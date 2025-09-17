IBM HashiCorp

통합 라이프사이클 자동화를 통한 올바른 클라우드 활용 - 확장성, 복원력 및 AI에 최적화된 안전한 하이브리드 인프라
오늘날의 하이브리드 환경은 클라우드, 데이터센터, 엣지를 아우르며 새로운 복잡성을 야기합니다. HashiCorp는 통합 인프라 라이프사이클 관리(ILM)와 보안 라이프사이클 관리(SLM)로 기업이 간소화할 수 있도록 지원합니다.
더 빠르고 더 스마트하게 움직이세요. 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 마찰을 제거하고 협업을 강화하며 안전한 워크플로를 지원하는 표준화된 자동화를 실행하세요.
위험에 대해 너무 걱정하지 마세요. 통합 접근 방식으로 민감한 데이터를 보호하고 최소 권한 액세스를 시행하며 규정 준수 요건을 충족하여 하이브리드 인프라를 보호하세요.
클라우드 투자를 최대한으로 활용하세요. ROI를 극대화하고 클라우드 낭비를 줄이며 기술 격차를 해소하는 최적화된 클라우드 플랫폼을 구축하세요.
94%의 기업이 클라우드1에 과도한 비용을 지출하고 있지만, 귀사는 그럴 필요가 없습니다. 인프라 관리 방식을 표준화하고 공유 워크플로를 생성하여 애플리케이션 제공을 간소화하세요. 이러한 중앙 집중화를 통해 시장 출시 기간을 단축하고 보안 위험을 완화하며 클라우드 비용을 최적화할 수 있습니다.
일관된 협업, 재사용, 환경 자동화를 통해 인프라 라이프사이클 관리를 위한 강력한 기반을 빠르게 구축합니다.
정책 가드레일을 통해 표준화된 인프라를 제공하여 보안 및 조직 요구 사항이 충족되도록 보장합니다.
중앙 집중식 기록 시스템을 구축하여 인프라 리소스의 라이프사이클을 관리하고 상태를 모니터링하며 유휴 상태이거나 사용량이 적은 리소스를 폐기합니다.
클라우드에서 확장할수록 공격 표면이 더욱 확대됩니다. 제로 트러스트 기반 위에 설립된 HashiCorp는 전체 디지털 자산에 ID 기반 보안을 구현하고 기업이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
누가 무엇에 액세스할 수 있는지, 암호가 어디에 있는지, 잘못된 구성이 어디에 숨어 있는지 분명하게 파악하세요. 이러한 가시성을 통해 간극을 식별하고, 위험을 조기에 감지 및 해결하여 문제로 발전하는 것을 막을 수 있습니다.
인프라를 보호하기 위해 올바른 가드레일을 마련하세요. ID 기반 액세스, 기밀 관리, 정책 시행 자동화로 팀의 작업 속도를 저하시키지 않으면서 시스템과 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.
모든 환경에서 지속적으로 액세스를 모니터링하고 활동을 감사하고 정책을 시행하여 규정 준수 요구 사항을 한발 앞서 충족하세요. 이렇게 하면 환경이 아무리 빠르게 확장되거나 변화되더라도 규제 표준을 충족하는 데 필요한 가시성과 통제력을 확보할 수 있습니다.
HashiCorp와 Red Hat이 Terraform, Vault, Red Hat Ansible 및 Red Hat OpenShift 간에 보다 긴밀한 통합을 구축하여 인프라 및 보안 라이프사이클 관리를 간소화한 방법을 알아보세요.