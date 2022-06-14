SD-WAN이란 무엇인가요?

기존 WAN은 이더넷이나 Wi-Fi 네트워크와 같은 여러 LAN(근거리 통신망) 내 디바이스 간에 데이터를 전송하는 물리적 라우터의 네트워크입니다. WAN은 멀티프로토콜 라벨 스위칭(MPLS)과 같은 여러 프로토콜 중 하나를 사용하여 데이터를 전송할 수 있습니다. MPLS는 가장 짧은 물리적 경로를 사용하여 WAN 트래픽을 라우팅하는 프로토콜입니다.

단일 LAN은 사무실 건물과 같은 물리적 위치로 제한되는 반면, WAN은 동일한 사무실은 물론 몇 마일 떨어진 다른 건물에 있는 여러 LAN을 포함할 수 있습니다.

그러나 WAN은 해당 지역의 통신 회로와 인터넷 제공업체의 전송 서비스의 서비스 수준 계약(SLA)에 따라 제한됩니다. 예를 들어, 해당 지역의 인터넷 제공업체가 제공하는 케이블 또는 광대역 인터넷을 통해 정보를 전송하는 WAN은 해당 물리적 인프라 이상으로 확장할 수 없습니다. 따라서 두 사무실이 동일한 전송 서비스를 공유하는 상황에서 WAN 네트워크는 두 사무실의 20개 LAN을 모두 포괄할 수 있습니다. 조직이 다른 전송 서비스가 있는 지역에 위치한 세 번째 사무실 건물을 소유한 경우 그곳의 LAN 연결을 관리하려면 별도의 WAN이 필요합니다. 또한 WAN 내의 사무실은 인터넷 액세스가 보장하는 대역폭으로 제한됩니다. 이 부분에서 SD-WAN은 기존 WAN에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다.

SD-WAN은 일련의 라우터 기반 WAN 위에 있는 소프트웨어 계층 역할을 함으로써 해당 WAN이 직면하는 물리적 한계를 넘어 확장됩니다. 이를 통해 다양한 지역, 인프라 유형, 전송 서비스 제공업체에 걸친 모든 네트워크 트래픽을 어디서나 권한이 있는 모든 사용자가 액세스할 수 있는 단일 애플리케이션에서 모니터링, 제어, 최적화할 수 있습니다. 반대로, 일련의 WAN 네트워크 위에 SD-WAN이 없으면 각 개별 WAN의 제어 및 구성이 하드웨어 수준으로 제한됩니다.