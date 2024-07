Ricoh USA는 이러한 자회사 중 하나입니다. 2014년, 주로 산업용 및 상업용 인쇄에 주력하던 이 회사는 하드웨어 공급업체에서 디지털 서비스 혁신업체로 전략적으로 진화하기 위해 IT 공급업체를 인수했습니다. "우리는 관리형 IT 서비스, 아웃소싱 IT, 클라우드 서비스 및 데이터 센터 서비스를 도입했습니다."라고 Ricoh USA의 호스팅 운영 담당 부사장인 Nick Mattera는 말합니다. "우리는 한동안 독립적으로 운영했습니다. 그 이후로 거의 10년 동안 IBM은 우리의 딜리버리 파트너로 활동해 왔습니다.”

Ricoh USA와 IBM 간의 관계는 상호 신뢰를 기반으로 합니다. "우리는 IBM과 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다."라고 Mattera는 말합니다. "우리는 단순한 파트너가 아닙니다. 우리는 또한 서로의 솔루션을 공급하는 공급업체이기도 합니다. IBM은 전 세계적으로 Ricoh 프린터와 디바이스를 구매하고 사용합니다. 또한 Ricoh는 IBM에서 많은 제품과 서비스를 구매하여 고객에게 제공하는 서비스를 지원합니다. 그래서 관계가 매우 깊습니다."



Ricoh USA는 IBM Power 서버 환경을 위한 IT 관리 서비스 제공업체로, IBM은 대기업 시장에 중점을 두고 있는 반면 Ricoh USA는 주로 중소기업 시장의 고객을 대상으로 합니다.



Ricoh의 고객은 각각 고유한 요구 사항을 가지고 있습니다. 2020년, 오랜 고객이자 다국적 보험사인 한 대기업이 Ricoh USA에 요청을 해왔습니다. 이 보험 회사는 유럽에 두 개의 데이터 센터를 보유하고 있었으며, Ricoh는 IBM Power 서버에서 보험사의 IBM i 애플리케이션을 관리하고 있었습니다.



이 보험 회사는 비용을 절감하고 효율성을 높이기 위해 데이터 센터를 폐쇄하고 워크로드를 클라우드로 이전할 계획이었습니다. Ricoh USA는 이를 지원할 방법을 찾아야 했습니다.



Ricoh USA는 보험 회사가 사업을 운영하고 있는 유럽 국가에 데이터 센터를 두고 있지 않았습니다. 하지만 Ricoh USA는 유럽에 IBM Cloud Data Center를 보유하고 있는 IBM과 긴밀한 관계를 맺고 있었습니다.



Ricoh USA의 클라우드 호스팅 및 IT 관리 서비스 지역 부사장인 Deepak Kohli는 "IBM Cloud의 가장 큰 장점은 이미 구축되어 있다는 점입니다."라고 말합니다. "처음부터 시작하는 것에 대해 걱정할 필요가 없었습니다. 우리는 고객을 위해 수행하던 서비스를 계층화하여 연중무휴 24시간 서비스를 제공할 수 있었습니다. IBM Cloud는 완벽한 선택이었습니다."



무대가 마련되었습니다. 이제 실제 작업을 시작할 때였습니다.