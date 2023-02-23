Azure 리소스 그룹과 클라우드 제공자가 제공하는 기타 구조를 사용하면 클라우드 리소스를 효과적으로 구성하고 관리할 수 있습니다. 기초를 구축하고 Azure 리소스 그룹을 활용해 비즈니스 라인과 그 위에서 실행되는 애플리케이션에 필요한 세분화와 정렬을 확보한 후에는, 리소스를 애플리케이션 수요에 효과적으로 맞추는 작업이 다음 단계입니다. 이렇게 하면 애플리케이션 성능을 최대화하는 동시에 리소스 비용을 최적화할 수 있습니다.

애플리케이션 성능을 보장하고 클라우드를 최적화하는 일은 인간의 규모를 넘어서는 작업이기 때문에, IBM은 어떤 애플리케이션이든, 어떤 클라우드든, 어떤 규모든 그 성능, 규정 준수, 비용을 관리하는 것을 우리의 사명으로 삼고 있습니다.

Turbonomic 소프트웨어를 사용하면 구독과 리소스 그룹 간의 상하 관계를 더 쉽게 시각화할 수 있습니다. 이 기능은 조직에서 구현해둔 프레임워크를 시각적으로 매핑하는 데 도움이 되며, 이미 구축한 애플리케이션 컨텍스트 내에서 인프라를 확인할 수 있게 해줍니다. Turbonomic 소프트웨어는 연관된 모든 Azure 구독, 해당 구독에 속한 리소스 그룹, 그리고 각 그룹 내의 Azure VM, Azure 관리형 디스크, Azure SQL Server 등 모든 리소스뿐 아니라 공유 RI 또는 특정 구독이나 리소스 그룹에 할당된 RI까지 자동으로 탐지합니다. 그 다음 Turbonomic 소프트웨어는 각 리소스의 사용률을 분석하고 최적화 작업을 생성하기 시작합니다. 여기 보이는 화면은 단일 Azure 구독과 그 아래의 여러 Azure 리소스 그룹, 리소스 그룹별 보류 중인 최적화 작업, 그리고 해당 작업을 통해 절감될 수 있는 잠재적 비용을 보여줍니다.

또한 Turbonomic 소프트웨어에는 안전한 샌드박스 모드에서 클라이언트가 다양한 시나리오를 클라우드 환경에 적용해 모델링할 수 있도록 설계된 강력한 최적화 모델링 엔진이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 리소스 그룹의 워크로드를 적정 크기(Rightsizing)로 조정한 경우와 조정하지 않은 경우, Azure Reserved VM Instance 재고 활용도에 어떤 영향이 있는지 시뮬레이션할 수 있습니다.