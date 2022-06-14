SD-WAN이란 무엇인가요?

소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN)는 소규모이거나 연결이 끊긴 WAN 네트워크의 관리를 추상화하고 중앙 집중화하는 가상화된 WAN 아키텍처입니다.
SD-WAN을 통해 조직은 지리적으로 멀리 떨어져 있고 여러 통신 인프라에 걸쳐 있는 지사, 원격 근무자, 승인된 디바이스('노드'라고도 함) 간에 데이터와 애플리케이션을 공유할 수 있습니다.
SD-WAN 아키텍처는 하나 이상의 물리적 WAN 네트워크 위에 있는 소프트웨어 정의 WAN 계층이라고 생각하면 됩니다. SD-WAN 아키텍처는 소프트웨어 기반이므로 IT 담당자는 이를 사용하여 네트워크 리소스의 우선순위를 결정하는 거버넌스 정책을 설정하고, 사용자 권한을 조정 및 시행하고, 그 아래에 있는 WAN 네트워크 전반의 보안 위협을 모니터링할 수 있습니다. WAN 네트워크 내의 엣지 디바이스는 아키텍처 계층의 SD-WAN 솔루션에서 원격으로 제어할 수도 있습니다.
혼합 네트워크 환경에서 성능을 효과적으로 모니터링하고 관리하기 위해서는 강력한 SD-WAN 모니터링 전략이 비즈니스 성공에 필수적입니다.
기존 WAN은 이더넷이나 Wi-Fi 네트워크와 같은 여러 LAN(근거리 통신망) 내 디바이스 간에 데이터를 전송하는 물리적 라우터의 네트워크입니다. WAN은 멀티프로토콜 라벨 스위칭(MPLS)과 같은 여러 프로토콜 중 하나를 사용하여 데이터를 전송할 수 있습니다. MPLS는 가장 짧은 물리적 경로를 사용하여 WAN 트래픽을 라우팅하는 프로토콜입니다.
단일 LAN은 사무실 건물과 같은 물리적 위치로 제한되는 반면, WAN은 동일한 사무실은 물론 몇 마일 떨어진 다른 건물에 있는 여러 LAN을 포함할 수 있습니다.
그러나 WAN은 해당 지역의 통신 회로와 인터넷 제공업체의 전송 서비스의 서비스 수준 계약(SLA)에 따라 제한됩니다. 예를 들어, 해당 지역의 인터넷 제공업체가 제공하는 케이블 또는 광대역 인터넷을 통해 정보를 전송하는 WAN은 해당 물리적 인프라 이상으로 확장할 수 없습니다. 따라서 두 사무실이 동일한 전송 서비스를 공유하는 상황에서 WAN 네트워크는 두 사무실의 20개 LAN을 모두 포괄할 수 있습니다. 조직이 다른 전송 서비스가 있는 지역에 위치한 세 번째 사무실 건물을 소유한 경우 그곳의 LAN 연결을 관리하려면 별도의 WAN이 필요합니다. 또한 WAN 내의 사무실은 인터넷 액세스가 보장하는 대역폭으로 제한됩니다. 이 부분에서 SD-WAN은 기존 WAN에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다.
SD-WAN은 일련의 라우터 기반 WAN 위에 있는 소프트웨어 계층 역할을 함으로써 해당 WAN이 직면하는 물리적 한계를 넘어 확장됩니다. 이를 통해 다양한 지역, 인프라 유형, 전송 서비스 제공업체에 걸친 모든 네트워크 트래픽을 어디서나 권한이 있는 모든 사용자가 액세스할 수 있는 단일 애플리케이션에서 모니터링, 제어, 최적화할 수 있습니다. 반대로, 일련의 WAN 네트워크 위에 SD-WAN이 없으면 각 개별 WAN의 제어 및 구성이 하드웨어 수준으로 제한됩니다.
보안 접속 서비스 엣지(SASE) 아키텍처는 SD-WAN의 대안입니다. 두 아키텍처 유형 모두 WAN 최적화의 한 형태이며 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)이라는 더 넓은 범주에 속합니다. 그러나 SD-WAN이 추상화된 소프트웨어 계층에서 일련의 WAN 관리를 중앙 집중화하는 방식과 마찬가지로, SASE 아키텍처는 네트워크의 관리 및 보안 서비스를 네트워크에 가깝거나 엣지에 상주하는 클라우드 기반 배포로 추상화합니다.
SD-WAN 아키텍처는 위치 간 연결에 중점을 두는 반면, SASE 배포는 네트워크 엔드포인트와 네트워크를 사용하는 디바이스에 중점을 둡니다.
SD-WAN 아키텍처는 각 기본 WAN 네트워크의 고유한 구성 설정을 통합하고 중앙 집중화하는 소프트웨어 기반 컨트롤러를 구축하여 데이터 프로비저닝, 네트워크 보안 프로토콜, 정책 설정을 여러 WAN 엔드포인트 및 엣지 디바이스에 동시에 오케스트레이션할 수 있도록 지원합니다.
이 중앙 집중식 소프트웨어 계층은 이 계층과 SD-WAN 디바이스를 통해 관리하는 WAN 네트워크 사이에 암호화된 터널('오버레이'라고도 함)을 설정하여 형성됩니다. 각 WAN 위치에는 해당 물리적 WAN 네트워크와 SD-WAN 소프트웨어 계층 간의 통신 허브 역할을 하는 SD-WAN 디바이스가 장착되어 있습니다. 이 디바이스는 그 위에 있는 중앙 집중식 SD-WAN 계층으로부터 사용자 정의 구성 및 트래픽 정책을 수신하고 시행합니다. 이러한 물리적 SD-WAN 디바이스는 원격으로 관리할 수 있으며, SD-WAN 계층이 WAN의 물리적 경계를 넘어 작동할 수 있게 해줍니다.
SD-WAN은 가상 사설망(VPN)이 아닙니다. SD-WAN 아키텍처는 하나 이상의 WAN 네트워크의 기본 시리즈에 있는 모든 디바이스를 위한 중앙 게이트웨이 역할을 합니다. 이와 대조적으로 VPN은 인터넷과 같은 공용 네트워크를 통해 비공개 지점 간 연결을 설정합니다. VPN 인터넷 연결에서 네트워크 트래픽은 VPN 공급자의 비공개 서버 네트워크에서 관리하는 암호화된 터널을 통해 라우팅됩니다.
SD-WAN은 여러 WAN의 기본 네트워크 서비스를 함께 결합하기 때문에 이러한 서비스를 활용하여 각 애플리케이션의 성능을 최적화할 수 있습니다. 이러한 서비스에는 전송 서비스, 대역폭 용량 등의 물리적 인프라와 방화벽 설정 등의 보안 기능이 포함됩니다. 각 애플리케이션에 대한 최적화된 설정은 애플리케이션 성능 모니터링을 통해 결정되고 정책 설정을 통해 구성됩니다.
SD-WAN은 가상화된 계층으로 존재하기 때문에 기존 WAN에 비해 다음과 같은 몇 가지 이점을 제공합니다.
SD-WAN은 트래픽을 리디렉션하여 기본 WAN 중 하나에서 발생하는 회로 문제를 극복할 수 있습니다. 또는 IT 담당자가 SD-WAN을 자동화하여 패킷 손실과 지터를 완화하기 위해 다음과 같은 서비스 품질(QoS) 기술 중 하나를 수행할 수도 있습니다.
예, 다음과 같은 세 가지 일반적인 SD-WAN 아키텍처가 있습니다.
인터넷 기반 SD-WAN은 "자체 구축" SD-WAN이라고도 하며, 조직에서 사내 리소스를 사용하여 SD-WAN을 구축할 때 발생합니다. 회사의 IT 담당자는 필요한 SD-WAN 디바이스 설치, SD-WAN 소프트웨어 배포, SD-WAN의 지속적인 유지보수 및 관리를 담당합니다.
통신사 또는 MSP 서비스 SD-WAN은 조직이 서비스 공급업체에 비용을 지불하고 WAN 위치 전체에 SD-WAN 연결을 설치 및 제공하는 서비스입니다. 공급자는 장비와 인력을 공급할 뿐만 아니라 필요한 네트워크 및 운송 서비스를 사용할 수 있도록 보장합니다.
서비스형 매니지드 SD-WAN을 사용하면 조직은 소프트웨어 오케스트레이션을 통해 공급업체의 기존 SD-WAN 아키텍처에 액세스할 수 있습니다. 이 SD-WAN은 공급업체의 사설 네트워크에 상주하며 고객에게 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공되는 경우가 많습니다.
