IBM Cloud에서 시작하기

IBM Cloud 활용에 도움을 줄 수 있는 지식 및 리소스 제공
IBM Cloud 둘러보기

지정할 수 있는 다양한 역할 및 액세스 권한을 지정할 수 있는 리소스 유형을 포함하여 IBM Cloud® 콘솔의 액세스 역할을 알아봅니다.

IBM Cloud 계정에 새 사용자를 초대하는 방법과 IBM Cloud 콘솔에서 신규 및 기존 사용자에 대한 액세스를 관리하는 방법을 알아봅니다.

IBM Cloud 콘솔 액세스 그룹이 무엇인지, 시간을 절약하고 조직을 늘릴 수 있는 방법, 액세스 그룹 만들기를 시작하는 방법을 알아봅니다.

클라우드 필수 사항
복원력있는 애플리케이션 전략

최대 가용성을 제공하는 복원력 있는 아키텍처를 구축하는 방법을 알아봅니다.이 튜토리얼에서는 복원력 있는 솔루션을 구축하기 위한 IBM Cloud의 기능을 중점적으로 설명합니다.

사용자 및 앱 관리를 위한 모범 사례

ID 및 액세스 관리를 위해 IBM Cloud에서 사용할 수 있는 기능과 앱의 여러 개발 단계를 지원하는 방법을 개략적으로 알아봅니다.

클라우드 앱에 대한 엔드투엔드 보안

IBM Cloud 카탈로그에서 사용 가능한 주요 보안 서비스와 보안 개념을 직접 실행하는 데 도움이 되는 파일 공유 앱를 포함하여 이들을 함께 사용하는 방법을 알아봅니다.

튜토리얼을 참조하여 구축 시작하기 Kubernetes에서 웹 앱 크기 조정 데이터베이스 기반 Slackbot 구축 서버리스 웹 애플리케이션 및 API 사용자 정의 베어 메탈 서버 구축 공용 가상 서버 프로비저닝
시작 참조 리소스 제품 설명서 액세스

애플리케이션을 구축하고 계정을 관리하고 Developer Tools를 사용하는 방법에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

 IBM Cloud 사용 방법 보기

수십 개의 단계별 솔루션 튜토리얼을 통해 IBM Cloud의 모든 기능을 활용하는 방법을 보여줍니다.

 전문가의 최신 인사이트 보기

IBM Cloud의 사고 리더와 개발자로부터 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.

 IBM Cloud 지원으로 필요한 도움 받기

셀프 가이드 지원 또는 유료 지원 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

 지원받기 클라우드 인증서 획득

교육과 인증을 완료하여 기술을 연마하고 IBM Cloud에 대한 지식을 입증하십시오.

IBM Cloud 커뮤니티 참여

나만을 위해 만들어진 공간에서 동료와 연결하고 모범 사례를 공유하고 전문가에게 배울 수 있습니다.

 외부 개발자의 도움 받기

스택 오버플로우에서 IBM Cloud 플랫폼에 대한 답변과 조언을 얻을 수 있습니다.

 