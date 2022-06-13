Kubernetes와 Docker 비교: 함께 사용하면 안되나요?

Docker는 오픈소스 컨테이너화 플랫폼입니다. 기본적으로 개발자가 컨테이너를 더 쉽고, 안전하고, 빠르게 구축, 배포 및 관리할 수 있는 툴킷입니다. 이 툴킷을 Containerd고도 합니다.

오픈 소스 프로젝트로 시작되었지만 오늘날의 Docker는 상용 Docker 제품을 생산하는 회사인 Docker, Inc.를 의미하기도 합니다. 현재 개발자가 Windows, Linux 또는 MacOS를 사용하든 관계없이 컨테이너를 생성하는 데 가장 많이 사용되는 도구입니다.

실제로 컨테이너 기술은 2013년 Docker가 출시되기 수십 년 전부터 사용할 수 있었습니다. 초창기에는 Linux 컨테이너(또는 LXC)가 가장 널리 사용되었습니다. Docker는 LXC를 기반으로 구축되었지만 Docker의 맞춤형 기술은 LXC를 빠르게 추월하여 가장 인기 있는 컨테이너화 플랫폼으로 자리 잡았습니다.

Docker의 주요 속성 중 하나는 이식성입니다. Docker 컨테이너는 모든 데스크톱, 데이터 센터 또는 클라우드 환경에서 실행할 수 있습니다. 각 컨테이너에서는 하나의 프로세스만 실행할 수 있으므로 애플리케이션의 한 부분이 업데이트되거나 복구되는 동안 애플리케이션을 지속적으로 실행할 수 있습니다.

Docker에서 일반적으로 사용되는 일부 도구 및 용어는 다음과 같습니다.

Docker 엔진: 개발자가 컨테이너를 빌드하고 실행할 수 있는 런타임 환경입니다.

개발자가 컨테이너를 빌드하고 실행할 수 있는 런타임 환경입니다. Dockerfile: OS 네트워크 사양 및 파일 위치 등 Docker 컨테이너 이미지를 빌드하는 데 필요한 모든 것을 정의하는 간단한 텍스트 파일입니다. 기본적으로 Docker 엔진이 이미지를 어셈블하기 위해 실행할 명령 목록입니다.

OS 네트워크 사양 및 파일 위치 등 Docker 컨테이너 이미지를 빌드하는 데 필요한 모든 것을 정의하는 간단한 텍스트 파일입니다. 기본적으로 Docker 엔진이 이미지를 어셈블하기 위해 실행할 명령 목록입니다. Docker Compose: 다중 컨테이너 애플리케이션을 정의하고 실행하기 위한 도구입니다. 애플리케이션에 포함되는 서비스를 지정하기 위해 YAML 파일을 생성하고 Docker CLI를 통해 단일 명령으로 컨테이너를 배포하고 실행할 수 있습니다.

이제 Kubernetes가 컨테이너 런타임으로 Docker 지원을 중단한 이유를 다시 살펴보겠습니다. 이 섹션의 상단에서 언급했듯이 Docker는 컨테이너 런타임이 아닌 Containerd입니다. 즉, Docker는 기본 컨테이너 런타임 위에 위치하여 사용자 인터페이스를 통해 사용자에게 기능과 도구를 제공합니다. Docker를 런타임으로 지원하기 위해 Kubernetes는 기본적으로 두 기술 사이에 위치하여 통신을 지원하는 Docker Shim이라는 별도의 런타임을 지원하고 구현해야 했습니다.

이는 사용 가능한 컨테이너 런타임이 많지 않았던 시기에 이루어졌습니다. 그러나 이제 CRI-O를 사용하여 이러한 컨테이너 런타임의 예가 있으므로 Kubernetes는 사용자에게 다양한 컨테이너 런타임 옵션을 제공할 수 있으며, 그 중 다수는 중간 계층 역할을 하지 않고도 Kubernetes와 컨테이너 런타임이 안정적으로 통신할 수 있는 방법인 표준 CRI(Container Runtime Interface)를 사용합니다.

그러나 Kubernetes는 더 이상 런타임으로서 Docker에 대한 특별한 지원을 제공하지 않지만, Dockerfile을 사용하고 Docker 이미지를 빌드할 수 있는 Docker의 자체 이미지 형식인 OCI(Open Container Initiative)로 빌드한 컨테이너를 실행 및 관리할 수 있습니다. 다시 말해, Dockers는 여전히 Kubernetes 에코시스템에 많은 것을 제공할 수 있습니다.