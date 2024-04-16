프라이빗 클라우드 스토리지란 무엇인가요?

게시일: 2024년 4월 16일
기여자: Phill Powell, Ian Smalley
프라이빗 클라우드 스토리지는 다음 네 가지 기본 유형의 프라이빗 클라우드와 관련이 있습니다:
이 시나리오에서 회사는 소프트웨어, 하드웨어 및 기타 필수품 구매부터 데이터 센터의 적절한 운영 보장 및 필요한 모든 보안 조치 준수에 이르기까지, 온프레미스 프라이빗 클라우드 운영의 모든 측면을 처리합니다.
호스팅된 프라이빗 클라우드(프라이빗 클라우드 호스팅이라고도 함)에서는 CSP가 다양한 자산(예: 클라우드 스토리지 유지 관리 또는 보안 도구)을 소유하고 제어합니다. 호스팅된 프라이빗 클라우드는 CSP가 유지 관리하는 서버에서 오프프레미스로 운영됩니다. 호스팅된 프라이빗 클라우드는 베어 메탈 서버를 전용 서버로 사용합니다.
관리형 프라이빗 클라우드에는 일반적으로 CSP의 데이터 센터에서 호스팅되는 물리적 하드웨어가 포함됩니다. 그러나 CSP가 기업의 데이터 센터에 있는 프라이빗 클라우드 인프라에 대한 관리 지원(지원, 업그레이드 및 유지 관리 포함)을 제공하는 경우도 있습니다.
기업은 가상 프라이빗 클라우드 (VPC)를 통해 공유 클라우드 서비스 공급자(CSP) 리소스에 액세스할 수 있는 안전한 설정 내에서 웹사이트를 호스팅하고 코드를 실행할 수 있습니다. VPC를 사용하면 퍼블릭 클라우드 프레임워크 내에서 프라이빗 클라우드 환경을 사용할 수 있습니다.
1인 거주 아파트에는 단 한 명의 거주자만 입주할 수 있는 것처럼, 프라이빗 클라우드는 단일 테넌트 컴퓨팅 인프라, 환경 및 인프라를 통합하여 단 하나의 조직만 사용할 수 있도록 합니다.
프라이빗 클라우드 스토리지는 액세스 측면에서 퍼블릭 클라우드 스토리지와 다릅니다. 퍼블릭 클라우드 스토리지를 사용하는 조직은 셀프 서비스 포털을 사용하여 처리 능력 및 데이터 스토리지와 같은 필요한 컴퓨팅 리소스를 프로비저닝할 수 있습니다. 프라이빗 클라우드를 사용하면 리소스를 전적으로 조직의 관리 아래 둘 수 있습니다.
프라이빗 클라우드 리소스의 호스팅 및 관리는 다양한 방법으로 처리할 수 있습니다. 한 가지 방법은 회사의 온프레미스 데이터 센터에 이미 있는 인프라와 리소스를 사용하는 것입니다. 또 다른 방법은 가상화 소프트웨어를 통해 단일 테넌트 환경을 만드는 것입니다. 또 다른 방법은 회사 자체 또는 타사 조직에서 만든 새 인프라 또는 별도의 인프라를 사용하는 것입니다.
어떤 방법을 선택하든 프라이빗 클라우드의 리소스는 한 조직이 계속 제어할 수 있습니다. 그러나 프라이빗 클라우드의 위치는 조직 시설의 온프레미스에 보관하거나 제3자가 원격으로 관리하며 인터넷을 통해 액세스할 수 있습니다(특별 허가를 받지 않은 사람은 이 특정 인터넷에 액세스할 수 없음).
다음은 프라이빗 클라우드 스토리지를 사용할 때 얻을 수 있는 수많은 이점 중 몇 가지입니다.
프라이빗 클라우드 스토리지 시스템은 클라우드 컴퓨팅이 제공하는 것과 동일한 이점을 제공합니다. 클라우드와 클라우드 서비스를 '사내'로 가져와서 클라우드를 강제로 격리함으로써 보안을 강화합니다.
프라이빗 클라우드 장비는 물리적으로 더 가까운 곳에 있는 경우가 많습니다. 따라서 다른 장비와의 호환성을 발휘하면서 실시간 서비스를 즉시 제공할 수 있습니다. 퍼블릭 클라우드 장비는 다른 곳의 CSP 시설에 보관되는 경우가 많기 때문에 이러한 장점을 제공하지 못합니다. CSP는 최대 속도와 처리량에 대해 추가 요금을 부과할 수도 있습니다.
프라이빗 클라우드는 퍼블릭 클라우드 스토리지가 아닌 로컬 온프레미스 스토리지를 제공합니다. 데이터 이동 거리가 짧아지므로 지연 시간이 단축됩니다. 퍼블릭 클라우드 스토리지를 통해 액세스해야 하는 데이터와 온사이트 프라이빗 클라우드 스토리지에서 검색할 수 있는 데이터가 이동하는 여정을 비교해보세요. 이는 온프레미스 앱을 가동하려고 할 때 유용합니다.
프라이빗 클라우드 사용자는 퍼블릭 클라우드 사용자가 경험하는 제한 사항을 겪지 않습니다. 조직이 원하는 대로 프라이빗 클라우드를 맞춤 설정하고 원하는 스토리지 기술을 선택할 수 있습니다.
프라이빗 클라우드 스토리지에는 몇 가지 부정적인 측면도 있습니다.
프라이빗 클라우드 스토리지는 많은 요소가 DIY로 제공되기 때문에 조직이 프라이빗 클라우드 스토리지를 선택하는 경우 지속적인 기술적 노력을 기울여야 합니다. 완전한 맞춤화는 통합자가 결정해야 할 사항이 많다는 뜻입니다. 기업의 IT 팀이 프라이빗 클라우드 스토리지의 미묘한 차이를 이해하고 사내에서 모든 요구 사항을 처리하려면 전문 교육이나 다른 리소스를 활용해야 할 수도 있습니다.
조직이 프라이빗 클라우드 스토리지 솔루션을 조립하기 시작하면 곧 어떤 면에서는 단일 메뉴와 같은 방식으로 작업하고 있다는 사실을 알게 됩니다. 회사는 프라이빗 클라우드 스토리지 시스템에서 기능을 상향 확장하기 위해서 더 많은 스토리지를 구매하고 사용해야 합니다. 또한 프라이빗 클라우드 스토리지 시스템을 사용하는 기업이 온디맨드 방식으로 확장하려는 경우, 이것이 얼마나 어려운 일인지 곧 알게 됩니다.
프라이빗 클라우드 스토리지 시스템을 구축하려면 사전에 상당한 재정적 투자가 필요합니다. 또한 시스템 문제를 해결하고 필요에 따라 정기적인 유지보수를 제공하기 위해 지속적인 IT 인력을 고용할 수 있는 전용 예산이 필요합니다.
프라이빗 클라우드 스토리지를 기반으로 하는 솔루션을 제공하는 회사가 점점 더 많아지고 있습니다.
이 목록은 포괄적인 목록이 아니라는 점을 참고하시기 바랍니다. 현재 많은 CSP가 프라이빗 클라우드 스토리지 기능을 보완하는 서비스를 몇 가지 제공합니다. 그러나 이러한 서비스는 프라이빗 클라우드 스토리지 목적으로 사용될 수 있지만, 용어의 전체 정의를 충족해야 합니다(예: 스토리지가 온프레미스에 있는가? 하나의 클라이언트가 서비스에 액세스하는가?)
예를 들어, 많은 회사에서 Dropbox를 프라이빗 클라우드 스토리지처럼 사용하고 있지만, 이 서비스는 스토리지 시설이 아니라 플랫폼이기 때문에 사내에 보관할 수 없고 수백만 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 모든 사용자는 Dropbox에 비공개로 액세스할 수 있지만, 이것이 비공개 클라우드 스토리지라는 의미는 아닙니다.
마찬가지로 제조업체, 특히 전자 제품 분야에서 Apple의 탁월함을 의심하는 사람은 거의 없습니다. 수백만 명의 사용자가 다양한 Mac 기기를 실행하기 위해 Apple iOS를 사용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 스토리지 분야의 주요 제품은 파일을 쉽게 보고 공유할 수 있는 고도로 개인화된 브라우저라고 할 수 있는 Apple iCloud Drive입니다. 그러나 파일은 먼저 개인 서버가 아닌 iCloud에 저장해야 합니다.
(Android, Google Drive, Linux 및 Mega는 각각 어떤 방식으로든 프라이빗 클라우드 스토리지에서 제공하는 서비스와 유사한 서비스를 제공하지만, 비슷한 이의 제기로 인해 이들을 목록에 올릴 수 없었습니다.)
프라이빗 클라우드 스토리지 구축에 관심이 있는 회사는 프라이빗 클라우드 스토리지가 제공하는 최적의 보안에 끌리는 경우가 많습니다.
또한 기업은 네트워크 서비스가 중단되지 않고 지속적으로 작동하는 시스템을 원할 수도 있습니다. 그 외에도 조직은 데이터 전송 속도가 빠른 프라이빗 클라우드 스토리지 기능을 원할 수도 있습니다.
이 잠재적인 사용 사례 목록은 포괄적이지는 않지만 프라이빗 클라우드 스토리지 솔루션이 제공하는 다양한 기능을 다룹니다.
애플리케이션 현대화: 프라이빗 클라우드는 오래된 레거시 앱을 업데이트하기 위해 사용되는 경우가 많습니다. 거의 모든 산업에서 필요할 수 있는 애플리케이션 현대화 외에도 프라이빗 클라우드는 맞춤형 워크로드를 관리하도록 명시적으로 맞춤화할 수 있습니다.
데이터 개인 정보 보호 및 규정 준수: 프라이빗 클라우드는 제한된 액세스만 제공합니다. 많은 조직에서는 민감한 개인정보를 보호해야 하기 때문에 이러한 기능이 반드시 필요합니다. 의료 회사 및 규제 표준(예: 석유 및 가스 산업에 적용되는 표준)을 준수해야 하는 비즈니스가 이 범주에 속합니다. 이는 보안 회사나 은행 및 기타 금융 서비스 회사처럼 매우 민감한 고객 데이터를 보호하는 업계와도 관련이 있을 수 있습니다.
엣지 컴퓨팅: 엣지 컴퓨팅은 스토리지와 컴퓨팅 파워를 데이터가 생성되는 위치에 물리적으로 더 가깝게 배치하는 컴퓨팅 전략입니다. 의료기관의 경우 다양한 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 그러나 조직은 이러한 자산이 더 많은 데이터 유출과 보안 위협에 노출될 수 있다는 점을 인식해야 합니다.
생성형 AI: AI의 영향력이 느껴지기 시작하면서 스마트한 기업들은 프라이빗 클라우드와 같은 다양한 클라우드 환경에서 생성형 AI 기능을 사용하는 방법을 배우고 있습니다. 보안 기반 조직은 생성형 AI 모델을 사용하여 데이터를 검색하고 프라이빗 클라우드 인프라에서 이상 징후를 발견하여 실시간 위협을 직접 파악할 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다.
하이브리드 멀티클라우드 전략: 여러 산업 분야의 많은 기업이 각기 다른 워크로드에 가장 적합한 클라우드 환경을 선택할 수 있는 하이브리드 멀티클라우드 전략을 필요로 합니다. 기업은 하이브리드 클라우드 전략을 통해 민감한 고객 데이터를 프라이빗 클라우드에 저장하는 동시에, 퍼블릭 클라우드를 사용하여 일상적인 컴퓨팅 작업을 실행할 수 있습니다.
데이터 전송 속도 증가: 조직은 업무의 특성상 번개처럼 빠른 데이터 전송을 요구하는 경우가 많습니다. 사용 사례에는 병원이나 기타 의료 서비스 제공자, 응급 상황, 제한된 시간, 생명을 구하는 데이터를 신속하게 공유해야 하는 긴급한 상황을 처리하는 모든 그룹이 포함될 수 있습니다.
이전 중단 '피해자': 이전 네트워크 중단으로 인해 어떤 식으로든 비즈니스에 부정적인 영향을 받은 적이 있는 조직은 향후 이러한 잠재적으로 비용이 많이 드는 서비스 중단이 발생하지 않도록 해야 하며, 이는 조직이 데이터 자산의 전체 관리를 인수해야 한다는 의미일지라도 마찬가지입니다.
프라이빗 클라우드 스토리지 시장에는 상당한 에너지와 열기가 넘칩니다. 하지만 활동이 활발하다고 해서 모든 사람이 프라이빗 클라우드 스토리지에서 동일한 혜택을 얻거나 모든 회사가 보유한 데이터와 이를 통해 얻을 수 있는 풍부한 의미를 완전히 파악하고 있다는 의미는 아닙니다.
제조업체의 디지털 정보 부문인 Hitachi Vantara에서 실시한 설문조사ibm.com 외부 링크)에 따르면, 조사에 참여한 기업의 55%가 데이터 폭증에 여전히 적응 중이며 수집한 데이터에서 더 깊은 인사이트를 파악하는 데 어려움을 겪고 있다고 답했습니다.
반면 Hitachi Vantara의 동일한 설문조사에 따르면 응답자의 40% 이상이 계획되지 않은 다운타임으로 인해 수익 손실이 발생했다고 보고했습니다. 설문조사에서 강조된 다른 과제로는 클라우드 복잡성, 보안 제어, 경직된 시스템, 데이터 격리, 충분한 숙련된 인력 확보 등이 있습니다.
기업이 데이터의 명확성을 확보하기 위해 노력하는 동안 디지털 위협은 증가하고 있습니다. 협박, 강요, 사이버 공격과 같은 범죄 수법은 점점 더 정교해지고 있습니다. 이는 이중 인증과 같은 기술 개발을 포함한 강력한 보안 대책이 시급히 필요하다는 것을 강조합니다.
한 온라인 전문가는 데이터에 대해 다음과 같이 썼습니다(ibm.com 외부 링크). "데이터 침해 및 개인정보 보호에 대한 우려가 증가함에 따라 사람들은 자신의 개인정보가 어디에 보관되어 있고 누가 이에 액세스할 수 있는지에 대해 점점 더 우려하게 되었습니다." 프라이빗 클라우드 스토리지에 대한 현재의 관심은 고객의 소중한 데이터는 말할 것도 없고 데이터에 대한 기업의 우려를 반영하는 것임에 틀림없습니다.
Red Hat OpenShift의 가상 머신 및 컨테이너에서 애플리케이션을 위한 클라우드 네이티브 인프라를 활용하여 가치 창출 시간을 가속화합니다.
하이브리드 클라우드 솔루션이 필요한 조직의 경우, 하이브리드 클라우드용 IBM Storage를 사용하면 온프레미스 클라우드 아키텍처를 배치한 후 이를 퍼블릭 클라우드 환경으로 원활하게 확장할 수 있는 운영상의 자유를 얻을 수 있습니다.
IBM Cloud File Storage for VPC는 데이터 보호를 위한 관리 프로토콜뿐만 아니라 사용자 정의 기능을 제공합니다. 파일 공유는 전 세계 60개 이상의 IBM Cloud Data Centers 클라우드 서버 내에서 프로비저닝됩니다.
z/OS 환경을 운영하는 경우 IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS에서 운영 체제에 스토리지 관리에 도움이 되는 8가지 도구가 포함된 제품 번들을 제공합니다(z/OS 환경).
성능 최적화부터 성장을 위한 확장까지, HCI는 하이브리드 클라우드, 디지털 혁신 등에 필요한 유연한 기반을 제공합니다. IBM Storage Fusion이 조직의 하이퍼컨버지드 인프라 활용을 어떻게 지원하는지 알아보세요. Fusion HCI System은 모든 온프레미스 Red Hat OpenShift 애플리케이션을 실행하고 유지 관리할 수 있는 완전 통합형 턴키 플랫폼을 제공합니다.