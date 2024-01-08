운영이 방대한 디지털 발자국을 남기는 현대 기업에서 비즈니스 이벤트를 통해 기업은 적응력을 높이고 기회나 위협이 발생했을 때 이를 인지하고 대응할 수 있습니다. 공급망을 최적화하고, 고객에게 만족스러운 맞춤형 경험을 제공하고, 품질 문제를 사전에 식별하거나, 고객 이탈이 발생하기 전에 차단할 수 있습니다.
결과적으로, 이벤트 중심적인 조직은 경쟁업체와 차별화하여 궁극적으로 매출과 수익에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
기업은 EDA를 구축할 때 여러 단계의 성숙도를 거치는 여정을 거치는 경우가 많습니다.
우선, 개별 팀이 제공하는 전술 프로젝트에서 그 잠재력을 확인할 수 있습니다. 이들은 종종 Kafka를 개방형 기술이자 다양한 핵심 시스템 및 애플리케이션의 이벤트에 액세스하기 위한 사실상의 표준으로 사용합니다. 이러한 접근 방식을 통해 새로운 반응형 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
조직 전반에 대한 인식이 높아지면 여러 팀의 기존 및 새로운 이벤트 기반 프로젝트를 모두 지원하는 이벤트 백본을 만드는 표준화된 방법으로 전환됩니다. 이 접근 방식은 운영 효율성과 중요한 운영을 지원할 수 있을 만큼 충분히 회복력이 있고 확장가능한 솔루션을 만들 수 있는 기능을 제공합니다.
채택률이 증가함에 따라 이벤트 소셜화 및 노출을 더 잘 관리해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 팀은 다른 사람의 작업을 재사용하고 혁신할 수 있도록 이벤트에 대한 더 많은 가시성과 액세스를 원합니다. 이벤트를 설명, 광고, 검색하는 기능을 갖춘 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 동등한 수준으로 이벤트의 중요성이 높아졌습니다. 승인 병목 현상을 방지하기 위해 셀프 서비스 접근이 제공되며, 사용에 대한 적절한 통제를 유지할 수 있는 시설도 마련되어 있습니다.
더 넓은 범위의 사용자가 이벤트 스트림에 액세스하고 처리하여 비즈니스 컨텍스트에서의 관련성을 이해할 수 있습니다. 이들은 이벤트 주제를 결합해 패턴을 식별하거나 집계를 통해 추세를 분석하고 이상 현상을 감지할 수 있습니다. 이벤트 트리거는 워크플로나 의사 결정을 자동화하는 데 사용되며, 이를 통해 기업에서는 알림을 생성하여 상황이 감지되는 즉시 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
IBM은 이 이벤트 중심의 도입 여정에서 고객이 어디에 있든 지원할 수 있는 구성 가능한 능력 세트를 개발했습니다. 최고의 오픈 소스 기술을 기반으로 구축된 각 능력은 확장성을 강조하며 연결, 분석, 처리 등을 위해 전체 에코시스템과의 유연성과 호환성을 위해 설계되었습니다. 처음부터 시작하든 다음 단계로 나아가고 있든, IBM은 이미 보유하고 있는 것을 확장하고 가치를 더할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
이벤트 백본은 필요한 위치에서 비즈니스 이벤트를 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 이벤트 중심 기업의 핵심입니다. IBM은 Apache Kafka를 기반으로 구축된 Event Streams 기능을 제공하여 기업 전체에서 이벤트를 관리할 수 있도록 합니다. Kafka 기반 인프라가 이미 배포된 경우 Event Streams는 하이브리드 브로커링 환경의 일부로 이벤트와 원활하게 상호 운용할 수 있습니다.
Kubernetes 기반 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼의 일부로 운영자를 사용하여 일관되고 반복 가능한 방식으로 Apache Kafka 배포의 많은 구성 요소를 구축하고 운영함으로써 코드형 인프라를 배포할 수 있습니다. Kafka 클러스터는 전체 암호화 및 액세스 제어를 통해 수요에 따라 자동으로 확장할 수 있습니다. 유연한 사용자 지정이 가능한 Kafka 구성은 간단한 사용자 인터페이스를 사용하여 자동화할 수 있습니다.
여기에는 애플리케이션의 이벤트 데이터를 예상대로 검증하는 스키마 레지스트리가 내장되어 있어 데이터 품질을 개선하고 오류를 줄입니다. 이벤트 스키마는 협업 팀 간에 합의된 형식을 확립하여 통합 복잡성을 줄이는 데 도움이 되고, Event Streams는 이벤트 기반 도입이 가속화됨에 따라 스키마 진화 및 적응성을 가능하게 합니다.
Event Streams는 여러 영역에 걸쳐 클러스터 간에 이벤트 데이터 복제를 지원하여 탄력적이고 가용성이 높은 이벤트 백본을 설정하여 인프라가 서비스 가용성 손실 없이 영역 장애를 견딜 수 있도록 합니다. 재해 복구의 경우, 지리적 복제 기능을 통해 이벤트 데이터의 사본을 만들어 백업 클러스터로 전송할 수 있으며, 사용자 인터페이스를 통해 몇 번의 클릭만으로 이를 구성할 수 있습니다.
이벤트 백본은 액세스할 수 있는 이벤트 데이터에 따라 달라지며, Event Streams는 이벤트 데이터가 생성되거나 사용되는 주요 애플리케이션, 시스템 및 플랫폼에 대한 광범위한 커넥터를 지원합니다. 커넥터 카탈로그에는 IBM 및 커뮤니티에서 지원하는 광범위한 주요 커넥터 목록이 포함되어 있습니다.
이러한 모든 기능을 요약하면 Kafka 환경과 연결된 애플리케이션을 원활하게 모니터링하고 운영할 수 있는 포괄적인 관리 인터페이스가 있습니다. 전반적인 시스템 상황과 개별 이벤트 페이로드, 스키마, 게시 및 소비율에 대한 세부 정보를 자세히 분석하는 기능이 포함되며 문제가 있는 이벤트 데이터를 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다.
많은 조직에서 이벤트 사용이 빠르게 확대되는 시점에 도달합니다. 서로의 활동에 대한 가시성이 없는 여러 팀에서 매일 새로운 이벤트 스트림이 만들어지고 있습니다. 중복에 대한 우려가 생기기 시작했고, 그 가시성을 개선하고 효율성과 재사용을 촉진하는 방법에 대한 논의가 시작됩니다. 물론 재사용에는 나름의 어려움이 따를 수 있습니다. 액세스는 어떻게 제어되나요? 백엔드 시스템이 과부하되는 것을 피하려면 워크로드를 어떻게 관리할까요? 많은 팀에 영향을 미치는 획기적인 변화를 어떻게 피할 수 있을까요?
이러한 문제를 해결하기 위해 많은 회사에서 API 관리를 적용하여 이벤트 인터페이스를 보다 형식적으로 다루기 시작했습니다. 이를 통해 이벤트 인터페이스를 잘 설명하고 버전을 지정하고, 액세스를 분리 및 격리하고, 사용을 적절하게 보호하고 관리할 수 있습니다.
IBM은 모든 사용자가 기존 이벤트를 검색 및 사용할 수 있도록 하고 API와 같은 이벤트 소스를 관리하여 기업 전체에서 해당 이벤트를 안전하게 재사용할 수 있도록 하는 Event Endpoint Management 기능을 제공합니다. 이 기능은 IBM의 Event Streams를 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 이미 설명한 개방형 접근 방식을 유지하면서 이미 구축한 모든 Kafka 기반 이벤트 기반 애플리케이션 및 백본에 대해 이 작업을 수행할 수 있습니다.
이를 통해 AsyncAPI 개방형 표준에 기반한 일관된 프레임워크에서 이벤트 인터페이스를 설명할 수 있습니다. 즉, 사람들이 이해할 수 있고 코드 생성 도구에서 지원되며 API 정의와 일관성이 있습니다. 이벤트 엔드포인트 관리는 이벤트 스키마나 샘플 메시지를 기반으로 유효한 AsyncAPI 문서를 생성합니다.
다른 사람들이 검색할 수 있도록 이벤트 인터페이스를 게시할 수 있는 카탈로그를 제공합니다. 여기에는 수명 주기 관리, 버전 관리 및 정책 기반 제어의 정의가 포함됩니다. 예를 들어, 사용자에게 유효한 자격 증명을 제공하도록 요구하기 위해 ID 액세스 관리 솔루션과 통합하고 역할 기반 액세스 권한을 갖습니다.
그러면 카탈로그 사용자는 사용 가능한 이벤트를 검색하고, 자신과 관련된 이벤트를 파악하고, 셀프 서비스 액세스를 쉽게 등록할 수 있습니다. 사용 분석을 통해 이벤트 소유자는 구독자를 모니터링하고 필요한 경우 액세스를 취소할 수 있습니다. 이렇게 하면 재사용할 주제를 제공하는 팀이 해당 주제를 카탈로그에 직접 배치하고 소비자가 액세스 권한을 자체 관리할 수 있으므로 Kafka 관리자의 부담이 크게 줄어듭니다.
Event Endpoint Management는 소비자를 이벤트 생산자 및 브로커로부터 분리하고 이들을 서로 격리하며 데이터 형식의 모든 변경 사항을 관리할 수 있는 이벤트 게이트웨이를 제공합니다. 또한 정책 기반 제어를 시행하여 이를 Kafka 프로토콜 자체에 직접 적용합니다. 즉, 에코시스템의 일부인 모든 Kafka 호환 구현을 관리할 수 있다는 의미입니다.
이벤트가 다양한 방식으로 재사용되고 사용 사례가 더욱 정교해짐에 따라 이벤트를 더 세분화해야 하거나 다른 이벤트와 결합하여 가장 흥미로운 비즈니스 상황을 파악해야 하는 경우가 종종 있습니다. 이벤트는 외부 데이터로 보강되거나 특정 기간에 다른 이벤트와 함께 발생하면 더 실행 가능합니다.
IBM은 사용자가 이벤트 작업을 통해 비즈니스 컨텍스트를 이해할 수 있도록 지원하는 이벤트 처리 기능을 제공합니다. 광범위한 사용자가 이벤트 작업을 할 수 있도록 설계된 로우코드 사용자 인터페이스와 강력한 오픈 소스 이벤트 처리 엔진이 포함되어 있습니다. 다시 말하지만, 이미 Kafka 기반 인프라가 배포되어 있는 경우 이벤트 처리는 사용자 환경에 있는 모든 Apache Kafka 구현에서 소싱된 이벤트와 함께 작동할 수 있습니다.
이벤트 처리 런타임은 이벤트 처리 흐름을 실행하는 안전하고 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 개방형 방식인 Apache Flink를 기반으로 구축되었습니다. IBM 이벤트 처리 런타임은 Kubernetes 운영자를 사용하여 완벽하게 지원, 배포 및 관리됩니다. 이로 인해 배포 및 관리가 단순해져 공유 실행 환경으로서도, 애플리케이션의 일부로 배포할 수도 있습니다.
로우코드 툴링은 사용자가 이벤트 소스를 이벤트 처리 방식을 정의하는 연산의 연산에 연결할 수 있게 합니다. 여러 소스의 이벤트를 조인하여 다양한 이벤트 발생에서 파생된 상황을 파악하고, 이벤트를 필터링하여 스트림에서 관련 없는 이벤트를 제거하고, 이벤트를 집계하여 여러 기간 동안 발생한 이벤트를 집계하고, 이벤트 내의 필드를 사용하여 계산을 수행하여 새로운 정보를 도출하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 기존에는 이러한 유형의 이벤트를 처리하려면 고도로 숙련된 프로그래머가 필요했습니다. 사용자는 이 도구를 사용하여 안전하고 비파괴적인 환경에서 잠재적으로 유용한 시나리오의 프로토타입을 광범위하게 만들 수 있습니다.
이벤트 소스, 대상, 처리 작업을 드래그 앤 드롭하여 직관적이고 시각적인 방식으로 이벤트를 처리할 수 있도록 설계되었으며, 각 단계에서 생산성 지원 및 유효성 검사 기능을 제공합니다. 편집기에서 '실행'을 클릭하고 아웃풋을 바로 확인한 다음 처리를 일시 중지하여 다시 실행하기 전에 처리를 편집할 수 있는 기능을 통해 솔루션을 빠르게 반복할 수 있습니다. 결과를 Kafka에 연속 스트림으로 내보내거나 전송할 수 있습니다.
이벤트 처리를 사용하면 여러 솔루션을 작성하고 배포할 수 있으므로 여러 팀원이 하나의 워크스페이스 내에서 공유하고 협업할 수 있어 협업이 가능합니다. 툴링에서 생성된 이벤트 처리 로직은 GitHub와 같은 도구로 내보내서 조직의 다른 사람들과 공유할 수 있습니다. 튜토리얼과 상황에 맞는 도움말을 통해 새 팀원도 쉽게 적응하고 기여를 시작할 수 있습니다.
이벤트 처리에서 솔루션이 구성되면 출력을 여러 위치로 전송하여 관측 가능성을 확보하고 Kafka 입력을 사용할 수 있는 클라우드 네이티브 애플리케이션, 자동화 플랫폼 또는 비즈니스 대시보드 등 조치를 취할 수 있습니다.
완전히 구성 가능한 이벤트 기반 서비스인 IBM® Event Automation을 통해 기업은 여정의 어느 단계에서든 노력을 기울일 수 있습니다. 이벤트 스트림, 이벤트 엔드포인트 관리 및 이벤트 처리 기능은 이벤트의 가치를 실현하기 위한 이벤트 기반 아키텍처의 토대를 마련하는 데 도움이 됩니다.
