Kubernetes Ingress란 무엇인가요?

애플리케이션을 Kubernetes 클러스터 외부에 노출하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 따라서 사용 사례에 따라 적절한 방법을 선택하는 것이 좋습니다.

이 글에서 비교할 네 가지 주요 옵션은 ClusterIP, NodePort, LoadBalancer와 Ingress입니다. 각 옵션은 서비스를 노출하는 방법을 제공하며 각각 서로 다른 상황에서 유용합니다. 서비스는 본질적으로 균일하게 분산된 방식으로 트래픽을 사용 가능한 파드로 자동 재라우팅하는 애플리케이션을 위한 프론트엔드의 역할을 합니다. 서비스는 다양한 파드에서 실행되는 애플리케이션을 네트워크 서비스로 노출하는 추상적인 방법입니다. 파드는 변경이 불가능해 죽으면 다시 살아날 수 없습니다. Kubernetes 클러스터는 파드가 죽으면 동일한 노드나 새 노드에 새 파드를 생성합니다.

서비스는 파드, 배포와 마찬가지로 Kubernetes의 리소스입니다. 서비스는 Kubernetes 클러스터 외부에서 단일 액세스 지점을 제공하며 복제본 파드 그룹에 동적으로 액세스할 수 있도록 지원합니다.

Kubernetes 클러스터 내의 내부 애플리케이션 액세스의 경우 ClusterIP가 기본 방법입니다. 이는 Kubernetes의 기본 설정이며 내부 IP 주소를 사용하여 서비스에 액세스합니다.

외부 네트워크 요청에 서비스를 노출하려면 NodePort, LoadBalancer, Ingress를 사용할 수 있습니다. 서비스는 나중에 비교하도록 하고 먼저 Ingress부터 살펴보겠습니다.