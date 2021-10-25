비즈니스에서 지속 가능성이란 무엇인가요?

진정으로 지속 가능한 기업이 되기 위해서는 몇 가지 난관을 극복해야 합니다.

고객 준비 상태

지속가능성에 대한 사고 방식이 달라지고는 있지만, 뒤처져도 괜찮은 기업은 없습니다. 지속 가능한 상품에 대한 욕구를 한참 앞질러갈 수 있을 정도의 재정적 여유가 있는 기업도 극히 드뭅니다. 지속 가능한 미래를 함께 만들어 나가려면 고객을 깊이 이해하고 올바른 관계와 에코시스템을 갖춘 파트너를 확보하여 이들과 함께 여정을 이어가야 합니다.

비용

지속 가능한 비즈니스 관행을 구현하려면 초기에 큰 투자가 필요하기 마련입니다. 단기적으로는 현상 유지를 고수하는 것이 더 저렴할 수 있습니다. 즉각적인 투자가 장기적 관점에서 더 지속적으로 수익성을 가져다준다는 것을 보여주는 투자 사례를 구축하기 위해, 도움을 받아야 하는 조직도 있을 것입니다.

시스템 관성

지속가능성은 중요한 목표임에도 불구하고, 더 빠르게 이득을 안겨주는 다른 핵심 우선 사안에 비해 덜 중요하게 치부되는 경우가 많습니다. 많은 기업이 10년 단위로 계획을 세웁니다. 그래서 2050년 약속도 좋지만, 계획 관점에서 볼 때 당장의 10년 동안 충분한 조치를 취하기에는 부족한 부분이 있을 수 있습니다. 위험을 기회로 재편하고 비즈니스의 미래 지속가능성을 달성하기 위해서는 지금 당장 지속가능성을 추구해야 합니다.

툴, 인사이트, 전문 지식 부족

기업의 지속 가능성 비전, 전략, 프레임워크를 개발할 준비가 되어 있지 않다는 것은 엄청난 위험입니다. 지속 가능한 솔루션을 구현할 능력이 부족하거나 어디서부터 시작해야 하는지조차 모르는 기업도 있을 수 있습니다. 비즈니스의 지속가능성은 진화하고 있으며 그 해답도 진화하고 있습니다. 모든 비즈니스에는 세상을 재창조하고 지속 가능한 미래를 만드는 데 도움이 되는 혁신 파트너 에코시스템이 필요합니다.