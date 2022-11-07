클라우드 혁신 솔루션

기업이 혁신적인 비즈니스 성과를 실현하려면 목적에 맞는 하이브리드 클라우드 랜딩 존 전반에서 애플리케이션과 데이터를 사용할 수 있어야 합니다.
기업은 IBM Cloud를 통해 하이브리드 클라우드 전환에 필요한 전략을 공동으로 수립하고, 각 전환 단계에서 점진적인 성과로 위험을 줄이며, 내장된 클라우드 플랫폼 가속기를 통해 대규모로 운영할 수 있는 전문성을 확보할 수 있습니다.
워크로드 현대화 및 하이브리드 클라우드 배치에 필요한 전략을 공동 수립하여 비즈니스 성과를 창출하세요.
각 혁신 단계에서 점진적인 결과를 계획하여 위험을 제거하고 혁신을 지속합니다.
내장된 클라우드 플랫폼 가속기 및 전문 지식으로 혁신을 확장하고 가속화하세요.
클라우드 컨시어지 서비스는 클라우드 마이그레이션 과정에서 맞춤형 지원에 필요한 전담 연락 창구를 제공하여 하이터치 경험을 제공하고 원활한 전환을 보장합니다.
목표와 과제를 이해하고 고부가가치 기회를 발견하세요.
IBM 전문가와 함께 빠르게 혁신하고 공동 개발하여 고부가가치 기회를 해결하세요.
애플리케이션을 대규모로 마이그레이션, 현대화 및 구축하여 코어를 최적화하고 새로운 디지털 기능을 구축하세요.
자동화, FinOps 및 SRE를 통해 TCO를 절감하고 애플리케이션 및 데이터의 유지보수를 줄이세요.
새로운 앱을 더 빠르게 도입할 수 있습니다.
마이크로서비스 아키텍처를 평가, 재설계 및 개발하는 데 드는 시간을 절약했습니다.
IBM Cloud에 내장된 제어 기능을 통해 규제 대상 산업에 대해 예상되는 총 규제 준수 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
현재 애플리케이션을 평가하고, 작업량을 추정하며, 다양한 현대화 옵션에 대한 평가를 제공합니다.
메인프레임 애플리케이션 현대화 솔루션.
개발, 애플리케이션 현대화를 가속화하고 IT 운영을 지원합니다.
코드 생성 자동화를 통해 Java 모놀리식 애플리케이션을 마이크로서비스로 리팩터링합니다.
IBM Well-Architected Framework에 기반한 공통 아키텍처 패턴 배치 자동화.
하이브리드 멀티클라우드 환경 전반에 걸쳐 통합된 보안, 규정 준수 및 위험 가시성 제공.
복원력, 성능 및 보안을 갖춘 하이브리드 클라우드 애플리케이션을 만드세요..
리소스와 비용 효율적인 솔루션을 만들기 위한 사례 및 지침입니다.
가동 중단 시간과 위험을 최소화하면서 IBM Cloud에서 엔터프라이즈급 VMware 워크로드를 리프트 및 이전하세요.
보안과 고성능을 유지하면서 Power 서버에서 AIX, IBM i 및 Linux 워크로드를 마이그레이션하고 현대화하세요.
Power 및 x86 인스턴스에서 RISE 및 비 RISE 옵션을 제공하는 SAP 인증 IaaS만으로 SAP ERP 현대화를 가속화하고 위험을 제거하세요.
가장 민감한 데이터와 AI 워크로드까지 보호하도록 설계된 동종 최초의 클라우드로 워크로드를 이동하고 전환하세요.
AI 워크로드를 위한 목적에 맞는 하이브리드 클라우드 랜딩 존을 통해 엔터프라이즈 AI의 영향력을 가속화합니다.
완전 관리형 OpenShift Container 플랫폼을 활용하여 IBM Cloud에서 애플리케이션을 컨테이너화하세요.
관리형 배포 클라우드 솔루션인 IBM Cloud Satellite를 통해 온프레미스, 엣지 컴퓨팅 및 퍼블릭 클라우드 환경 전반에 걸쳐 앱을 일관되게 배포하고 실행할 수 있습니다.
최첨단 DevOps 사례와 생성형 AI 기반 개발 도구를 사용하여 메인프레임 애플리케이션을 현대화합니다.
클라우드 마이그레이션 가속화 프로그램은 마이그레이션 비용 상쇄에 필요한 재정적 인센티브와 기술 전문가의 규범적 지침을 제공하며, IBM Cloud를 위해 특별히 설계된 검증된 마이그레이션 패턴, 코드, 도구 및 배포 가능한 아키텍처를 이용할 수 있습니다.
American Airlines는 고객 요구에 보다 효과적으로 대응하기 위해 중요 애플리케이션 중 일부를 IBM Cloud로 마이그레이션하는 동시에 새로운 방법론을 활용하여 혁신적인 애플리케이션을 신속하게 개발하고 고객 경험을 개선했습니다.
2022년 말 2천억 건 이상의 거래를 처리할 것으로 예상되는 CaixaBank는 고객의 데이터를 안전하게 보호하면서 디지털 뱅킹 경험을 최적화하기 위해 안전하게 확장하고 운영 효율성을 높이며 시장 출시 기간을 단축하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다.