기존 가상화에서는 하이퍼바이저가 물리적 하드웨어를 가상화합니다. 결과적으로 각 가상 머신에는 게스트 OS, 즉 OS를 실행하는 데 필요한 하드웨어의 가상 복사본과 애플리케이션, 관련 라이브러리 및 종속성이 포함됩니다. 서로 다른 운영 체제를 사용하는 VM을 동일한 물리적 서버에서 실행할 수 있습니다. 예를 들어, VMware VM은 Linux VM 옆에서 실행될 수 있고, Linux VM은 Microsoft VM 옆에서 실행될 수 있습니다.

컨테이너는 기본 하드웨어를 가상화하는 것이 아니라 운영 체제(일반적으로 Linux)를 가상화하므로 각 개별 컨테이너에는 오직 애플리케이션과 해당 라이브러리 및 종속성만 포함되어 있습니다. 컨테이너는 작고 빠르며 휴대성이 뛰어납니다. 가상 머신과 달리 컨테이너는 모든 인스턴스에 게스트 OS를 포함할 필요가 없고 대신 호스트 OS의 기능과 리소스를 활용할 수 있습니다.

가상 머신과 마찬가지로 컨테이너를 사용하면 개발자가 물리적 머신의 CPU 및 메모리 활용도를 개선할 수 있습니다. 컨테이너는 마이크로서비스 아키텍처도 지원하기 때문에 애플리케이션 구성 요소를 더 세밀하게 배포하고 확장할 수 있다는 점에서 더욱 발전했다고 할 수 있습니다. 이는 단일 구성 요소의 부하로 인해 전체 모놀리식 애플리케이션을 확장해야 하는 상황에 대한 매력적인 대안입니다.

Nigel Brown과 함께 컨테이너와 VM의 차이점을 자세히 살펴보세요.