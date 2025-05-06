기존 데이터 관리 툴은 이벤트를 정적이고 구조화된 형식으로 저장하여 처리가 지연되는 방식으로 이벤트의 잠재력을 제한하는 경우가 많으며, 이로 인해 실행 가능한 가치가 즉시 손실됩니다. 이 가치를 회복하려면 조직은 데이터를 본래의 동적 형태로 복원해야 합니다. 이 과정에는 메인프레임의 핵심 트랜잭션, IoT 장치의 센서 데이터 또는 기타 중요 소스에서 발생하는 이벤트를 실시간으로 수집하고 이를 실행 가능한 인텔리전스로 전환하는 작업이 포함됩니다.

배치 처리에서 실시간 데이터 뷰로의 전환은 이벤트 중심 통합을 위한 강력한 기반을 마련합니다. 이벤트가 발생 지점에서 필요한 곳까지 지속적으로 흐르도록 지원함으로써, 조직은 정적인 데이터 인프라를 동적이고 인사이트 중심의 프레임워크로 전환할 수 있습니다.

이러한 프레임워크는 실시간 인사이트를 제공하여 신속한 의사결정을 가능하게 하고 경쟁 우위를 창출합니다. 조직이 이 필수적인 첫 단계를 수용하면 실시간 인텔리전스를 효과적으로 활용하고 새로운 기회에 신속히 대응할 수 있는 기반을 갖추게 됩니다.