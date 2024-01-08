기업은 EDA를 구축할 때 여러 단계의 성숙도를 거치는 여정을 거치는 경우가 많습니다.

1단계 - 전술 및 프로젝트 기반

우선, 개별 팀이 제공하는 전술 프로젝트에서 그 잠재력을 확인할 수 있습니다. 이들은 종종 Kafka를 개방형 기술이자 다양한 핵심 시스템 및 애플리케이션의 이벤트에 액세스하기 위한 사실상의 표준으로 사용합니다. 이러한 접근 방식을 통해 새로운 반응형 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

2단계 - 보다 광범위한 채택

조직 전반에 대한 인식이 높아지면 여러 팀의 기존 및 새로운 이벤트 기반 프로젝트를 모두 지원하는 이벤트 백본을 만드는 표준화된 방법으로 전환됩니다. 이 접근 방식은 운영 효율성과 중요한 운영을 지원할 수 있을 만큼 충분히 회복력이 있고 확장가능한 솔루션을 만들 수 있는 기능을 제공합니다.

3단계 - 소셜화 및 관리

채택률이 증가함에 따라 이벤트 소셜화 및 노출을 더 잘 관리해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 팀은 다른 사람의 작업을 재사용하고 혁신할 수 있도록 이벤트에 대한 더 많은 가시성과 액세스를 원합니다. 이벤트를 설명, 광고, 검색하는 기능을 갖춘 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 동등한 수준으로 이벤트의 중요성이 높아졌습니다. 승인 병목 현상을 방지하기 위해 셀프 서비스 접근이 제공되며, 사용에 대한 적절한 통제를 유지할 수 있는 시설도 마련되어 있습니다.

4단계 - 혁신적인 비즈니스 전략

더 넓은 범위의 사용자가 이벤트 스트림에 액세스하고 처리하여 비즈니스 컨텍스트에서의 관련성을 이해할 수 있습니다. 이들은 이벤트 주제를 결합해 패턴을 식별하거나 집계를 통해 추세를 분석하고 이상 현상을 감지할 수 있습니다. 이벤트 트리거는 워크플로나 의사 결정을 자동화하는 데 사용되며, 이를 통해 기업에서는 알림을 생성하여 상황이 감지되는 즉시 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

IBM은 이 이벤트 중심의 도입 여정에서 고객이 어디에 있든 지원할 수 있는 구성 가능한 능력 세트를 개발했습니다. 최고의 오픈 소스 기술을 기반으로 구축된 각 능력은 확장성을 강조하며 연결, 분석, 처리 등을 위해 전체 에코시스템과의 유연성과 호환성을 위해 설계되었습니다. 처음부터 시작하든 다음 단계로 나아가고 있든, IBM은 이미 보유하고 있는 것을 확장하고 가치를 더할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.