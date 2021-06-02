4단계로 비즈니스 분류 체계 구축

기업 전반에서 데이터를 사용할 때 가장 일반적인 함정 중 하나는 모든 데이터 사용자에게 의미 있는 컨텍스트를 제공하지 못한다는 것입니다. 기업 내에서 비즈니스 분류 체계를 관리하는 것은 조직 내 일상적인 비즈니스 운영을 지원하는 데 중요합니다. 이를 통해 데이터가 필요한 모든 사람이 이해할 수 있는 정확하고 체계적인 데이터를 확보할 수 있기 때문입니다.
비즈니스 분류 체계가 성공적으로 구현되면 콘텐츠 분류 및 데이터 관계의 기반이 되며, 데이터를 찾는 속도를 개선하는 동시에 데이터에 액세스하거나 재사용하는 방법에 대한 정책을 수립하는 지침이 될 것입니다. 신속하게 업데이트하는 것은 기업이 규정 준수 또는 비즈니스에 중요한 새로운 요청에 즉시 대응할 수 있도록 하는 열쇠입니다.
IBM의 향상된 비즈니스 거버넌스 아티팩트 업데이트를 적용하면 조직은 IBM Cloud Pak for Data의 Watson Knowledge Catalog를 통해 전사적인 비즈니스 분류 체계를 구축할 수 있는 더 많은 방법을 갖출 수 있습니다. 이 솔루션은 IBM Cloud Pak for Data를 통해 완전 관리형 서비스로도 제공됩니다.
어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있습니다. 그러나 네 가지 핵심 활동과 입증된 사례에 집중하면 성공적인 구현 여정을 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다.
가장 큰 영향을 미칠 수 있는 비즈니스의 특정 부문에 집중하세요. 예를 들어 조직에서 GDPR 및 CCPA 규정 준수가 최우선 과제인 경우, 개인 식별 정보(PII)와 관련된 용어를 설정하고 자산을 분류하는 것부터 시작하세요.
이러한 시나리오를 해결하기 위해 IBM Watson Knowledge Catalog의 정책 관리 기능을 통해 데이터 개인정보 보호를 활성화하고 데이터 정책을 정의하여 조직이 민감한 데이터를 처리하는 방법을 설명할 수 있습니다. 정책을 만든 후 조직은 자동으로 시행되는 데이터 보호 규칙을 만들어 권한이 없는 사용자가 카탈로그 내의 민감한 데이터에 액세스하는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 조직은 거버넌스 규칙을 만들어 특정 거버넌스 정책을 구현하는 데 필요한 동작 또는 조치에 대한 비즈니스 설명을 제공할 수 있습니다. 비즈니스 이해관계자는 정보 보안, 정보 프라이버시 또는 규정 준수와 같이 조직에 중요한 거버넌스 주제 영역을 기반으로 정책 및 거버넌스 규칙을 개발할 수 있습니다.
태그와 같은 분류를 통해 조직의 민감도 또는 기밀성 수준에 따라 자산을 분류하고 그룹화할 수 있습니다. 개인 식별 정보, 민감한 개인 정보, 기밀로 간주되는 자산 등을 예로 들 수 있습니다. 조직은 IBM Watson Knowledge Catalog에서 데이터 보호 규칙을 생성하여 분류에 따라 사용자가 데이터 자산에 액세스하지 못하도록 차단할 수도 있습니다.
또한 비즈니스 이해관계자는 카테고리를 사용하여 거버넌스 아티팩트와 해당 아티팩트를 보고 관리할 수 있는 사용자를 구성할 수 있습니다. 사용자는 거버넌스 아티팩트를 카테고리별로 그룹화하여 쉽게 찾고, 가시성을 제어하고, 관리할 수 있습니다. 카테고리에는 하위 카테고리가 있을 수 있으며 의미와 관계에 따라 계층으로 구성할 수 있습니다.
데이터 보호 규칙의 조건에 분류를 포함시키세요. 예를 들어 자산이 PII 또는 기밀로 분류된 경우 특정 사용자의 액세스를 거부하는 규칙을 만들 수 있습니다.
업계 언어를 논리적 모델 또는 비즈니스 인텔리전스 모델의 형태로 사용하여 이미 설정된 기존 용어와 표준을 강화하세요.
비즈니스 용어는 조직 전체에서 용어를 정의하여 공통의 이해를 제공하고, 사용자가 필요한 정보를 빠르게 찾고 테이블과 열로 구성된 비즈니스 맥락을 이해할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, 조직이 비즈니스 용어를 사용하면, 여러 개의 열 이름 대신 하나의 비즈니스 용어를 사용하여 데이터 정책 규칙 작성을 간소화할 수도 있습니다.
조직은 또한 비즈니스 용어를 사용하여 열, 자산, 정책, 규칙을 동일한 유형의 데이터와 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 참조 데이터를를 통해 고객은 일반 조회에 유효한 표준 값 집합을 정의하거나 데이터 클래스를 정의할 수 있습니다. 조직은 또한 참조 데이터의 계층 구조와 관계를 관리한 다음, 참조 데이터 세트를 비즈니스 온톨로지에 연결할 수 있습니다.
조직과 소통하여 모든 정보가 저장되는 신뢰할 수 있는 단일 소스의 이점을 이해할 수 있도록 안내하세요.
IBM Watson Knowledge Catalog에는 신뢰할 수 있는 단일 소스 역할을 하는 중앙 지식 카탈로그가 있어, 데이터 엔지니어, 데이터 관리자, 데이터 과학자 및 비즈니스 분석가가 신뢰할 수 있고 자신 있게 사용할 수 있는 엔터프라이즈 데이터에 대한 셀프 서비스 액세스를 확보할 수 있습니다. 조직은 모든 정보에 대한 가시성을 필요한 사람들에게 제공하고 액세스 권한을 부여함으로써 셀프 서비스 검색을 촉진하고 의사 결정을 자동화하여 비즈니스를 발전시킬 수 있습니다.
IBM Watson Knowledge Catalog 내의 글로벌 검색을 통해 이해관계자는 액세스 권한이 있는 조직 내에서 생성된 다양한 카탈로그, 프로젝트, 자산 및 기타 거버넌스 아티팩트에 대한 검색 권한을 부여받을 수 있습니다. 협업 기능으로 사업부, 사용자 및 데이터 소유자는 댓글을 남기거나, 자산에 등급을 할당하거나, 다른 사용자에게 작업을 할당할 수 있습니다.
또한 데이터 프로파일링 기능은 콘텐츠에 대한 메타데이터와 통계를 생성하고 데이터 자산 및 열에 대한 데이터 품질 점수를 계산하여 이해관계자가 데이터 품질을 개선하기 위해 취해야 할 조치를 식별하고 이해할 수 있도록 지원합니다.
비즈니스 카테고리, 비즈니스 용어, 사용자 역할의 올바른 할당, 데이터 카탈로그 프로세스 등을 구현하기 위해 조직이 약속할 공식 마일스톤을 설정하세요.
조직마다 IT 안팎의 이해관계자가 성공을 위해 가치를 더해야 하는 고유한 요구 사항이 있습니다. 조직의 프로세스 흐름은 아래 프레임워크와 유사할 수 있습니다.
모든 클라우드에서 IBM Cloud Pak for Data의 2개월 무료 평가판으로 IBM Watson Knowledge Catalog를 사용해보세요. 신규 고객은 IBM Watson Knowledge Catalog 스탠다드 요금제로 업그레이드할 때 처음 4개월 동안 50% 할인을 받을 수 있습니다. 로그인하여 계정을 관리하고 프로모션 코드 WKCSTD50을 적용하세요.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 스트리밍 데이터 파이프라인을 생성하여 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 완벽한 데이터 통합을 촉진합니다.
watsonx.data를 사용하면 오픈, 하이브리드 및 관리형 데이터 저장소를 통해 데이터의 위치와 관계없이 모든 데이터로 분석과 AI를 확장할 수 있습니다.
IBM Consulting을 통해 엔터프라이즈 데이터의 가치를 실현하여 비즈니스 이점을 제공하는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.