프라이빗 클라우드 스토리지란 무엇인가요?

프라이빗 클라우드 스토리지를 기반으로 하는 솔루션을 제공하는 회사가 점점 더 많아지고 있습니다.

Amazon Simple Storage Service(S3): Amazon은 인기 있는 AWS(Amazon Web Services) 라인의 두 가지 제품을 통해 프라이빗 클라우드 스토리지 서비스를 제공합니다. S3는 어느 정도의 확장성을 갖추고 있으며, Amazon의 온라인 서비스에 사용되는 것과 동일한 인프라를 기반으로 기본적인 저비용 스토리지를 제공합니다.

Amazon은 인기 있는 AWS(Amazon Web Services) 라인의 두 가지 제품을 통해 프라이빗 클라우드 스토리지 서비스를 제공합니다. S3는 어느 정도의 확장성을 갖추고 있으며, Amazon의 온라인 서비스에 사용되는 것과 동일한 인프라를 기반으로 기본적인 저비용 스토리지를 제공합니다. Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC): 또 다른 AWS 제품인 Amazon VPC는 가상 네트워크에 대한 완벽한 제어 기능을 제공합니다. 여기에는 연결, 리소스 배치 및 보안을 설정하기 위한 조항이 포함되어 있으며 AWS 서비스 콘솔 내에서 설정됩니다.

또 다른 AWS 제품인 Amazon VPC는 가상 네트워크에 대한 완벽한 제어 기능을 제공합니다. 여기에는 연결, 리소스 배치 및 보안을 설정하기 위한 조항이 포함되어 있으며 AWS 서비스 콘솔 내에서 설정됩니다. Microsoft Azure: Microsoft Azure는 Microsoft Azure Private Cloud를 통해 직접 프라이빗 클라우드 스토리지를 지원합니다. 이를 통해 사용자는 리소스와 데이터를 완벽하게 제어해야 하는 조직을 위해 특별히 설계된 Microsoft 컴퓨팅 플랫폼을 사용하여 자신만의 프라이빗 클라우드를 설정하고 사용할 수 있습니다.

Microsoft Azure는 Microsoft Azure Private Cloud를 통해 직접 프라이빗 클라우드 스토리지를 지원합니다. 이를 통해 사용자는 리소스와 데이터를 완벽하게 제어해야 하는 조직을 위해 특별히 설계된 Microsoft 컴퓨팅 플랫폼을 사용하여 자신만의 프라이빗 클라우드를 설정하고 사용할 수 있습니다. Nextcloud: Nextcloud는 2016년 설립 이후 지속적으로 성장해 왔습니다. 기업, 서비스 제공업체, 교육 및 공공 부문을 위한 다양한 셀프 호스팅 프라이빗 클라우드 스토리지 솔루션을 제공합니다. Nextcloud는 공공 부문과 정부에 가장 많이 배포된 자체 호스팅 프라이빗 클라우드 솔루션을 보유하고 있다고 주장합니다.

이 목록은 포괄적인 목록이 아니라는 점을 참고하시기 바랍니다. 현재 많은 CSP가 프라이빗 클라우드 스토리지 기능을 보완하는 서비스를 몇 가지 제공합니다. 그러나 이러한 서비스는 프라이빗 클라우드 스토리지 목적으로 사용될 수 있지만, 용어의 전체 정의를 충족해야 합니다(예: 스토리지가 온프레미스에 있는가? 하나의 클라이언트가 서비스에 액세스하는가?)

예를 들어, 많은 회사에서 Dropbox를 프라이빗 클라우드 스토리지처럼 사용하고 있지만, 이 서비스는 스토리지 시설이 아니라 플랫폼이기 때문에 사내에 보관할 수 없고 수백만 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 모든 사용자는 Dropbox에 비공개로 액세스할 수 있지만, 이것이 비공개 클라우드 스토리지라는 의미는 아닙니다.

마찬가지로 제조업체, 특히 전자 제품 분야에서 Apple의 탁월함을 의심하는 사람은 거의 없습니다. 수백만 명의 사용자가 다양한 Mac 기기를 실행하기 위해 Apple iOS를 사용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 스토리지 분야의 주요 제품은 파일을 쉽게 보고 공유할 수 있는 고도로 개인화된 브라우저라고 할 수 있는 Apple iCloud Drive입니다. 그러나 파일은 먼저 개인 서버가 아닌 iCloud에 저장해야 합니다.

(Android, Google Drive, Linux 및 Mega는 각각 어떤 방식으로든 프라이빗 클라우드 스토리지에서 제공하는 서비스와 유사한 서비스를 제공하지만, 비슷한 이의 제기로 인해 이들을 목록에 올릴 수 없었습니다.)