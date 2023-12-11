서비스형 재해 복구(DRaaS)란 무엇인가요?

DRaaS 솔루션은 재해 발생 시 장애 조치를 제공하는 물리적 및 가상 서버 를 모두 복제 및 호스팅합니다. 즉, 기본 시스템에 장애가 발생하면 IT 작업이 보조 시스템으로 전환됩니다. 효과적인 DRaaS는 재해 발생 시 가동 중단 시간을 제한하고 복구 지점 목표(RPO) 및 복구 시간 목표(RTO)를 단축하는 데 도움이 됩니다.

DR 솔루션은 데이터 보안의 중요성에 대한 비즈니스 커뮤니티의 인식이 높아짐에 따라 최근 몇 년 동안 인기를 얻고 있습니다. DRaaS 접근 방식을 채택하는 기업은 기본적으로 DR 계획을 타사에 아웃소싱합니다. Global Market Insights(GMI)의 최근 보고서에 따르면(ibm.com 외부 링크), DRaaS 시장 규모는 2022년에 미화 115억 달러였으며 올해 22% 성장할 것으로 예상됩니다(ibm.com 외부 링크).

재해 복구 계획이란 무엇인가요?

DRaaS 솔루션은 재해 복구 계획(DRP)에 의존합니다. 재해 복구 계획은 예기치 않은 인시던트가 발생했을 때 조직의 대응 방식의 개요를 세부적으로 다룬 문서입니다. 비즈니스 연속성 계획(BCP)과 함께 DR 계획은 기업이 랜섬웨어 및 맬웨어 공격, 자연 재해 등을 비롯한 다양한 유형의 위협에 대비할 수 있도록 지원합니다.

강력한 DRP는 재해 발생 후 연결을 복구하고 데이터 손실을 복구하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예기치 않은 사건이 발생하는 경우 DRaaS 지원을 제공하는 타사 공급업체는 고객과 같은 서비스 중단을 겪을 가능성이 낮으므로 DRaaS 공급업체는 고객보다 더 효과적으로 고객의 DRP를 수립할 수 있습니다.

장애 조치(failover)/장애 복구(failback)란 무엇인가요?

장애 조치 및 장애 복구는 DRaaS의 핵심 개념으로, 타사 공급업체가 직면한 인시던트의 심각성에 관계없이 고객을 효과적으로 지원하고 DRP를 구현할 수 있도록 지원합니다. 장애 조치는 정전, 사이버 공격 또는 기타 위협으로 인해 기본 시스템에 장애가 발생했을 때 IT 운영을 보조 시스템으로 이동하는 프로세스입니다.

장애 복구는 모든 기능이 복원된 후 기존 시스템으로 다시 전환하는 프로세스입니다. DRaaS 서비스 모델에서 공급업체는 고객의 데이터 센터에서 보조 사이트로 장애 복구할 수 있으며, 이때 이중화 시스템이 즉시 적용됩니다. 장애 조치 및 장애 복구가 제대로 실행되면 사용자는 보조 시스템으로 이동 중이라는 것조차 인지하지 못하고 원활하게 사용할 수 있습니다.