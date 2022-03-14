SAN 스토리지 솔루션은 블록 스토리지 기반으로, iSCSI나 FCP(파이버 채널 프로토콜)와 같은 다양한 프로토콜로 포맷할 수 있는 스토리지 볼륨으로 데이터가 분할됩니다. SAN에는 하드 디스크나 가상 스토리지 노드, 클라우드 리소스가 포함될 수 있으며, 이를 가상 SAN 또는 vSAN이라고 합니다.

SAN 구성은 세 가지 계층으로 구성됩니다.

스토리지 계층: 데이터 센터의 드라이브와 같은 물리적 데이터 스토리지 리소스는 스토리지 풀과 계층으로 구성됩니다. 데이터는 블록 수준 스토리지, 내장된 중복성 및 자동 트래픽 재지정 기능을 사용하여 저장되므로 서버가 다운되어도 데이터를 사용할 수 있습니다.

데이터 센터의 드라이브와 같은 물리적 데이터 스토리지 리소스는 스토리지 풀과 계층으로 구성됩니다. 데이터는 블록 수준 스토리지, 내장된 중복성 및 자동 트래픽 재지정 기능을 사용하여 저장되므로 서버가 다운되어도 데이터를 사용할 수 있습니다. 패브릭 계층: 패브릭 계층은 네트워크 장치와 케이블 등을 통해 스토리지가 사용자와 연결되는 방식입니다. 이 연결은 파이버 채널 또는 이더넷을 통한 파이버 채널(FCoE)을 통해 이루어질 수 있습니다. 둘 다 스토리지 및 관련 데이터 트래픽을 자체 고속 네트워크로 이동하여 LAN(로컬 영역 네트워크)의 부담을 덜어줍니다.

패브릭 계층은 네트워크 장치와 케이블 등을 통해 스토리지가 사용자와 연결되는 방식입니다. 이 연결은 파이버 채널 또는 이더넷을 통한 파이버 채널(FCoE)을 통해 이루어질 수 있습니다. 둘 다 스토리지 및 관련 데이터 트래픽을 자체 고속 네트워크로 이동하여 LAN(로컬 영역 네트워크)의 부담을 덜어줍니다. 호스트 계층: 스토리지 액세스를 용이하게 하는 서버 및 애플리케이션입니다. 이 계층은 SAN 스토리지를 로컬 하드 드라이브로 인식하므로 빠른 처리 속도와 데이터 전송이 보장됩니다.

사용자 A가 다른 위치에 있는 사용자 B와 파일을 공동으로 작업하려는 경우, 두 사용자는 네트워크 장치에서 파일을 조회하여 호스트 계층에서 파일에 대한 액세스 요청을 트리거합니다. 그런 다음 요청은 데이터 접근 프로토콜을 사용하여 네트워크 또는 패브릭 계층의 서버를 통해 처리됩니다. 그런 다음 데이터는 스토리지 내의 데이터 풀에서 검색됩니다. 사용자 A는 변경을 수행할 수 있으며, SAN은 저지연 데이터 스토리지 및 업데이트를 제공하므로 사용자 B는 파일에 액세스하여 변경 사항을 보고 실시간으로 자신의 변경 사항을 추가할 수 있습니다.

SAN 스토리지에 대한 또 다른 접근 방식은 vSAN(가상 스토리지 영역 네트워크)을 통한 것입니다. vSAN은 데이터 드라이브와 같은 하드웨어에 데이터를 저장하는 대신 가상 머신(VM)에 스토리지를 제공합니다. VM은 클라우드 컴퓨팅의 기본 단위로, 기업이 애플리케이션과 워크로드를 효과적으로 실행하고 확장할 수 있도록 해줍니다. vSAN은 클라우드 컴퓨팅의 유연성, 확장성, 보안을 활용하여 조직 전체와 다양한 위치에서 공유 스토리지 및 데이터 접근을 제공합니다.