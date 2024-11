플래시 메모리란 무엇인가요?

NAND와 마찬가지로 NOR 플래시 메모리의 이름은 'NOT'와 'OR' 두 단어를 조합한 것으로, NOR 셀의 내부 회로를 제어하는 논리 게이트 유형을 나타냅니다.

NOR 플래시 메모리에서 메모리 셀은 비트 라인에 병렬로 연결됩니다. 이를 통해 개별적으로 읽고 프로그래밍할 수 있습니다. 각 메모리 셀의 한쪽 끝은 접지에 연결되고 다른 쪽 끝은 비트 라인에 연결됩니다.

NOR의 가장 큰 장점은 탁월한 읽기 속도와 재작성 가능 횟수, 랜덤 액세스 데이터를 수용할 수 있는 능력입니다. 따라서 NOR 게이트는 도시 신호등 시스템, 산업 자동화, 경보 시스템, 디지털 회로 설계 및 전자 장치에 사용하기에 적합합니다. NOR 플래시의 또 다른 주요 장점은 NOR 플래시를 사용할 때 하나의 NOR 장치로 데이터 저장과 코드 실행을 모두 처리할 수 있다는 점입니다.

NOR 플래시 메모리의 단점은 셀이 크다는 점입니다. 이로 인해 NAND 플래시 메모리보다 쓰기 및 삭제 속도가 느립니다.

두 가지 유형의 플래시 메모리 간의 차이점에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요.