서비스 메시란 무엇인가요?

현대 비즈니스 환경에서 앱 개발자가 직면하는 가장 큰 과제 중 하나는 확장성입니다. 애플리케이션 사용자 수가 증가함에 따라 DevOps(성능을 가속화하는 소프트웨어 개발 방법론) 엔지니어가 서비스 성능을 모니터링하기가 어려워집니다. 서비스 메시는 로깅, 추적, 트래픽 제어와 같은 중요한 서비스를 모니터링하고 관리하는 데 도움이 되는 주요 기능을 제공합니다.

애플리케이션이 디지털 혁신의 기본이 되면서 서비스 메시의 중요성이 커지고 있습니다. 오늘날 서비스 메시는 클라우드 네이티브 애플리케이션, 마이크로서비스, 컨테이너 등 가장 진보된 애플리케이션 기술을 구현하는 핵심 요소입니다.

Forbes에 따르면 2022년에 이미 70%의 조직이 서비스 메시를 운영 중이었으며, 19%의 조직이 서비스 메시를 평가하고 있었습니다.1