비즈니스에서 지속 가능성이란 무엇인가요?

비즈니스 지속가능성이란 특정 시장에서의 사업 운영이 사회와 환경에 끼치는 부정적 영향을 줄이기 위한 기업의 전략과 행동을 의미합니다. 일반적으로 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 메트릭을 기준으로 지속가능성 관행을 분석합니다.
지구계가 돌이킬 수 없는 변화에 직면하면서, 기후 변화의 위협이 무시할 수 없는 수준으로 거대해졌습니다. 환경 임계값이 초과되면서 전 세계 자연 체계와 사회에 도미노 효과가 일어날 우려가 커지고 있습니다. 아직 지속 가능성 목표를 수립하지 않은 기업들에게 이는 부담인 동시에 기회입니다.
코로나19 대유행 기간에도 기업들은 2030년 달성을 목표로 2015년에 수립된 유엔 총회의 지속가능발전목표(SDGs)를 지속적으로 준수했습니다. SDGs는 빈곤, 불평등, 환경 악화, 기후 변화 같은 대상 영역에서 사업의 지속 가능성에 대한 로드맵을 제공하는 보편적 목표를 설정합니다.
비즈니스 지속 가능성 예시:
우리는 예측할 수 없는 세상에서 사업을 영위하고 있습니다. 기후 변화, 천연 자원 감소, 에너지 및 식량 공급에 대한 수요 증가는 예상치 못한 방식으로 사업 운영과 공급망을 혼란에 빠뜨리고 있습니다. 민간과 공공 기관이 기능하는 방식을 근본적으로 재고하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 성공적이고 지속 가능한 사업으로의 전환을 위해서는 지구를 보존하는 책임 있는 관행을 바탕으로 새로운 차원의 탄력성과 민첩성을 갖춰야 합니다.
지속가능성은 기업의 필수 요소이며 모든 비즈니스의 전략 및 운영의 핵심이 되어야 합니다. 그 이유는 윤리적 측면과 재정적 측면 모두에 있습니다.
지구와 미래를 보호하기 위해 기업은 탈탄소화를 추진하고, 환경 규제 요건과 규정 준수 기한을 준수하고, 자원 소비를 개선해야 합니다. 지속 가능한 사업 관행의 길을 닦는 이들은, 고객을 확보하고 브랜드 충성도를 높이며 비용을 절감하는 새로운 기회를 모색하기 위해 새로운 비즈니스 모델을 받아들이고 있습니다.
지속 가능한 관행을 사업 운영에 성실하게 적용하는 기업은, 사업에 있어 다음과 같은 중요한 이점을 얻습니다.
소비자의 55%는 브랜드를 선택할 때 환경적 책임이 매우 또는 대단히 중요하다고 말합니다.5 지속 가능한 기업으로 알려지면 브랜드 인지도를 높이고, 지속 가능한 관행에 적극 참여하는 기업을 선호하는 소비자를 끌어들일 가능성이 높아집니다.
2021년 개인 투자자 5명 중 4명은 향후 12개월 동안 지속가능성 또는 사회적 책임 요인에 따라 행동할 계획을 가졌습니다.6
정부는 규제와 기업 SDG를 지속적으로 확대할 것입니다. 지속가능성 솔루션을 조기에 도입해 신설 규제 요건을 충족하고 ESG 성과를 지속적으로 포착, 측정, 벤치마킹, 보고하여 이러한 흐름을 앞서 나가세요.
코로나19 대유행으로 기업 대부분이 디지털 혁신의 속도를 높였습니다. 이러한 혁신이 지속가능성을 충족하면 파괴적 혁신과 새로운 기회에 대비할 수 있는 탄력적인 비즈니스가 구축됩니다.
목적 지향적인 고용주를 원하는 종업원들은 지속 가능하고 사회적 책임을 다하는 기업에서 일하기를 원합니다. 지속 가능한 기업으로 명성을 쌓으면 회사에 잘 맞는 인재를 끌어들이고 보유할 수 있습니다.
바로 지금 변화를 추구하면 자원 소비를 줄이고 운영 효율성을 최적화하는 지속 가능한 관행을 구현함으로써 수익성을 개선하고, 내일의 승자가 될 수 있습니다. 이는 전반적으로 큰 영향을 미치는 활동이기에 초기에는 실행 비용이 더 많이 들 수 있지만, 장기적 이득을 고려하면 타당한 투자라고 볼 수 있습니다.
기업 지속 가능성의 선두 주자는 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT) 데이터, 블록체인, 하이브리드 클라우드와 같은 디지털 기술을 적용하여 지속가능성을 대규모로 운영하고 있습니다. 이러한 과정에서 많은 기업이 효율성을 높이는 동시에 더욱 의욕적이고 영감을 받은 직원과 만족도 및 충성도 높은 고객을 창출할 수 있는 기회를 발견하고 있습니다. 성공적인 지속가능성 전략의 핵심은 환경적 요인과 주요 차별화 요소 및 시장 수요 간의 균형을 맞추는 것입니다.
지속 가능한 전략을 만드는 첫 단계는 이해관계자들이 기업의 미래 상태에 대해 명확하고 합의된 비전을 가지는 것입니다. 모든 사람이 같은 방향성을 가지려면 외부의 도움이 필요할 수 있습니다. 지속가능성 전문가를 위한 IBM Garage는 조직이 주요 난제와 기회를 파악하고, 중요한 조치를 우선적으로 처리하며, 지속가능성과 비즈니스 목표에 대한 결과를 측정하여 몇 달이 아닌 몇 주 안에 성과를 낼 수 있도록 지원합니다.
다음으로, 조직의 모든 측면에서 지속 가능한 비전을 구현하기 위해 기한이 정해진 프레임워크 방식을 따릅니다. 환경 관리 체계에 관한 모든 것을 역할 정의, 책임 및 의무와 함께 문서로 정리합니다.
마지막으로 가시적이고 측정 가능한 결과를 보여주고 가치를 창출할 수 있는 구체적인 이니셔티브부터 시작합니다. 이렇게 하면 더 많은 동의를 얻고, 추진력을 모으고, 확장할 수 있는 지속 가능성의 가치를 기업에서 보여줄 것입니다.
미래에 탄력적이고 수익성 있는 경로를 계획하기 위한 5대 중점 영역:
지난 10년간 인류는 유사이래 가장 큰 자연 재해를 겪었습니다. 기업은 확장 및 반복 가능한 방식으로 사업을 영위함에 있어 극심한 날씨와 기후 현상을 일으키는 기후 변화의 영향을 고려해야 합니다. 자체 데이터, 타사 데이터, 지리 데이터, 날씨 및 IoT 데이터 등 여러 데이터 소스와 고급 분석을 결합하는 솔루션으로 혼란에 대비하세요. 중요한 기상 현상을 예측하고 계획하면 지속 가능하게 사업을 발전시키고 사업에 연속성을 기할 수 있습니다. 운영 비용과 ESG 규정 준수, 보고의 복잡성도 줄어듭니다.
기후 변화와 환경 저하, 보안, 개인 정보 보호, 자원 관리와 같은 전 세계적 난제가 있기에 기업은 인프라를 설계하고 관리함에 있어 복원력을 염두에 두어야 합니다. 지능형 자산 관리, 모니터링, 예측 유지보수를 사용하면 자산 수명을 늘리고, 가동 중지 시간과 유지 보수 비용을 줄이고, 유지 보수, 수리, 운영 재고를 최적화하고, CO2 배출을 줄이고, 폐기물을 제거할 수 있습니다. 이러한 노력은 ESG 목표 달성과 수익성 향상에 보탬이 될 것입니다.
소비자는 구매하는 상품의 추적 가능성에 대해 점점 큰 관심을 가지고 있으며, 공급망 리더들은 재사용을 장려하는 순환 경제에 투자할 방법을 모색하고 있습니다. 블록체인 솔루션은 신뢰와 투명성 구축에 유효한 최신 재고 보기와 수행 인사이트를 통해 공급망 가시성을 높이고, 원산지를 출발해 소비자에게 이르는 과정의 신뢰성을 보장하며 낭비와 서비스 비용을 줄여줍니다. 제품 출처를 설정하여 복잡한 범위 3의 탄소 배출 문제를 해결하고, 첨단 AI를 활용해 주문 처리와 배송을 최적화하여 물류 관련 탄소 배출을 최소화합니다.
대규모로 청정 전기화를 실현하려면, 리더들이 새로운 방식으로 함께 모여 전기 시스템의 운영 방식과 온실 가스 순 배출량 제로 경제에서 전기 시스템이 수행할 역할을 고민해야 합니다. 에너지와 전력을 위한 지능형 자산 관리를 통해 배전망의 효율성, 안전성, 신뢰성, 복원력을 향상시켜 탈탄소화로의 전환을 주도합니다. 스마트 미터링을 구현하여 실제 자원 사용량을 더 정확하게 파악하면 중요한 자산과 자원을 최대 효율적으로 운영하고, 장비 운영을 개선하고, 비용을 절감하고, 자동화를 통해 서비스를 향상시킬 수 있습니다.
기업은 대규모 운영에 필요한 인사이트를 얻기 위해 사업 구조에 지속 가능성을 내재화해야 합니다. 이렇게 하면 새로운 비즈니스 모델과 플랫폼을 통해 지속가능성 목표를 달성하고, 운영 효율성을 높이고, 규제 요건을 준수하고, 혁신 기회를 노출하고, 고객 경험을 개선하는 동시에 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
진정으로 지속 가능한 기업이 되기 위해서는 몇 가지 난관을 극복해야 합니다.
고객 준비 상태
지속가능성에 대한 사고 방식이 달라지고는 있지만, 뒤처져도 괜찮은 기업은 없습니다. 지속 가능한 상품에 대한 욕구를 한참 앞질러갈 수 있을 정도의 재정적 여유가 있는 기업도 극히 드뭅니다. 지속 가능한 미래를 함께 만들어 나가려면 고객을 깊이 이해하고 올바른 관계와 에코시스템을 갖춘 파트너를 확보하여 이들과 함께 여정을 이어가야 합니다.
비용
지속 가능한 비즈니스 관행을 구현하려면 초기에 큰 투자가 필요하기 마련입니다. 단기적으로는 현상 유지를 고수하는 것이 더 저렴할 수 있습니다. 즉각적인 투자가 장기적 관점에서 더 지속적으로 수익성을 가져다준다는 것을 보여주는 투자 사례를 구축하기 위해, 도움을 받아야 하는 조직도 있을 것입니다.
시스템 관성
지속가능성은 중요한 목표임에도 불구하고, 더 빠르게 이득을 안겨주는 다른 핵심 우선 사안에 비해 덜 중요하게 치부되는 경우가 많습니다. 많은 기업이 10년 단위로 계획을 세웁니다. 그래서 2050년 약속도 좋지만, 계획 관점에서 볼 때 당장의 10년 동안 충분한 조치를 취하기에는 부족한 부분이 있을 수 있습니다. 위험을 기회로 재편하고 비즈니스의 미래 지속가능성을 달성하기 위해서는 지금 당장 지속가능성을 추구해야 합니다.
툴, 인사이트, 전문 지식 부족
기업의 지속 가능성 비전, 전략, 프레임워크를 개발할 준비가 되어 있지 않다는 것은 엄청난 위험입니다. 지속 가능한 솔루션을 구현할 능력이 부족하거나 어디서부터 시작해야 하는지조차 모르는 기업도 있을 수 있습니다. 비즈니스의 지속가능성은 진화하고 있으며 그 해답도 진화하고 있습니다. 모든 비즈니스에는 세상을 재창조하고 지속 가능한 미래를 만드는 데 도움이 되는 혁신 파트너 에코시스템이 필요합니다.
환경 데이터에서 얻은 인사이트는 사업적, 사회적 행동을 변화시키고 있으며 그 결과 지속 가능한 기업이 등장하고 있습니다. 따라서 비즈니스의 지속가능성은 기업의 경쟁력과 시장에서의 생존에 앞으로도 지대한 영향을 미칠 메가트렌드입니다. 리더들은 데이터, AI, 블록체인의 힘을 활용하여 기후와 환경 위험을 관리하고, 자산 성과와 자원 활용을 최적화하고, 탈탄소화를 추진하고, 더욱 지속 가능한 공급망을 구축하고자 합니다.
IBM은 환경 보호와 재생 에너지 조달, CO2 배출 감축, 제품 및 폐기물 재사용 및 재활용, 취수 감축, 중요한 생물 다양성 유지를 비롯해 지속가능성을 향한 자체적인 여정을 이어갑니다. 30여년간 환경 영역을 선도해온 IBM은 전사적인 사업 운영에 있어 지속적 발전을 추진하고 환경의 지속가능성을 위한 새로운 목표를 설정함으로써, 여러분의 사업, 브랜드, 지구에 도움이 되는 지속가능성 솔루션 구축에 도움을 줄 것입니다.
