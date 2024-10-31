컨트롤 플레인이란 무엇인가요?

컨트롤 플레인은 설치된 컴퓨터 네트워크가 어떻게 구성되어 있는지에 따라 서로 다르게 동작합니다. 기존 또는 기존 컴퓨터 네트워크에서는 라우터 및 스위치와 같은 고정 하드웨어 장치가 네트워크 트래픽을 제어합니다. 기존 네트워크에서는 컨트롤 플레인, 관리 플레인, 데이터 플레인이 모두 라우터와 스위치의 펌웨어에 설치됩니다. 그러나 현대 기업이 더 많은 확장성을 제공하는 SDN 아키텍처로 점점 더 이동함에 따라 이러한 접근 방식은 실용성이 떨어지고 있습니다.

컴퓨터 네트워킹이 비즈니스에 더욱 중요해짐에 따라 SDN은 많은 비즈니스 애플리케이션을 활성화할 수 있는 가장 효율적인 방법으로 부상했습니다. SDN 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 2023년에는 약 240억 달러 규모로 추정되었고, 향후 4년 동안 연평균 19% 이상 성장하여 600억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.1

SDN은 기업의 전체 IT 인프라와 통신하는 데 사용되는 중앙 집중식 플랫폼에 의존합니다. 이 플랫폼은 디바이스 간에 데이터 및 네트워크 트래픽을 전달하는 데 사용됩니다.

SDN에서 컨트롤 플레인은 API 서버라는 특수 구성 요소를 사용하여 노드 간에 교환되는 데이터를 관리하고 제어합니다. SDN은 컨트롤 플레인과 API 기능을 사용하여 비즈니스 애플리케이션 환경을 컴퓨터 코드로 운영하여 개발자 시간을 최소화하고 현대 기업이 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원합니다.