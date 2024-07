Exxon Mobil Corporation

ExxonMobil(ibm.com 외부 링크)은 세계 최대 기업 중 하나이자 에너지 생산 및 화학 제조 분야의 업계 리더입니다. 100여년 전 단 한번의 성공적인 석유 탐사를 기반으로 시작된 이 회사는 현재 전 세계 50개국 이상에서 제품을 운영하거나 판매하고 있습니다. 현 시대에 ExxonMobil은 민간 및 공공 부문 조직과 협력하여 기후 변화의 위험을 해결하는 동시에 세계의 에너지 수요를 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 이 회사는 텍사스주 어빙에 본사를 두고 있으며 70,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.