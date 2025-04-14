InstructLab이란 무엇인가요?

Instruct Lab은 IBM 연구와 RedHat이 공동 개발한 오픈 소스 프로젝트로, 전 세계 개발자 커뮤니티(이른바 InstructLab 커뮤니티)가 구축했고 유지보수도 담당합니다.

InstructLab 프로젝트는 대규모 언어 모델(LLM) 개발을 제한하는 문제, 특히 교육 및 데이터 수집의 비용과 복잡성, 기술 및 지식 기여의 어려움 등의 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다.

Forbes에 따르면, InstructLab은 LLM 성능을 높이고 기존 LLM 교육의 여러 확장 과제를 해결하여 기업이 여러 LLM을 구축하고 유지 관리할 필요성을 없앴습니다. 이는 챗봇을 위한 대규모 정렬(LAB)이라고 알려진 IBM의 LLM 교육 방법 덕분에 가능했습니다.