IBM HashiCorp

94%의 기업이 클라우드1에 과도한 비용을 지출하고 있지만, 귀사는 그럴 필요가 없습니다. 인프라 관리 방식을 표준화하고 공유 워크플로를 생성하여 애플리케이션 제공을 간소화하세요. 이러한 중앙 집중화를 통해 시장 출시 기간을 단축하고 보안 위험을 완화하며 클라우드 비용을 최적화할 수 있습니다.