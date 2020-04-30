Kubernetes Ingress란 무엇인가요?

Kubernetes Ingress가 서비스에 대한 외부 액세스를 관리하기 위한 라우팅 규칙을 제공하는 API 오브젝트인 경우, Ingress 컨트롤러는 Ingress API의 실제 구현을 의미합니다. Ingress 컨트롤러는 일반적으로 외부 트래픽을 클러스터로 라우팅하기 위한 로드 밸런서이며 L4-L7 네트워크 서비스를 담당합니다.
계층 4(L4)는 OSI 네트워크 스택의 연결 수준을 나타내며, 외부 연결은 파드 간에 라운드 로빈 방식으로 로드 밸런싱됩니다. 계층 7(L7)은 요청에 따라 파드 전체에서 로드 밸런싱되는 OSI 스택 외부 연결의 애플리케이션 레벨을 의미합니다. 계층 7이 선호되는 경우가 많지만, 로드 밸런싱 및 라우팅 요구 사항을 충족하는 Ingress 컨트롤러를 선택해야 합니다.
Ingress 컨트롤러는 Ingress 리소스 정보를 읽고 그에 따라 해당 데이터를 처리할 책임이 있습니다. 다음은 샘플 Ingress 리소스입니다.
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
spec:
backend:
serviceName:ServiceName
servicePort:<Port Number>
Kubernetes Ingress가 컴퓨터라면 Ingress 컨트롤러는 컴퓨터를 사용해 조치를 취하는 프로그래머로 비유할 수 있습니다. 또한, Ingress 규칙은 프로그래머가 컴퓨터를 사용해 작업을 수행하도록 지시하는 관리자 역할을 합니다. Ingress 규칙은 인바운드 HTTP 트래픽을 처리하기 위한 규칙의 집합을 말합니다. 규칙이 없는 Ingress는 모든 트래픽을 단일 기본 백엔드 서비스로 전송합니다.
조금 더 자세히 설명하면, Ingress 컨트롤러는 Kubernetes 클러스터에서 실행되며 Ingress 리소스에 따라 HTTP 로드 밸런서를 구성하는 애플리케이션입니다. 로드 밸런서는 클러스터나 하드웨어에서 실행되는 소프트웨어 로드 밸런서이거나 외부에서 실행되는 클라우드 로드 밸런서일 수 있습니다. 로드 밸런서별로 다른 Ingress 컨트롤러 구현이 필요합니다.
시중에는 다양한 Ingress 컨트롤러가 있습니다. 따라서 Kubernetes 클러스터로 들어오는 트래픽과 부하를 관리하는 데 적합한 컨트롤러를 선택하는 것이 중요합니다.