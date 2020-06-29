네임스페이스(예: Dev1, Dev2, QA1, QA2 등)를 사용하여 Kubernetes 클러스터를 여러 환경으로 나눌 수 있으며, 각 환경은 다른 사용자가 관리할 수 있습니다. kubectl 명령을 작성할 때 불편한 점 중 하나는 명령을 작성할 때마다 끝에--namespace 옵션이 필요하다는 것입니다. 사람들은 종종 이 사실을 잊어버리고 잘못된 네임스페이스에 오브젝트(파드, 서비스, 배포)를 생성하는 경우가 있습니다.



이 요령을 사용하면 kubectl 명령을 실행하기 전에 네임스페이스 기본 설정을 지정할 수 있습니다. kubectl 명령을 실행하기 전에 다음 명령을 실행하면 현재 컨텍스트에 대한 모든 후속 kubectl 명령의 네임스페이스가 저장됩니다.

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

네임스페이스를 사용한 가장 일반적이고 유용한 명령은 다음과 같습니다.