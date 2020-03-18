Kubernetes 클러스터란 무엇인가요?

클라우드는 유연성, 민첩성, 휴대성, 비용 관리 등 수많은 이점을 기업에 제공합니다. 그러나 이러한 이점과 함께 클라우드 관리 및 클라우드에 존재하는 애플리케이션 제공의 복잡성도 수반됩니다. Kubernetes는 이러한 복잡성을 완화하는 데 도움이 되는 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼입니다.

클러스터는 Kubernetes의 아키텍처 기반을 제공합니다. 클러스터를 신속하고 통제된 클라우드 앱 제공을 가능하게 하는 구성 요소라고 생각하면 됩니다. Kubernetes 클러스터는 단일 단위로 함께 작동하는 연결된 컴퓨터 세트입니다. Kubernetes 클러스터는 컨테이너화된 앱을 배포, 실행 및 관리할 수 있는 컴퓨팅 호스트를 나타내는 작업자 노드로 구성됩니다. 작업자 노드는 사용 가능한 용량과 사용자 정의 구성에 따라 컨테이너를 배포할 위치를 선택하여 작업자 노드에 컨테이너를 예약하는 마스터 노드에서 관리합니다.

스크립트는 컨테이너 구성과 앱을 실행하는 데 필요한 리소스(예: 영구 스토리지, 서비스 등)를 지정합니다. Kubernetes에서 파드는 클러스터에서 배포 가능한 가장 작은 단위이며, 단일 단위로 처리해야 하는 컨테이너를 그룹화합니다. Kubernetes는 애플리케이션 인스턴스를 호스팅하기 위한 파드를 생성합니다. 파드가 하나 이상의 앱 컨테이너를 보유하고 스토리지 또는 네트워킹 정보와 같은 리소스를 공유합니다.