스토리지 영역 네트워크(SAN) vs 네트워크 결합 스토리지(NAS)

사실적인 선의 일러스트

스토리지와 파일 공유에 대한 이 두 가지 접근 방식의 차이점을 살펴보세요.

SAN이란 무엇인가요?

SAN(스토리지 영역 네트워크)은 긴밀하게 결합된 스토리지 디바이스의 전용 네트워크로, 공유 스토리지 풀을 제공하며 네트워크의 각 사용자에게 컴퓨터에 직접 연결된 것처럼 보입니다. SAN은 파이버 채널을 통해 연결되고 스위치를 사용하여 스토리지 데이터 트래픽을 관리합니다. 빠르고 낮은 지연 시간의 데이터 접근과 쉬운 확장성을 위해 설계되었습니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

NAS란 무엇인가요?

NAS(네트워크 연결 스토리지)는 컴퓨터 네트워크에 연결된 파일 수준 스토리지 서버를 말하며, 해당 네트워크의 사용자 그룹에 데이터 접근을 제공합니다. NAS 시스템은 이더넷 네트워크를 통해 연결되며 복원력을 위해 중복된 데이터 구조를 갖추고 있습니다. 이는 저렴하고 유지관리가 쉬운 네트워크 스토리지 옵션으로 설계되었습니다.

 
IBM Storage FlashSystem

IBM Storage FlashSystem: 비용, 단순성, 복원력 면에서 VMware 최적화

IBM FlashSystem이 비용 효율성, 단순성, 복원력 면에서 VMware 환경을 최적화하는 방법을 알아보세요. IBM FlashSystem이 데이터 안전성, 접근성, 성능을 향상시키는 방식, 이 시스템이 현대식 IT 인프라에 이상적인 솔루션인 이유를 소개합니다.
IBM Storage FlashSystem 살펴보기

SAN 작동 방식

SAN 스토리지 솔루션은 블록 스토리지 기반으로, iSCSI나 FCP(파이버 채널 프로토콜)와 같은 다양한 프로토콜로 포맷할 수 있는 스토리지 볼륨으로 데이터가 분할됩니다. SAN에는 하드 디스크나 가상 스토리지 노드, 클라우드 리소스가 포함될 수 있으며, 이를 가상 SAN 또는 vSAN이라고 합니다.

SAN 구성은 세 가지 계층으로 구성됩니다.

  • 스토리지 계층: 데이터 센터의 드라이브와 같은 물리적 데이터 스토리지 리소스는 스토리지 풀과 계층으로 구성됩니다. 데이터는 블록 수준 스토리지, 내장된 중복성 및 자동 트래픽 재지정 기능을 사용하여 저장되므로 서버가 다운되어도 데이터를 사용할 수 있습니다.
  • 패브릭 계층: 패브릭 계층은 네트워크 장치와 케이블 등을 통해 스토리지가 사용자와 연결되는 방식입니다. 이 연결은 파이버 채널 또는 이더넷을 통한 파이버 채널(FCoE)을 통해 이루어질 수 있습니다. 둘 다 스토리지 및 관련 데이터 트래픽을 자체 고속 네트워크로 이동하여 LAN(로컬 영역 네트워크)의 부담을 덜어줍니다.
  • 호스트 계층: 스토리지 액세스를 용이하게 하는 서버 및 애플리케이션입니다. 이 계층은 SAN 스토리지를 로컬 하드 드라이브로 인식하므로 빠른 처리 속도와 데이터 전송이 보장됩니다.

사용자 A가 다른 위치에 있는 사용자 B와 파일을 공동으로 작업하려는 경우, 두 사용자는 네트워크 장치에서 파일을 조회하여 호스트 계층에서 파일에 대한 액세스 요청을 트리거합니다. 그런 다음 요청은 데이터 접근 프로토콜을 사용하여 네트워크 또는 패브릭 계층의 서버를 통해 처리됩니다. 그런 다음 데이터는 스토리지 내의 데이터 풀에서 검색됩니다. 사용자 A는 변경을 수행할 수 있으며, SAN은 저지연 데이터 스토리지 및 업데이트를 제공하므로 사용자 B는 파일에 액세스하여 변경 사항을 보고 실시간으로 자신의 변경 사항을 추가할 수 있습니다.

SAN 스토리지에 대한 또 다른 접근 방식은 vSAN(가상 스토리지 영역 네트워크)을 통한 것입니다. vSAN은 데이터 드라이브와 같은 하드웨어에 데이터를 저장하는 대신 가상 머신(VM)에 스토리지를 제공합니다. VM은 클라우드 컴퓨팅의 기본 단위로, 기업이 애플리케이션과 워크로드를 효과적으로 실행하고 확장할 수 있도록 해줍니다. vSAN은 클라우드 컴퓨팅의 유연성, 확장성, 보안을 활용하여 조직 전체와 다양한 위치에서 공유 스토리지 및 데이터 접근을 제공합니다.

NAS 작동 방식

NAS 스토리지 시스템은 파일 스토리지 기반으로, 데이터가 디렉터리와 하위 디렉터리 계층 구조의 폴더로 구성된 파일에 저장됩니다. 한 대의 기기에서만 접속 가능한 직접 연결 스토리지와 달리 NAS 파일 시스템은 기기 간에 파일 스토리지와 공유 기능을 제공합니다.

NAS 시스템은 다음 요소를 사용하여 구축됩니다.

  • 네트워크: 하나 또는 여러 개의 네트워크 NAS 장치가 할당된 IP 주소로 LAN(근거리 통신망) 또는 이더넷 네트워크에 연결됩니다.
  • NAS 박스: 자체 IP 주소가 있는 이 하드웨어 장치에는 NIC(네트워크 인터페이스 카드), 전원 공급 장치, 프로세서, 메모리 및 2~5개의 디스크 드라이브를 위한 드라이브 베이가 포함되어 있습니다. NAS 박스 또는 헤드는 사용자 컴퓨터와 NAS 스토리지를 연결하고 두 시스템 간의 요청을 처리합니다.
  • 스토리지: 데이터를 저장하는 NAS 박스 내의 디스크 드라이브입니다. 스토리지가 종종 RAID 구성을 사용하여 여러 드라이브에 데이터를 분산하고 복사합니다. 이를 통해 장애 대비책으로 데이터 중복성을 제공하고 성능과 스토리지 용량을 향상시킵니다.
  • 운영 체제: 로컬 스토리지와 달리 NAS 스토리지는 독립형입니다. 또한 데이터 관리 소프트웨어를 실행하고 권한이 있는 사용자에게 파일 수준 액세스를 승인하는 운영 체제도 포함되어 있습니다.
  • 소프트웨어: NAS 박스 내에 사전 구성된 소프트웨어가 NAS 장치를 관리하고 데이터 스토리지 및 파일 공유 요청을 처리합니다.

사용자가 NAS에 저장된 파일을 요청하면 해당 요청은 NAS 박스로 전송되고, 운영 체제와 소프트웨어가 요청을 관리합니다. 한편, 데이터는 SMB(서버 메시지 블록)(파일에 대한 공유 액세스에 사용되는 애플리케이션 수준 프로토콜)나 NFS(네트워크 파일 시스템)(사용자가 원격 시스템에서 파일을 보고, 저장하고, 업데이트할 수 있게 해주는 프로토콜)와 같은 프로토콜을 사용하여 검색됩니다. 그런 다음 데이터는 중앙 서버나 스위치를 통해 TCP/IP 프로토콜을 사용하여 패킷 형태로 사용자 장치로 전송됩니다.

SAN vs NAS

SAN과 NAS 시스템은 모두 네트워크 기반 스토리지 솔루션으로, 여러 사용자가 온프레미스 및 원격으로 데이터에 연중무휴 24시간 액세스할 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다. 다음은 두 접근 방식의 몇 가지 차이점입니다.

  • 네트워크 유형: NAS는 LAN 또는 이더넷 네트워크를 사용하여 장치에 연결되는 반면, SAN은 고속 파이버 채널에서 실행됩니다.
  • 관리의 용이성: NAS 스토리지 옵션은 일반적으로 설정과 관리가 쉬우며, 중소기업과 대기업 모두 사용할 수 있는 옵션이 있습니다. SAN을 구성하고 관리하려면 더 많은 실무적 관리가 필요합니다.
  • 프로토콜: 프로토콜은 디바이스가 서로 통신할 수 있는 방법을 제공하고 데이터 형식 지정 및 처리를 위한 표준화된 규칙 세트를 제공합니다. NAS는 NFS, SMB/CIFS, HTTP를 포함한 여러 프로토콜을 사용하여 서버에 연결할 수 있고, SAN은 SCSI 프로토콜을 사용합니다.
  • 확장성: SAN 및 NAS 솔루션 모두 스토리지를 추가하여 스토리지를 확장할 수 있습니다. 간단한 NAS 구성은 NAS 박스를 더 추가하는 것만으로 쉽게 확장할 수 있습니다. 그러나 기업 수준에서는 복잡성이 커지고 비용이 많이 들 수 있습니다. SAN은 네트워크 무결성에 영향을 주지 않고 시간이 지남에 따라 더 많은 블록 수준 저장 장치를 추가할 수 있으므로 확장성이 매우 뛰어납니다.
  • 속도와 성능: 공유 스토리지 풀을 사용하는 SAN은 지연 시간이 짧은 솔루션인 반면, NAS 시스템은 공유 파일을 검색할 때 처리량이 느린 경우가 많습니다.
  • 가격: 엔트리급 NAS 솔루션은 개인 사용자를 위한 합리적인 가격의 옵션입니다. 기업은 NAS를 사용하여 특정 저장 요구 사항을 저렴하게 충족할 수도 있습니다. SAN은 관리가 더 많이 필요하고 스토리지 아키텍처가 더 복잡하기 때문에 비용이 더 많이 드는 옵션인 경우가 많습니다.

NAS 사용 사례

회사의 요구 사항과 애플리케이션에 따라 NAS가 더 나은 선택인 경우가 있습니다.

  • 파일 협업 및 스토리지: 이는 중대형 기업에서 NAS의 주요 사용 사례입니다. NAS 스토리지를 사용하면 IT 부서는 여러 파일 서버를 통합하여 관리를 용이하게 하고 공간을 절약할 수 있습니다.
  • 아카이빙: NAS는 특히 검색 가능하고 액세스 가능한 활성 아카이브를 만들려는 경우 많은 수의 파일을 저장하는 데 적합합니다.
  • 빅 데이터: NAS는 대용량 비정형 파일을 저장 및 처리하고, 분석을 실행하고, 통합을 위한 ETL(추출, 변환, 로드) 툴을 사용하는 데 일반적으로 사용됩니다.

SAN 사용 사례

낮은 지연 시간과 확장성 덕분에 SAN은 다음과 같은 경우에 더 선호됩니다.

  • 동영상 편집: 대용량 파일은 높은 처리량과 낮은 지연 시간이 필요합니다. SAN은 별도의 서버 계층 없이 동영상 편집 데스크톱 클라이언트에 직접 연결될 수 있어 고성능 작업을 지원합니다.
  • 전자 상거래: 오늘날의 소비자들은 온라인 쇼핑이 원활하고 빠르게 진행되기를 기대합니다. 전자상거래 회사에는 성능이 좋은 기능이 필요하므로 SAN이 좋은 선택입니다.
  • 백업/재해 복구: 트래픽이 LAN을 통해 이동하지 않기 때문에 네트워크에 연결된 장치의 백업을 SAN 스토리지로 직접 신속하게 실행할 수 있습니다. 가상화는 가상 머신과 클라우드 스토리지를 통해 SAN의 처리 및 확장성을 가속화합니다.

SAN, NAS 및 IBM

오늘날 기업은 선택할 수 있는 스토리지 기술이 매우 다양합니다. 그렇기 때문에 다양한 스토리지 옵션, 기능 및 올바른 사용 사례를 이해하는 것이 중요합니다. IBM은 오늘날의 현대적인 비즈니스 요구를 충족하기 위해 다양한 스토리지 솔루션을 제공합니다.

SAN의 성능에 대해 자세히 보기 위해 스토리지 영역 네트워크와 IBM의 SAN 솔루션에 대한 개요를 읽어보세요.

네트워크 연결 스토리지는 비즈니스 데이터를 안정적으로 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. Tivoli 스토리지 매니저를 통해 제공되는IBM의 NAS 솔루션은 기업이 데이터 장애로부터 스스로를 보호할 수 있도록 지원합니다.

데이터 스토리지 옵션에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? "데이터 스토리지란 무엇인가?"라는 개요를 읽고 옵션을 비교하고 IBM이 제공하는 솔루션에 대해 알아보세요.

리소스

데이터 보안 마스터: 중요한 정보 보호

데이터 보안의 필수 요소를 살펴보고 조직의 가장 귀중한 자산인 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요. 새롭게 등장하는 사이버 위협으로부터 민감한 정보를 보호하는 데 도움이 되는 다양한 유형, 툴 및 전략을 알아보세요.
IBM Storage Defender 및 FlashSystem으로 데이터 보호 강화

이 온디맨드 웨비나는 위험과 다운타임을 최소화하도록 설계된 통합 솔루션을 통해 보안을 강화하고 효율성을 개선하며 데이터 복구를 보장하는 모범 사례를 안내합니다. 업계 전문가의 인사이트를 놓치지 마세요.
IBM 스토리지 솔루션으로 데이터 및 AI 워크로드 최적화

AI, 머신 러닝 및 분석 프로세스를 향상하고 데이터 보안과 확장성을 보장하도록 설계된 고성능 파일 및 오브젝트 스토리지로 데이터 과제를 극복하는 방법을 알아보세요.
플래시 스토리지 기술로 성능 극대화

플래시 메모리 및 스토리지 유형에 대해 알아보고 기업이 플래시 기술을 사용하여 효율성을 높이고 지연 시간을 줄이며 데이터 스토리지 인프라의 미래를 보장하는 방법을 살펴보세요.
IBM FlashSystem을 통한 사이버 복원력 향상

IBM FlashSystem이 데이터 보안 및 복원력을 강화하여 최적화된 성능 및 복구 전략으로 랜섬웨어 및 사이버 공격으로부터 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요.
관련 솔루션
IBM Storage DS8000

IBM Storage DS8000는 IBM zSystems 및 IBM Power 서버를 위한 가장 빠르고, 안정적이며, 안전한 스토리지 시스템입니다.

 Storage DS8000 살펴보기
엔터프라이즈 데이터 스토리지 솔루션

IBM Storage는 데이터 스토리지 하드웨어, 소프트웨어 정의 스토리지, 그리고 스토리지 관리 소프트웨어로 구성된 제품군입니다.

 데이터 스토리지 솔루션 살펴보기
하드웨어 및 소프트웨어 지원 서비스  

IBM은 웹 서버 및 데이터 센터 인프라를 위한 선제적 지원을 제공하여 다운타임을 줄이고 IT 가용성을 개선합니다.

 웹 서버 서비스
다음 단계 안내

하이브리드 클라우드 환경 관리부터 데이터 복원력 보장에 이르기까지, 폭넓은 기능을 갖춘 IBM 스토리지 솔루션은 위협에 대한 강력한 보호 기능을 유지하면서 데이터에서 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.

 데이터 스토리지 솔루션 살펴보기 제품 투어하기