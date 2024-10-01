Mistral AI란 무엇인가요?

Mistral AI는 2023년 4월 전 Google DeepMind 출신인 Arthur Mensch와 Guillaume Lample, 전 Meta AI의 Timothée Lacroix가 공동 설립한 회사입니다. 원래 파리 교외의 École Polytechnique에서 공부할 때 만난 공동 창립자들은 프랑스 남부에서 지중해로 불어오는 강한 북서풍의 이름을 따서 회사 이름을 지었습니다. 이 프랑스 회사는 가치 평가 기준으로 2024년 6월 현재 유럽에서 가장 큰 AI 스타트업이자 샌프란시스코 베이 지역을 제외한 지역에서 가장 큰 AI 스타트업이었습니다.1

DeepMind에서 Mensch는 'Training compute-optimal large language models'라는 중요한 논문의 주요 저자 중 한 명이었습니다. 이 논문과 여기에 소개된 '친칠라' 모델은 LLM의 확장 법칙을 탐구하고 자기회귀 언어 모델의 모델 크기, 학습 데이터, 효율성, 성능 간의 관계에 관해 매우 영향력 있는 몇 가지 발견을 소개했습니다. Meta에서 Lacroix와 Lample은 원래 LLaMa 모델의 연구원 중 한 명이었습니다.

공동 창립자들의 효율성과 LLM 개발에 대한 전문성이 결합되어 대부분 오픈 소스 모델을 개발했으며, 그 성능은 종종 훨씬 더 큰 규모의 LLM과 맞먹는 수준입니다. 생성형 AI 개발에 대한 이 유럽 기업의 초기 기여 중 가장 주목할 만한 것은 희소한 전문가들의 조합(MoE) 모델에 대한 혁신이었습니다.

'개방형, 휴대형, 맞춤형 솔루션에 대한 강력한 헌신과 제한된 시간 내에 가장 진보된 기술을 출시하는 데 극도로 집중'하는 것이 이 회사의 사명입니다.