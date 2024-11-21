서비스 메시란 무엇인가요?

오늘날 가장 인기 있는 애플리케이션은 많은 작업 또는 컴퓨팅 작업과 프로세스를 한 번에 배포해야 합니다. 마이크로서비스 아키텍처를 사용하면 개발자는 각 애플리케이션을 관리하기 쉬운 작고 독립적인 서비스의 컬렉션으로 구축할 수 있습니다.
그러나 애플리케이션 코드가 작동하려면 마이크로서비스가 빠르고 정확하게 통신해야 하며, 이를 위해서는 서비스 메시 아키텍처가 중요합니다. 서비스 메시는 개발자가 애플리케이션 내에서 서비스 간 통신을 더 잘 제어할 수 있도록 설계되었습니다.
가장 기본적인 수준에서 서비스 메시는 프록시 기반 통신이라는 통신 유형에 의존하여 마이크로서비스 기반 애플리케이션의 관리성과 제어를 향상합니다. 프록시 기반 통신은 마이크로서비스와 조직의 네트워크 사이에서 중개자 역할을 하는 프록시 서버(프록시라고도 함)를 특징으로 하며, 이를 통해 트래픽이 프록시를 통해 서비스로 라우팅될 수 있습니다. 네트워크 프록시 통신이라고 하는 이 기능은 많은 애플리케이션의 관리 용이성, 관측 가능성 및 보안을 유지하는 데 중요합니다.
서비스 메시 아키텍처는 프록시 외에도 작동을 위해 컨트롤 플레인과 데이터 플레인이라는 두 가지 주요 구성 요소에 의존합니다.