저장하는 대신 가상 머신(VM)에 스토리지를 제공합니다. VM은 클라우드 컴퓨팅의 기본 단위로, 기업이 애플리케이션과 워크로드를 효과적으로 실행하고 확장할 수 있도록 해줍니다. vSAN은 클라우드 컴퓨팅의 유연성, 확장성, 보안을 활용하여 조직 전체와 다양한 위치에서 공유 스토리지 및 데이터 접근을 제공합니다.
NAS 스토리지 시스템은 파일 스토리지 기반으로, 데이터가 디렉터리와 하위 디렉터리 계층 구조의 폴더로 구성된 파일에 저장됩니다. 한 대의 기기에서만 접속 가능한 직접 연결 스토리지와 달리 NAS 파일 시스템은 기기 간에 파일 스토리지와 공유 기능을 제공합니다.
NAS 시스템은 다음 요소를 사용하여 구축됩니다.
사용자가 NAS에 저장된 파일을 요청하면 해당 요청은 NAS 박스로 전송되고, 운영 체제와 소프트웨어가 요청을 관리합니다. 한편, 데이터는 SMB(서버 메시지 블록)(파일에 대한 공유 액세스에 사용되는 애플리케이션 수준 프로토콜)나 NFS(네트워크 파일 시스템)(사용자가 원격 시스템에서 파일을 보고, 저장하고, 업데이트할 수 있게 해주는 프로토콜)와 같은 프로토콜을 사용하여 검색됩니다. 그런 다음 데이터는 중앙 서버나 스위치를 통해 TCP/IP 프로토콜을 사용하여 패킷 형태로 사용자 장치로 전송됩니다.
SAN과 NAS 시스템은 모두 네트워크 기반 스토리지 솔루션으로, 여러 사용자가 온프레미스 및 원격으로 데이터에 연중무휴 24시간 액세스할 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다. 다음은 두 접근 방식의 몇 가지 차이점입니다.
회사의 요구 사항과 애플리케이션에 따라 NAS가 더 나은 선택인 경우가 있습니다.
낮은 지연 시간과 확장성 덕분에 SAN은 다음과 같은 경우에 더 선호됩니다.
하이브리드 클라우드 환경 관리부터 데이터 복원력 보장에 이르기까지, 폭넓은 기능을 갖춘 IBM 스토리지 솔루션은 위협에 대한 강력한 보호 기능을 유지하면서 데이터에서 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.