4단계로 비즈니스 분류 체계 구축

데이터 보호 규칙의 조건에 분류를 포함시키세요. 예를 들어 자산이 PII 또는 기밀로 분류된 경우 특정 사용자의 액세스를 거부하는 규칙을 만들 수 있습니다.

2. 비즈니스 정의의 의미에 집중

업계 언어를 논리적 모델 또는 비즈니스 인텔리전스 모델의 형태로 사용하여 이미 설정된 기존 용어와 표준을 강화하세요.

비즈니스 용어는 조직 전체에서 용어를 정의하여 공통의 이해를 제공하고, 사용자가 필요한 정보를 빠르게 찾고 테이블과 열로 구성된 비즈니스 맥락을 이해할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, 조직이 비즈니스 용어를 사용하면, 여러 개의 열 이름 대신 하나의 비즈니스 용어를 사용하여 데이터 정책 규칙 작성을 간소화할 수도 있습니다.

조직은 또한 비즈니스 용어를 사용하여 열, 자산, 정책, 규칙을 동일한 유형의 데이터와 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 참조 데이터를를 통해 고객은 일반 조회에 유효한 표준 값 집합을 정의하거나 데이터 클래스를 정의할 수 있습니다. 조직은 또한 참조 데이터의 계층 구조와 관계를 관리한 다음, 참조 데이터 세트를 비즈니스 온톨로지에 연결할 수 있습니다.

3.혜택 확립 및 관심 확보

조직과 소통하여 모든 정보가 저장되는 신뢰할 수 있는 단일 소스의 이점을 이해할 수 있도록 안내하세요.

IBM Watson Knowledge Catalog에는 신뢰할 수 있는 단일 소스 역할을 하는 중앙 지식 카탈로그가 있어, 데이터 엔지니어, 데이터 관리자, 데이터 과학자 및 비즈니스 분석가가 신뢰할 수 있고 자신 있게 사용할 수 있는 엔터프라이즈 데이터에 대한 셀프 서비스 액세스를 확보할 수 있습니다. 조직은 모든 정보에 대한 가시성을 필요한 사람들에게 제공하고 액세스 권한을 부여함으로써 셀프 서비스 검색을 촉진하고 의사 결정을 자동화하여 비즈니스를 발전시킬 수 있습니다.

IBM Watson Knowledge Catalog 내의 글로벌 검색을 통해 이해관계자는 액세스 권한이 있는 조직 내에서 생성된 다양한 카탈로그, 프로젝트, 자산 및 기타 거버넌스 아티팩트에 대한 검색 권한을 부여받을 수 있습니다. 협업 기능으로 사업부, 사용자 및 데이터 소유자는 댓글을 남기거나, 자산에 등급을 할당하거나, 다른 사용자에게 작업을 할당할 수 있습니다.

또한 데이터 프로파일링 기능은 콘텐츠에 대한 메타데이터와 통계를 생성하고 데이터 자산 및 열에 대한 데이터 품질 점수를 계산하여 이해관계자가 데이터 품질을 개선하기 위해 취해야 할 조치를 식별하고 이해할 수 있도록 지원합니다.

4. 마일스톤 개발 및 이행

비즈니스 카테고리, 비즈니스 용어, 사용자 역할의 올바른 할당, 데이터 카탈로그 프로세스 등을 구현하기 위해 조직이 약속할 공식 마일스톤을 설정하세요.

조직마다 IT 안팎의 이해관계자가 성공을 위해 가치를 더해야 하는 고유한 요구 사항이 있습니다. 조직의 프로세스 흐름은 아래 프레임워크와 유사할 수 있습니다.