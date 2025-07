watsonx Code Assistant

개발자 역량 강화

Granite® 제품군의 오픈 소스 AI 모델을 기반으로 구축된 도구를 사용하여 Python, Java™, C, C++, Go, JavaScript, TypeScript 등의 IDE에서 직접 코딩 워크플로를 간소화하고 가속화할 수 있습니다.