IBM Cloud 마이그레이션 가속 프로그램

클라우드는 유연성, 확장성, 비용 효율성을 제공하는 혁신적 기술 플랫폼으로 부상했습니다. 엔터프라이즈 클라우드 마이그레이션 전략은 기술, 운영, 재무 도입 계획이 통합된 비즈니스 중심 접근 방식을 지향합니다. 현재 위치, 향후 목표, 그리고 그 목표에 도달하는 방법을 명확히 아는 것은 지속 가능한 성공에 매우 중요합니다. 엔드투엔드 계획을 확신을 가지고 수립하는 일은 쉽지 않으며, 엔터프라이즈 리더들은 클라우드 마이그레이션 계획을 설계하고 실행하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해, IBM은 고객이 IBM Cloud로 인프라를 평가, 계획 및 마이그레이션할 수 있도록 Migration Acceleration Program을 지속적으로 확대하고 있습니다.
Cloud Migration Acceleration Program은 IBM Cloud로의 마이그레이션을 위한 간소화되고 가속화된 평가 및 의사결정 프로세스에 대한 요구를 충족하도록 설계되었습니다. Migration Acceleration Program은 고객이 기술 전환을 추진하는 과정에서 보다 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. IBM의 목표는 공동 성공 참여 모델을 통해 고객의 현재 여정 단계에 맞춰 지원함으로써, IBM Cloud로의 마이그레이션을 위한 평가 및 계획 수립 과정을 가속화하고 단순화하는 것입니다. 현재 Migration Acceleration Program은 아래에 설명된 바와 같이 IBM Power Virtual Server, IBM Cloud for VMWare, IBM Cloud for SAP 솔루션에 대해 기술 가속기와 클라우드 크레딧을 제공합니다.
IBM은 자격을 충족한 고객[1]에게 IBM Cloud 크레딧 형태의 재정적 인센티브를 제공하며, Proof of Value 또는 Proof of Concept 비용의 100%를 지원합니다. IBM Enterprise Savings Plan에 가입한 고객의 경우, 마이그레이션 비용의 최대 80%까지 상쇄할 수 있는 재정적 인센티브도 제공됩니다.
적시에, 구조화되고, 간소화된 접근: 클라우드 전환은 복잡하며 수년에 걸친 여정이 될 수 있습니다. 위험을 완화하고 전환을 촉진하기 위해 고객은 각 전환 단계에서 점진적인 성과를 계획해야 합니다. Migration Acceleration Program 참여 모델은 1) 평가 또는 계획 수립, 2) 계획 검증, 3) 구축 및 마이그레이션 준비의 구조화된 프로세스를 통해 고객을 안내합니다. IBM의 목표는 IBM 온보딩 및 마이그레이션 전문가의 전략적 지원과 함께, 구체적 가이드라인, 종합적 계획 산출물 및 워크숍, 기술 자동화 가속기, Proof of Value 또는 Proof of Concept 자금 지원을 포함하는 전환 계획을 고객이 수립할 수 있도록 지원하는 것입니다.
IBM Power Virtual Server(PowerVS) 전용 새로운 Center of Excellence(COE) 소개 IBM® AIX 및 IBM® i 환경의 클라우드 마이그레이션을 위한 전문성과 기술 가속기를 제공합니다. COE 팀은 IBM Power에서 PowerVS로의 마이그레이션을 위한 단계별 참여 모델을 설계하여, 고객의 Proof of Value 또는 Proof of Concept 여정을 가속화하고 마이그레이션 계획을 검증하는 것을 목표로 합니다.
Cloud Migration Acceleration Program은 기업이 워크로드를 클라우드로 이전하기 위해 평가하고, 계획하고, 계획을 검증하고, 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다. IBM의 전문성, 인센티브 및 방법론을 바탕으로, IBM Cloud에서의 전환을 가속화하고 단순화할 수 있도록 고객을 지원하는 것이 목표입니다.
IBM Cloud Migration Acceleration Program에 대해 자세히 알아보려면 Bill Singleton(Cloud Deployment & Onboarding 부사장) 또는 Rob Centra(IBM Cloud Delivery 프로그램 디렉터)에게 문의하세요.