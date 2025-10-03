금융 서비스와 같이 규제가 엄격한 산업의 기업은 진정한 혁신을 시작하기 위해 반드시 이해해야 하는 고유한 과제를 안고 있습니다. 이러한 조직은 민감한 고객 데이터를 관리하고, 탄력성을 유지하며, 변화하는 규제 요구 사항을 충족하는 임무를 맡고 있습니다. 컴퓨팅 집약적인 워크로드를 실행하는 것이 혁신의 또 다른 장애물이 되어서는 안 됩니다.



예를 들어, 보험 회사는 손해사정 계산을 실행하고, 가격 모델을 구축하며, 규제 기관에 보고하고, 실시간으로 위험을 조정하기 위해 엄청난 양의 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 서버리스 플릿은 이러한 워크로드를 지원하며, 금융 업계의 기업이 시뮬레이션, 모델 및 평가를 더 쉽고 비용 효율적으로 실행할 수 있도록 설계되었습니다.

"MavenBlue는 서버리스 플릿과 IBM Cloud Code Engine의 강력한 기능을 수용함으로써 보험 업계에 새로운 인사이트, 속도 및 분석 민첩성을 제공한다는 우리의 사명을 가지고 계속 앞서 나갈 수 있게 되었습니다"라고 MavenBlue의 CTO인 Paul Hagg는 말했습니다. "우리는 인사이트, 미래 지향적인 지급 능력 분석 및 가격 책정 모델을 제공하는 강력한 차세대 플랫폼 세트를 보유하고 있습니다. 서버리스 플릿은 유연하고 비용 효율적인 방식으로 필요한 컴퓨팅 성능을 활용할 수 있도록 지원합니다."



생명과학 산업은 경쟁력을 유지하기 위해 시스템 성능을 업그레이드해야 하는 과제를 안고 있습니다. 특히 제약 회사가 새로운 치료법을 시장에 출시하고 임상 시험을 간소화하며 데이터 기반 인사이트를 활용하기 위해 경쟁하는 상황에서는 연구 개발을 위한 컴퓨팅 성능이 핵심입니다. 이를 위해서는 보안과 안정성을 우선시하는 상호 운용 가능한 시스템이 필요합니다. 서버리스 플릿은 IT 팀이 필요로 하는 인프라를 프로비저닝하지 않고도 필요한 인프라를 프로비저닝하여 조직이 끊임없이 변화하는 시장에 효율적으로 적응할 수 있도록 지원합니다.

"바이엘은 '모두를 위한 건강, 누구도 굶주리지 않는 세상'이라는 미션을 실현하기 위해 연구 개발에 혁신적이고 고성능 솔루션을 활용합니다. 서버리스 플릿을 통해 가장 까다로운 컴퓨팅 집약적 작업도 매우 합리적인 조건에서 안정적으로 실행할 수 있으며 확장성이 매우 뛰어나고 안정적인 플랫폼을 찾았습니다. 바이엘에서 확장의 용이성과 IBM이 제공하는 탁월한 지원에 특히 깊은 인상을 받았습니다"라고 바이엘 AG 응용 수학 수석 전문가 Georg Mogk 박사는 말합니다.