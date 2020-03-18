Kubernetes 클러스터란 무엇인가요?

Kubernetes 클러스터는 Kubernetes의 구성 요소이며 플랫폼의 아키텍처 기반을 제공합니다. 이 빌딩 블록 구조의 모듈식 구조는 가용성, 확장성, 배포 용이성을 가능하게 합니다.
오늘날의 워크로드는 애플리케이션과 인프라 수준 모두에서 고가용성을 요구합니다. Kubernetes는 앱과 기본 인프라 간에 추상화 계층을 생성하여 사용 가능한 리소스에 워크로드를 효율적으로 분산합니다. Kubernetes는 지속적인 노드 및 컨테이너 상태 검사를 통해 앱 장애를 방지합니다. 컨테이너가 중단되면 자가 치료와 복제를 통해 오류가 해결됩니다. 내장된 로드 밸런서는 트래픽 급증, 피크 또는 장애의 영향을 줄이기 위해 가용 리소스 간에 작업을 분산합니다.
이와 같은 효율적인 리소스 사용은 확장에도 중요한 역할을 합니다. 새 서버를 추가하고 제거하는 작업이 간소화되어 수평적 확장이 원활하게 이루어집니다. 자동 크기 조정은 지정된 지표를 기반으로 실행 중인 컨테이너를 늘립니다. 복제 컨트롤은 실행 중인 포드가 너무 많으면 초과 포드를 종료하고 너무 적으면 포드를 시작합니다.
Kubernetes 아키텍처에 대해 자세히 알아보려면 'Kubernetes 설명' 동영상을 확인하세요.
속도는 개발자에게 필수적입니다. Kubernetes는 소프트웨어의 신속한 빌드, 테스트 및 릴리스를 수용하도록 설계되었습니다. 새 버전이나 업데이트된 버전은 자동화된 롤아웃을 통해 전파됩니다. 또한 카나리아 릴리스에서도 잘 작동하므로 새 버전 배포를 이전 버전과 병렬로 실행할 수 있으며 정식 프로덕션에 적용하기 전에 새 버전의 신뢰성을 확인할 수 있습니다.