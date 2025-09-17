IBM HashiCorp

통합 라이프사이클 자동화를 통한 올바른 클라우드 활용 - 확장성, 복원력 및 AI에 최적화된 안전한 하이브리드 인프라

HashiCorp 플랫폼 대시보드의 부분 스크린샷

하이브리드 운영과 AI 준비성 통합

오늘날의 하이브리드 환경은 클라우드, 데이터센터, 엣지를 아우르며 새로운 복잡성을 야기합니다. HashiCorp는 통합 인프라 라이프사이클 관리(ILM)와 보안 라이프사이클 관리(SLM)로 기업이 간소화할 수 있도록 지원합니다.
이를 통해 기업은 다음과 같은 방법으로 클라우드 투자 수익을 극대화할 수 있습니다. 제공 및 혁신 가속화

더 빠르고 더 스마트하게 움직이세요. 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 마찰을 제거하고 협업을 강화하며 안전한 워크플로를 지원하는 표준화된 자동화를 실행하세요.

 보안 및 거버넌스 강화

위험에 대해 너무 걱정하지 마세요. 통합 접근 방식으로 민감한 데이터를 보호하고 최소 권한 액세스를 시행하며 규정 준수 요건을 충족하여 하이브리드 인프라를 보호하세요.

 클라우드 운영 및 ROI 최적화

클라우드 투자를 최대한으로 활용하세요. ROI를 극대화하고 클라우드 낭비를 줄이며 기술 격차를 해소하는 최적화된 클라우드 플랫폼을 구축하세요.

지금 사용 가능: HCP Vault Radar

이제 HCP Vault Radar에 대한 액세스가 가능합니다. 이에 따라 관리되지 않는 기밀을 찾아 수정함으로써 하이브리드 자산에 대한 더 많은 가시성과 통제력을 확보할 수 있게 되었습니다.

자세히 알아보기

인프라 라이프사이클 관리

94%의 기업이 클라우드1에 과도한 비용을 지출하고 있지만, 귀사는 그럴 필요가 없습니다. 인프라 관리 방식을 표준화하고 공유 워크플로를 생성하여 애플리케이션 제공을 간소화하세요. 이러한 중앙 집중화를 통해 시장 출시 기간을 단축하고 보안 위험을 완화하며 클라우드 비용을 최적화할 수 있습니다.

이점
빌드는

일관된 협업, 재사용, 환경 자동화를 통해 인프라 라이프사이클 관리를 위한 강력한 기반을 빠르게 구축합니다.

정책 가드레일을 통해 표준화된 인프라를 제공하여 보안 및 조직 요구 사항이 충족되도록 보장합니다.
관리

중앙 집중식 기록 시스템을 구축하여 인프라 리소스의 라이프사이클을 관리하고 상태를 모니터링하며 유휴 상태이거나 사용량이 적은 리소스를 폐기합니다. 
HashiCorp 플랫폼 대시보드의 작업 공간 스크린샷
환경 전반의 자동화를 위한 코드형 인프라

Terraform을 사용하면 체계적인 플랫폼 접근 방식을 통해 인프라 프로비저닝 및 관리를 자동화할 수 있습니다. 인프라 및 정책은 클라우드 서비스부터 온프레미스 데이터 센터에 이르기까지 모든 인프라의 표준화되고 일관된 워크플로 내에서 체계화되고 공유되며, 버전 관리되고 실행됩니다.

HashiCorp 플랫폼 대시보드의 HashiCorp Packer
여러 클라우드 제공업체에 대해 이미지 워크플로 표준화

HashiCorp Packer는 클라우드 및 프라이빗 데이터 센터용 이미지를 구축하고 라이프사이클 내내 지속적으로 관리할 수 있는 단일 워크플로를 제공합니다.

HashiCorp 플랫폼 대시보드의 작업 섹션
모든 유형의 소프트웨어를 위한 최신 애플리케이션 일정 관리

클라우드 및 온프레미스에서 그리고 엣지 환경 전반에서 컨테이너, 바이너리 파일 및 VM을 효율적으로 관리하세요.

HashiCorp 플랫폼 대시보드의 애플리케이션 섹션
인프라에 쉽게 대규모로 액세스

Waypoint를 사용하면 플랫폼 팀이 모범 패턴 및 워크플로를 정의하여 개발자가 대규모로 애플리케이션을 자체 관리할 수 있도록 지원합니다.

보안 라이프사이클 관리

클라우드에서 확장할수록 공격 표면이 더욱 확대됩니다. 제로 트러스트 기반 위에 설립된 HashiCorp는 전체 디지털 자산에 ID 기반 보안을 구현하고 기업이 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.

  • 기밀, 인증서 및 기타 자격 증명을 지속적으로 보호
  • 디지털 자산에 보호되지 않는 자격 증명이 있는지 조사
  • 승인된 기계, 서비스 및 사람을 연결 
이점
검사

누가 무엇에 액세스할 수 있는지, 암호가 어디에 있는지, 잘못된 구성이 어디에 숨어 있는지 분명하게 파악하세요. 이러한 가시성을 통해 간극을 식별하고, 위험을 조기에 감지 및 해결하여 문제로 발전하는 것을 막을 수 있습니다. 
Protect

인프라를 보호하기 위해 올바른 가드레일을 마련하세요. ID 기반 액세스, 기밀 관리, 정책 시행 자동화로 팀의 작업 속도를 저하시키지 않으면서 시스템과 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.
관리제어

모든 환경에서 지속적으로 액세스를 모니터링하고 활동을 감사하고 정책을 시행하여 규정 준수 요구 사항을 한발 앞서 충족하세요. 이렇게 하면 환경이 아무리 빠르게 확장되거나 변화되더라도 규제 표준을 충족하는 데 필요한 가시성과 통제력을 확보할 수 있습니다.
HashiCorp 플랫폼 대시보드의 Hashicorp Vault
Vault를 사용하여 애플리케이션 ID와 민감한 데이터 보호

Vault는 민감한 데이터를 암호화하고 ID를 기반으로 액세스를 제한하는 방식의 머신 ID 관리를 제공합니다. Vault를 사용하면 신뢰할 수 있는 ID를 중앙에서 정의하고 정책을 시행하며, 기밀, 인증서, 키, 데이터를 보호할 수 있습니다.

HashiCorp 플랫폼 대시보드의 Hashicorp Boundary
보안 원격 액세스 표준화

클라우드용으로 구축된 Boundary의 현대식 권한 있는 액세스 관리는 ID 기반 제어를 사용하여 동적 환경 전반에서 사용자 액세스를 보호합니다.

HashiCorp 플랫폼 대시보드의 Hashicorp Consul
서비스 네트워킹을 통해 서비스를 검색하고 안전하게 연결

Consul은 여러 클라우드 및 런타임 환경에서 서비스 검색, 보안 통신, 네트워크 자동화를 위한 ID 기반 서비스 네트워킹을 제공합니다.

주요 리포지토리 위험이 나와 있는 Vault Radar 이미지
관리되지 않는 기밀을 발견하여 수정

HCP Vault Radar는 DevOps 팀과 보안 팀이 널리 사용되는 도구 및 리포지토리에서 유출되거나 관리되지 않는 기밀(예: 하드코딩된 비밀번호, API 키, 토큰)를 감지하고 우선순위를 지정하도록 지원함으로써 기밀 노출 위험을 완화합니다.

HashiCorp + Red Hat: 인프라 및 보안 자동화를 위한 놀라운 시너지 효과

HashiCorp와 Red Hat이 Terraform, Vault, Red Hat Ansible 및 Red Hat OpenShift 간에 보다 긴밀한 통합을 구축하여 인프라 및 보안 라이프사이클 관리를 간소화한 방법을 알아보세요.

다음 단계 안내

다음 단계로 나아갈 준비가 되셨나요? HashiCorp Cloud Platform에서 몇 분 만에 시작하세요.

각주

