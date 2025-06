YAML이란 무엇인가요?

YAML은 코드형 인프라를 정의하는 데 사용되며, 이는 수동 프로세스가 아닌 코드를 사용하여 IT 인프라를 정의하고 관리하는 것을 의미합니다. IaC는 보다 효율적이고 일관된 IT 인프라 구성을 가능하게 합니다. YAML을 사용하여 가상 머신, 네트워크 및 스토리지와 같은 인프라의 원하는 구성을 정의하고 IT 인프라 구성 요소 간의 관계를 설명할 수 있습니다.