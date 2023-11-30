DRP는 이해 관계자, 고객 및 투자자에게 비즈니스가 책임감 있게 운영되도록 하는 데 도움이 되는 전반적인 보안 계획을 개발하는 데 중요한 역할을 합니다. 대비를 보장하기 위해 필요한 조치를 취하지 않는 기업은 비용이 많이 드는 데이터 손실, 운영 중단 시간, 재정적 처벌 및 평판 손상 등 다양한 위험에 직면하게 됩니다.

강력한 DRP 구축에 투자하는 기업이 누릴 수 있는 혜택은 다음과 같습니다.

다운타임 단축

오늘날 주요 기업 중 상당수는 정상 운영을 위해 기술에 크게 의존하고 있습니다. 예기치 않은 인시던트로 인해 기존의 비즈니스가 중단되면 수백만 달러의 비용이 발생할 수 있습니다. 세간의 이목을 끄는 사이버 공격의 특성과 빈번하게 분석되는 다운타임으로 인해 고객과 투자자는 신뢰를 잃을 수 있습니다. 강력하고 엄격한 테스트를 거친 DRP는 기업이 예기치 않은 인시던트 발생 후 신속하고 원활하게 복구하고 운영할 수 있도록 지원합니다.

복구 비용 절감

인시던트 복구에는 많은 비용이 들 수 있습니다. IBM의 최근 데이터 유출 비용 보고서에 따르면 2023년 평균 데이터 유출 비용은 미화 445만 달러로 지난 3년 동안 15% 증가했습니다. 강력한 DRP를 구축한 기업은 예기치 않은 인시던트로 인한 비즈니스 복구 비용과 기타 여파를 크게 줄일 수 있습니다. 같은 보고서에 따르면 보안 AI와 자동화를 광범위하게 사용하는 조직은 그렇지 않은 조직에 비해 평균 176만 달러를 절감하는 것으로 나타났습니다.

사이버 보험료 절감

사이버 공격의 규모와 빈도로 인해 많은 기업이 위험한 보안 침해로부터 자신을 보호하기 위해 사이버 보험에 의존하고 있습니다. 많은 보험사는 강력한 DRP를 구축하지 않은 기업에는 보험을 제공하지 않습니다. DRP는 보험사에 대한 비즈니스의 전반적인 위험 프로필을 줄이고 보험료를 낮게 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

규제가 심한 부문의 벌금 감소

의료 및 개인 금융과 같이 규제가 엄격한 부문에서 운영되는 기업은 데이터 유출로 인해 무거운 벌금과 처벌을 받게 됩니다. 이러한 부문에서는 벌금의 금액이 유출의 기간 및 심각도와 관련이 있는 경우가 많기 때문에 대응 및 복구 수명 주기를 단축하는 것이 중요합니다. 강력한 DRP를 갖춘 기업은 계획되지 않은 인시던트로부터 더 빠르게 완전히 복구할 수 있으며 결과적으로 벌금을 덜 부과받을 수 있습니다.