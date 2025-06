하이퍼컨버지드 인프라란 무엇인가요?

하이퍼컨버지드 인프라(HCI)가 모든 애플리케이션에 적합한 것은 아니지만 기존의 IT 인프라에 비해 많은 이점을 제공합니다. 특히 HCI는 리소스를 자동으로 풀링하고 필요에 따라 해당 리소스를 동적으로 할당하여 IT 효율성을 높입니다. HCI는 자동화를 통해 IT 팀의 부담을 줄이고 사일로화된 운영 또는 수동 운영을 없애는 데 도움이 될 수 있습니다. HCI가 제공하는 몇 가지 추가 이점은 다음과 같습니다.