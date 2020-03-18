Kubernetes 클러스터란 무엇인가요?

작성자

Sai Vennam

Technical Offering Manager

Kubernetes 클러스터 정의

Kubernetes 클러스터는 Kubernetes 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼으로 관리되는 컨테이너화된 애플리케이션을 실행하는 가상 또는 물리적 머신의 노드 집합입니다.

클라우드는 유연성, 민첩성, 휴대성, 비용 관리 등 수많은 이점을 기업에 제공합니다. 그러나 이러한 이점과 함께 클라우드 관리 및 클라우드에 존재하는 애플리케이션 제공의 복잡성도 수반됩니다. Kubernetes는 이러한 복잡성을 완화하는 데 도움이 되는 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼입니다.

클러스터는 Kubernetes의 아키텍처 기반을 제공합니다. 클러스터를 신속하고 통제된 클라우드 앱 제공을 가능하게 하는 구성 요소라고 생각하면 됩니다. Kubernetes 클러스터는 단일 단위로 함께 작동하는 연결된 컴퓨터 세트입니다. Kubernetes 클러스터는 컨테이너화된 앱을 배포, 실행 및 관리할 수 있는 컴퓨팅 호스트를 나타내는 작업자 노드로 구성됩니다. 작업자 노드는 사용 가능한 용량과 사용자 정의 구성에 따라 컨테이너를 배포할 위치를 선택하여 작업자 노드에 컨테이너를 예약하는 마스터 노드에서 관리합니다.

스크립트는 컨테이너 구성과 앱을 실행하는 데 필요한 리소스(예: 영구 스토리지, 서비스 등)를 지정합니다. Kubernetes에서 파드는 클러스터에서 배포 가능한 가장 작은 단위이며, 단일 단위로 처리해야 하는 컨테이너를 그룹화합니다. Kubernetes는 애플리케이션 인스턴스를 호스팅하기 위한 파드를 생성합니다. 파드가 하나 이상의 앱 컨테이너를 보유하고 스토리지 또는 네트워킹 정보와 같은 리소스를 공유합니다.

Kubernetes 오케스트레이션을 향한 진화

컨테이너의 등장으로 클라우드 컴퓨팅이 간소화되었습니다. 컨테이너는 코드와 모든 종속성을 함께 패키징하여 어떤 환경에서든 소프트웨어 스택을 실행할 수 있도록 합니다. 컨테이너는 개별 패키지를 제공했지만, 관리 문제를 복잡하게 만들기도 했습니다. 문제는 이 효율적이고 가벼운 패키지를 함께 사용할 수 있는 방법을 찾는 것이었습니다. 오케스트레이션은 멀티클라우드 환경을 간소화하기 위한 다음 단계의 진화입니다.

컨테이너화에 대해 자세히 알아보려면 '컨테이너화 설명' 동영상을 확인하세요.

컨테이너 오케스트레이션에 대한 자세한 내용은 '컨테이너 오케스트레이션 설명' 동영상을 참조하세요. (ibm.com 외부 링크)

Kubernetes는 컨테이너화된 워크로드와 마이크로서비스를 관리하기 위한 오픈 소스 플랫폼을 제공합니다(ibm.com 외부 링크). 이를 통해 개발자는 컨테이너 기반 애플리케이션에 대해 표준과 일관성을 적용하여 클라우드 제공업체의 차이점을 극복할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 컨테이너 중심이며 사용자 워크로드를 처리하는 스토리지, 네트워킹 및 컴퓨팅 서비스를 오케스트레이션합니다.

Kubernetes를 사용하면 사용자는 플랫폼별 능력을 구축하는 대신 클라우드 앱에서 원하는 기능에 집중할 수 있습니다. 이러한 기능을 가능하게 하는 것은 바로 Kubernetes 아키텍처입니다.

Kubernetes의 컨테이너 오케스트레이션 기능에 대해 자세히 알아보려면 아래의 'Kubernetes와 Docker: 양자택일의 문제가 아닙니다'를 시청하세요.

 

Kubernetes 클러스터 아키텍처

Kubernetes 클러스터는 Kubernetes의 구성 요소이며 플랫폼의 아키텍처 기반을 제공합니다. 이 빌딩 블록 구조의 모듈식 구조는 가용성, 확장성, 배포 용이성을 가능하게 합니다.

오늘날의 워크로드는 애플리케이션과 인프라 수준 모두에서 고가용성을 요구합니다. Kubernetes는 앱과 기본 인프라 간에 추상화 계층을 생성하여 사용 가능한 리소스에 워크로드를 효율적으로 분산합니다. Kubernetes는 지속적인 노드 및 컨테이너 상태 검사를 통해 앱 장애를 방지합니다. 컨테이너가 중단되면 자가 치료와 복제를 통해 오류가 해결됩니다. 내장된 로드 밸런서는 트래픽 급증, 피크 또는 장애의 영향을 줄이기 위해 가용 리소스 간에 작업을 분산합니다.

이와 같은 효율적인 리소스 사용은 확장에도 중요한 역할을 합니다. 새 서버를 추가하고 제거하는 작업이 간소화되어 수평적 확장이 원활하게 이루어집니다. 자동 크기 조정은 지정된 지표를 기반으로 실행 중인 컨테이너를 늘립니다. 복제 컨트롤은 실행 중인 포드가 너무 많으면 초과 포드를 종료하고 너무 적으면 포드를 시작합니다.

Kubernetes 아키텍처에 대해 자세히 알아보려면 'Kubernetes 설명' 동영상을 확인하세요.

영상 보기

속도는 개발자에게 필수적입니다. Kubernetes는 소프트웨어의 신속한 빌드, 테스트 및 릴리스를 수용하도록 설계되었습니다. 새 버전이나 업데이트된 버전은 자동화된 롤아웃을 통해 전파됩니다. 또한 카나리아 릴리스에서도 잘 작동하므로 새 버전 배포를 이전 버전과 병렬로 실행할 수 있으며 정식 프로덕션에 적용하기 전에 새 버전의 신뢰성을 확인할 수 있습니다.

Prometheus를 통한 Kubernetes 클러스터 모니터링

컨테이너화된 앱이 더욱 세분화되고 독립적으로 운영됨에 따라 모니터링이 어려워지고 있습니다. 이러한 문제는 Kubernetes 클러스터 모니터링에도 적용됩니다. 기존 모니터링은 프로그램, 서비스 또는 도구가 가동(실행 중) 또는 중단(실행 중이 아님) 상태인지를 나타냅니다. 마이크로서비스의 경우 단일 기능 마이크로서비스가 비즈니스에 영향을 주지 않고 중단될 수 있으므로 가동/중단 접근 방식은 너무 엄격합니다. 모니터링 툴은 더 정교한 구분을 제공하고 다양한 플랫폼 및 변경 가능한 앱과 더 잘 통합되어야 합니다.

오픈 소스 로깅, 모니터링 및 알림 도구인 Prometheus는 멀티클라우드 환경의 이식성과 변경성을 위해 설계되었으며, 기존 모니터링의 한계를 극복합니다. 또한 Kubernetes 클러스터, 작업자 노드 및 배포에서 풍부한 지표를 도출합니다. Prometheus는 키-값 쌍을 사용하는데, 이는 Kubernetes가 메타데이터를 구성하는 방식과 잘 맞습니다. Prometheus는 정기적으로 데이터 대상을 스크래핑하고 자동 검색하므로 일시적인 워크로드에 적합합니다.

IBM Cloud

Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud: AI 워크로드 배포

Red Hat OpenShift on IBM Cloud를 통해 AI 기능을 활용하세요. 이 영상에서는 확장가능한 머신 러닝 운영 플랫폼으로 AI 워크로드를 효율적으로 구축, 배포 및 관리하는 방법을 살펴보겠습니다.
OpenShift 살펴보기

