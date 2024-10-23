Linux 커널이란 무엇인가요?

커널은 운영 체제(OS)의 핵심을 형성하고 사용자가 시스템을 구성하는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 완벽하게 제어할 수 있는 컴퓨터 프로그램입니다. 커널은 시스템의 적절한 기능에 필수적인 중요한 프로세스 간의 충돌을 방지하는 데 도움이 됩니다. 커널 코드는 컴퓨터의 메모리에 보관되며 소프트웨어와 하드웨어 간의 모든 상호 작용을 가능하게 합니다. 예를 들어 인풋/아웃풋(I/O), CPU 및 캐시 사용량, 장치 드라이버, 파일 시스템 및 네트워크 소켓이 있습니다.

Linux 커널은 사용자가 컴퓨터와 직접 상호 작용할 수 있는 최초의 OS 중 하나인 Unix의 무료 대안으로 1991년 Linus Torvalds에 의해 개발되었습니다. 그 이후로 몇 년 동안 Linux 커널과 후속 커널 버전 및 커널 릴리스는 Linux 배포판에 매우 중요해졌습니다. 이는 오늘날 세계 최대의 기술, 소프트웨어 및 컴퓨팅 회사에서 사용하고 있습니다.