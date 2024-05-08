IBM Cloud 마이그레이션 가속 프로그램

적시에, 구조화되고, 간소화된 접근: 클라우드 전환은 복잡하며 수년에 걸친 여정이 될 수 있습니다. 위험을 완화하고 전환을 촉진하기 위해 고객은 각 전환 단계에서 점진적인 성과를 계획해야 합니다. Migration Acceleration Program 참여 모델은 1) 평가 또는 계획 수립, 2) 계획 검증, 3) 구축 및 마이그레이션 준비의 구조화된 프로세스를 통해 고객을 안내합니다. IBM의 목표는 IBM 온보딩 및 마이그레이션 전문가의 전략적 지원과 함께, 구체적 가이드라인, 종합적 계획 산출물 및 워크숍, 기술 자동화 가속기, Proof of Value 또는 Proof of Concept 자금 지원을 포함하는 전환 계획을 고객이 수립할 수 있도록 지원하는 것입니다.

IBM Power Virtual Server(PowerVS) 전용 새로운 Center of Excellence(COE) 소개 IBM® AIX 및 IBM® i 환경의 클라우드 마이그레이션을 위한 전문성과 기술 가속기를 제공합니다. COE 팀은 IBM Power에서 PowerVS로의 마이그레이션을 위한 단계별 참여 모델을 설계하여, 고객의 Proof of Value 또는 Proof of Concept 여정을 가속화하고 마이그레이션 계획을 검증하는 것을 목표로 합니다.

Cloud Migration Acceleration Program은 기업이 워크로드를 클라우드로 이전하기 위해 평가하고, 계획하고, 계획을 검증하고, 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다. IBM의 전문성, 인센티브 및 방법론을 바탕으로, IBM Cloud에서의 전환을 가속화하고 단순화할 수 있도록 고객을 지원하는 것이 목표입니다.