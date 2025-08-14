가상 사설망(VPN)이란 무엇인가요?

VPN은 개인 데이터를 암호화하고 승인되지 않은 제3자로부터 온라인 활동을 숨겨 사용자에게 안전한 비공개 인터넷 연결을 제공합니다.

VPN은 컴퓨터 네트워킹의 성장과 인터넷 확산에 근본적인 역할을 해왔으며 세계에서 가장 크고 성공적인 일부 조직에서 사용됩니다.

1990년대 후반과 2000년대 초반에 컴퓨터 네트워킹과 인터넷 사용이 가속화됨에 따라 이를 사용하는 개인과 기업의 개인 정보를 보호하는 보안 솔루션의 필요성도 커졌습니다. 2001년에 출시된 오픈 소스 VPN인 OpenVPN은 널리 사용되는 최초의 VPN 중 하나였습니다. 강력한 암호화와 개인 인터넷 연결과 공용 인터넷 연결 사이의 보안 장벽인 방화벽을 우회하는 기능으로 인해 인기를 얻었습니다.

오늘날에는 무료 VPN과 월간 구독료를 청구하는 VPN 서비스가 모두 존재합니다. 일부 VPN 사용자는 VPN 연결이 끊어지면 인터넷 연결을 차단하는 킬 스위치와 같은 추가 보안 기능에 기꺼이 비용을 지불합니다.

대부분의 VPN은 앱 스토어에서 애플리케이션(VPN 앱)으로 다운로드할 수 있으며 Mac 또는 Android 휴대폰에 쉽게 설치할 수 있습니다. Chrome 또는 Firefox와 같은 널리 사용되는 브라우저에 브라우저 확장 프로그램으로 VPN을 설치할 수도 있습니다. 최신 VPN은 Windows, Linux(Android) 및 Mac(OS 및 iOS)을 포함한 모든 종류의 운영 체제(OS)에서 작동하도록 설계되었습니다.