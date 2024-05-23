IBM® Cloud 가격 책정

IBM® Watson API를 포함한 40개 이상의 서비스에 무료로 액세스할 수 있습니다.
예산과 목표에 맞는 결제 솔루션
원하는 답변이 여기에 없는 경우, IBM® Cloud 청구 및 사용 FAQ 페이지를 참조하거나 스택 오버플로 포럼에서 질문하세요(IBM 외부 링크).
라이트 요금제 서비스로 구축과 배포를 무료로 할 수 있으며 월별 무료 사용량을 제공하는 무료 요금제 서비스도 이용할 수 있습니다.
예. 계정 등록 시 계정 보안 및 확인을 위해 결제 및 신용카드 정보가 사용됩니다. 사용한 만큼 지불하는 종량제 계정으로 설정되며 무료 및 라이트 플랜을 포함한 전체 IBM Cloud 카탈로그에 액세스할 수 있습니다. 시작을 돕기 위해 미화 200달러 상당의 크레딧이 제공되며 이 크레딧은 첫 30일 동안 IBM Cloud 제품에 사용할 수 있습니다. 장기 계약이나 약정 없이 사용한 서비스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.
다양한 혜택과 더불어 전체 IBM Cloud 카탈로그에 액세스할 수 있어 Kubernetes, 인프라, IBM® Watson 등 프로덕션 준비가 완료된 서비스를 사용할 수 있습니다. 또한 라이트 플랜으로 지정된 서비스뿐만 아니라 모든 무료 서비스 플랜을 사용할 수 있습니다.
누구나 무료로 기본 지원을 받을 수 있습니다. 여기에는 모니터링이 적용되는 스택 오버플로 커뮤니티 포럼, 설명서, 지원 사례 생성 기능이 있습니다. 추가 지원이 필요한 경우 고급 또는 프리미엄 지원 플랜을 구매하세요.
서비스 가격은 요금제에 따라 다릅니다. 라이트 요금제 서비스는 상시 무료입니다. 청구 가능 서비스의 경우 월 고정 비용 또는 사용량에 따른 요금을 지불해야 합니다.
두 가지 계정 옵션이 있습니다. 첫째는 매월 컴퓨팅 및 서비스를 사용한 만큼 요금을 지불하는 유연한 종량제 계정이고, 둘째는 특정 사용 약정에 따라 할인 혜택을 받는 구독 계정입니다.