펌웨어란 무엇인가요?

펌웨어는 디지털 혁신에 중요한 다양한 장치에 사용되므로 현대 기업에 많은 애플리케이션이 있습니다. 펌웨어의 일반적인 비즈니스 용도는 다음과 같습니다.

개인용 컴퓨터(PC)

데이터 스토리지

스마트폰

자동차

사물인터넷(IoT) 디바이스

개인용 컴퓨터

개인용 컴퓨터(PC)는 전원이 꺼져 있는 동안 중요한 데이터를 유지하기 위해 펌웨어와 운영 체제와 펌웨어 간의 소프트웨어 인터페이스를 위한 BIOS 및 UEFI(통합 확장 펌웨어 인터페이스) 사양에 의존합니다. 일반적으로 이러한 기능은 컴퓨터 시스템 보드의 메모리 칩에 내장되어 제공됩니다. 또한 그래픽 및 비디오 카드와 같은 널리 사용되는 PC 구성 요소도 펌웨어에 의존하여 작동합니다.

데이터 스토리지 장치

USB 드라이브, 외장 하드 디스크 드라이브 디스크, 플래시 드라이브 및 기타 휴대용 데이터 저장 장치가 작동하려면 펌웨어가 필요합니다. 펌웨어는 많은 최신 데이터 저장 장치에 사용되는 플래시 메모리 칩에 내장되어 있으며, ROM이나 EPROM에 포함된 펌웨어와 달리 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

스마트폰

스마트폰은 펌웨어에 크게 의존하여 작동합니다. 펌웨어는 한동안 사용하지 않은 스마트폰이 부팅되도록 하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 중요한 구성 요소가 설계된 방식으로 서로 상호 작용할 수 있도록 도와줍니다. 마지막으로 스마트폰에서 버그 수정, 보안 기능 및 새로운 기능은 모두 인터넷에서 다운로드한 정기적인 펌웨어 업데이트에 의존하여 제대로 작동합니다.

자동차

지난 10년 동안 설계된 많은 자동차에는 중요한 작업을 수행하기 위해 펌웨어에 의존하는 컴퓨터가 포함되어 있습니다. 엔진 성능과 연비를 최적화하는 엔진 제어 장치(ECU)와 내비게이션 및 많은 자동차에 부착된 카메라를 지원하는 점점 더 복잡해지는 정보 및 엔터테인먼트 시스템(인포테인먼트)을 포함하여 다양한 자동차 시스템에서 다양한 유형의 펌웨어가 사용됩니다.

사물인터넷(IoT) 디바이스

사물인터넷(IoT)은 데이터를 수집하고 공유할 수 있는 센서, 소프트웨어 및 네트워크 연결이 내장된 물리적 장치, 차량, 가전 제품 및 기타 물리적 객체의 네트워크를 의미합니다. 펌웨어는 스마트 가전제품, 무인 자동차, 스마트 도시 및 공장 등과 같은 많은 IoT 기술 사용 사례에 필수적입니다. 인터넷을 통해 데이터를 전송하는 센서와 같은 IoT 디바이스의 펌웨어에는 디바이스의 전원을 켜고 끄고, 데이터를 수집, 분석 및 전송하는 등의 작업을 수행할 수 있도록 하드웨어에 영구적으로 저장된 중요한 명령이 포함되어 있습니다.