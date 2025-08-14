가상 사설망(VPN)이란 무엇인가요?

8분
VPN(가상 사설망)은 보안 VPN 서버를 통해 인터넷 트래픽을 라우팅하여 인터넷 연결을 비공개로 만드는 애플리케이션(앱) 또는 서비스입니다.
VPN은 개인 데이터를 암호화하고 승인되지 않은 제3자로부터 온라인 활동을 숨겨 사용자에게 안전한 비공개 인터넷 연결을 제공합니다.
VPN은 컴퓨터 네트워킹의 성장과 인터넷 확산에 근본적인 역할을 해왔으며 세계에서 가장 크고 성공적인 일부 조직에서 사용됩니다.
1990년대 후반과 2000년대 초반에 컴퓨터 네트워킹과 인터넷 사용이 가속화됨에 따라 이를 사용하는 개인과 기업의 개인 정보를 보호하는 보안 솔루션의 필요성도 커졌습니다. 2001년에 출시된 오픈 소스 VPN인 OpenVPN은 널리 사용되는 최초의 VPN 중 하나였습니다. 강력한 암호화와 개인 인터넷 연결과 공용 인터넷 연결 사이의 보안 장벽인 방화벽을 우회하는 기능으로 인해 인기를 얻었습니다.
오늘날에는 무료 VPN과 월간 구독료를 청구하는 VPN 서비스가 모두 존재합니다. 일부 VPN 사용자는 VPN 연결이 끊어지면 인터넷 연결을 차단하는 킬 스위치와 같은 추가 보안 기능에 기꺼이 비용을 지불합니다.
대부분의 VPN은 앱 스토어에서 애플리케이션(VPN 앱)으로 다운로드할 수 있으며 Mac 또는 Android 휴대폰에 쉽게 설치할 수 있습니다. Chrome 또는 Firefox와 같은 널리 사용되는 브라우저에 브라우저 확장 프로그램으로 VPN을 설치할 수도 있습니다. 최신 VPN은 Windows, Linux(Android) 및 Mac(OS 및 iOS)을 포함한 모든 종류의 운영 체제(OS)에서 작동하도록 설계되었습니다.
클라우드 컴퓨팅은 종량제 가격 모델을 통해 인터넷을 통해 정보와 컴퓨팅 리소스(물리적 리소스와 가상 리소스 모두)에 온디맨드 방식으로 액세스하는 것입니다.
이러한 리소스는 광범위하며 서버, 데이터 스토리지, 소프트웨어, 네트워킹 디바이스, 애플리케이션 개발(앱 개발) 도구 등이 포함될 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅은 모든 규모의 기업이 인터넷의 힘을 활용하여 협업과 유연성을 개선함으로써 효율성과 확장가능성을 높일 수 있도록 지원합니다. 기존의 IT 인프라 환경에서만 현장에서만 액세스할 수 있었던 정보와 리소스에 직원들이 원격으로 액세스할 수 있게 함으로써 원격 근무 확산의 기반이 되었습니다.
VPN은 디바이스와 원격 VPN 서버 위치 간에 안전하고 암호화된 연결을 설정한 다음 서버를 통해 인터넷 트래픽을 전송하는 방식으로 작동합니다. 이 프로세스는 사용자의 실제 IP 주소를 마스킹하고 해커, 인터넷 서비스 제공업체(ISP), 기타 승인되지 않은 당사자가 보지 못하도록 사용자의 검색 기록을 비공개로 유지합니다.
인터넷 프로토콜(IP) 주소는 컴퓨터 네트워크를 통해 연결된 각 장치에 할당된 번호입니다. IP 주소를 사용하면 네트워크의 디바이스가 서로를 찾아 식별하고 네트워크 프로토콜에 따라 통신할 수 있습니다.
VPN은 IP 주소를 숨겨 사용자가 자신의 지리적 위치를 숨길 수 있도록 하고 웹사이트와 승인되지 않은 제3자가 자신의 활동을 모니터링하는 것을 더 어렵게 만듭니다.
암호화는 읽을 수 있는 텍스트를 읽을 수 없는 형식으로 변환하여 권한이 없는 사용자로부터 보호하는 프로세스입니다.
보안 VPN은 인터넷을 통해 사용자와 디바이스 간에 데이터가 이동할 때 암호화를 사용하여 데이터를 안전하게 유지합니다. 디바이스가 VPN에 연결되면 디바이스와 VPN 서버 간에 비밀 키가 생성됩니다. 이 키는 네트워크의 한 지점에서 다른 지점으로의 보안 경로인 VPN 터널을 통과할 때마다 데이터를 인코딩하고 디코딩합니다.
VPN의 맥락에서 암호화 강도는 개인 데이터가 네트워크를 통해 이동할 때 이를 인코딩 및 디코딩하는 데 사용되는 암호 또는 알고리즘에 따라 달라집니다.
예를 들어, AES-256 및 ChaCha20은 오늘날 업계 최고의 여러 VPN이 사용하며 매우 안전한 두 가지 암호화 알고리즘입니다. 최고의 VPN은 개인 데이터를 암호화할 뿐만 아니라 도메인 이름 서버(DNS) 요청과 응답을 포함하여 사용자가 생성하는 모든 인터넷 트래픽을 암호화합니다.
일반적으로 사용자는 커피숍, 공항 또는 기타 공공 장소의 무료 공용 Wi-Fi와 같은 보호되지 않은 무선 네트워크에 액세스하기 위해 VPN 앱 또는 브라우저 확장 프로그램을 엽니다.
VPN 기능은 개방형 Wi-Fi 네트워크에서 사용자에게 개인 인터넷 연결에서 누릴 수 있는 것과 동일한 보안 및 개인 정보 보호를 제공하는 역량에 따라 달라집니다.
VPN이 활성화되면 사용자 디바이스의 모든 수신 및 발신 인터넷 트래픽을 암호화하여 온라인 활동을 원격 VPN 서버만 디코딩할 수 있으며 읽을 수 없는 비밀 형식으로 변환합니다.
VPN 제공업체는 특별히 이러한 목적을 위해 서버 네트워크로 알려진 VPN 서버 네트워크를 구축합니다.
암호화 후 VPN은 사용자 디바이스와 VPN 서버 사이에 보안 터널을 생성한 다음 해당 터널을 통해 VPN 프로토콜이라는 특정 규칙으로 암호화된 데이터 패킷을 보냅니다.
터널링은 해커 및 ISP와 같은 승인되지 않은 사용자가 사용자의 허가 없이 사용자 데이터를 수집하고 분석하는 것을 방지합니다.
사용자의 암호화된 데이터가 터널링을 통해 다른 VPN 서버에 도달하면 VPN이 활성화될 때 디바이스와 서버 사이에 설정된 키를 사용하여 암호를 해독합니다.
시스템은 데이터를 암호화하고 VPN 서버를 통해 데이터를 전송 및 해독한 후 사용자의 실제 IP 주소를 마스킹해야 합니다. 중간 원격 서버 또는 프록시 서버를 통해 인터넷 트래픽을 라우팅하여 사용자가 실제 위치와 다른 위치에서 인터넷에 액세스하는 것처럼 보이게 합니다.
이 5단계를 따르는 사용자는 자신의 온라인 활동과 검색 기록이 비공개로 유지된다는 확신을 가지고 안전하고 안전하게 인터넷에 액세스할 수 있습니다.
개인과 기업 수준 모두에서 VPN을 사용하면 수많은 확실한 이점이 있으며 이에 따라 VPN 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 전 세계 VPN 시장의 가치는 거의 600억 달러에 달하며 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 15%가 넘는 1,380억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.1
VPN 사용의 가장 인기 있는 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.
VPN 연결은 개인 및 전문적인 사이버 보안을 강화하고 다양한 일반적인 사이버 위협으로부터 사용자를 보호하는 안전한 보안 방법입니다.
비즈니스 측면에서 VPN을 사용하면 직원들은 호텔이나 기타 공공 장소의 공용 Wi-Fi를 사용하여 사무실 환경에서 이용할 수 있는 것과 동일한 모든 리소스에 원격으로 액세스할 수 있습니다.
일반적으로 지역 제한으로 알려진 지리적 제한은 사용자의 지리적 위치에 따라 인터넷 액세스를 제한하는 것이며, 사용자가 인터넷을 통해 콘텐츠에 액세스하는 기능을 제한할 수 있습니다. 권위주의 정부가 자국민이 액세스할 수 있는 정보의 종류를 통제하기 위해 지리적 제한을 두는 경우가 많습니다. VPN을 사용하면 사용자는 IP 주소를 마스킹하고 VPN 터널링 및 암호화를 사용하여 개인 정보를 보호함으로써 어디서든 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다.
VPN은 특히 게임을 하거나 기타 고대역폭 활동에 참여하는 사용자의 경우 일부 인터넷 연결 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 이러한 과정은 일부 ISP가 특정 온라인 활동에 사용되는 데이터 양을 제어하기 위해 사용하는 전술인 대역폭 제한을 방지하여 이루어집니다.
VPN은 사용자의 지리적 위치에 따라 동일한 서비스를 다른 가격으로 제공하려는 웹사이트의 가격 차별을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. VPN은 IP 주소를 마스킹함으로써 모든 사용자가 위치에 관계없이 동일한 가격을 이용할 수 있도록 합니다.
VPN이 대중화된 지 25년이 지난 지금도 여전히 VPN은 인터넷에 액세스하는 가장 안전하고 효과적인 방법 중 하나로 간주됩니다. 사용자가 평판이 좋은 VPN 제공업체에 의존하고 앱이나 서비스를 올바르게 사용하는 경우 VPN은 광범위한 사이버 위협으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
그러나 최고의 VPN을 사용하더라도 사용자는 여전히 보호되지 않는 몇 가지 위협이 있다는 점을 알고 있어야 합니다. 예를 들어 멀웨어(사용자, 시스템 또는 조직에 해를 입히기 위해 특별히 작성된 소프트웨어 프로그램)는 VPN의 영향을 받지 않으며 이를 완화하려면 추가 바이러스 백신 소프트웨어가 필요합니다.
다양한 규모와 다양한 산업 분야의 조직은 다양한 사용 사례에 VPN을 사용합니다. 원격 작업자 보호부터 클라우드 활용까지, 가장 일반적인 5가지 엔터프라이즈 VPN 사용 사례는 다음과 같습니다.
원격 근무가 증가함에 따라 모든 규모의 조직은 직원들이 재택 근무 시 엔터프라이즈 리소스 및 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 최신 모바일 디바이스를 제공하고 있습니다.
VPN은 이러한 직원들이 사무실에서 시행하는 것과 동일한 안전 및 보안 예방 조치를 통해 효과적으로 협업하고 소통할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다.
성공적인 많은 조직은 두 개 이상의 국가 또는 지역에 지사를 두고 있으며, VPN은 이러한 지사를 안전하게 연결하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 다수의 보안 네트워크에서 정보를 암호화하여 동일한 네트워크인 것처럼 통신할 수 있도록 하는 VPN인 사이트 간 VPN(Site-to-site VPN)은 많은 글로벌 조직이 발전하는 데 매우 중요합니다.
VPN은 네트워크를 통해 이동하는 데이터를 암호화하여 무단 액세스 권한을 얻으려는 사용자에 의해 데이터를 도용되지 않도록 보호합니다. 다양한 사용자에게 다양한 수준의 액세스를 제공하도록 VPN을 구성하는 방법인 액세스 제어는 승인된 사용자만 민감한 데이터를 볼 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.
VPN은 또한 규제가 엄격한 산업에서 조직이 데이터 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. VPN은 기업이 지역마다 다를 수 있으며 빠르게 변화하는 엄격한 규정 준수 규칙을 준수하여 여러 지역에서 데이터 개인 정보 보호를 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅의 이점을 활용하고자 하는 조직이 늘어나면서 VPN은 한 곳에 저장되는 데이터 저장소와 다른 곳에서 액세스되는 데이터를 안전하게 비공개로 유지하는 데 도움을 주고 있습니다. 더 많은 데이터가 클라우드에 저장됨에 따라 VPN은 데이터를 안전하게 암호화하고 비공개로 유지하여 무단 액세스로부터 데이터를 보호합니다.
