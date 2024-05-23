IBM® Cloud 가격 책정

예. 계정 등록 시 계정 보안 및 확인을 위해 결제 및 신용카드 정보가 사용됩니다. 사용한 만큼 지불하는 종량제 계정으로 설정되며 무료 및 라이트 플랜을 포함한 전체 IBM Cloud 카탈로그에 액세스할 수 있습니다. 시작을 돕기 위해 미화 200달러 상당의 크레딧이 제공되며 이 크레딧은 첫 30일 동안 IBM Cloud 제품에 사용할 수 있습니다. 장기 계약이나 약정 없이 사용한 서비스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.