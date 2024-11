인공 지능(AI)은 소프트웨어 개발 환경을 변화시키고 있습니다. Gartner Magic Quadrant AI 코드 어시스턴트 부문(ibm.com 외부 링크)에 따르면 2024년 초에는 14% 미만의 엔터프라이즈 소프트웨어 엔지니어가 AI 코드 어시스턴트를 사용했지만 2028년에는 이 비율이 90%로 증가한다고 합니다.* 이러한 솔루션을 사용하여 개발자는 효율성을 높이는 동시에 복잡한 레거시 코드베이스 관리, 새로운 프로그래밍 언어 통합, 개발자 온보딩과 같은 일반적인 문제를 해결할 수 있습니다.

2024년 IBM은 연례 IBM watsonx Challenge의 일환으로 직원들을 초대하여 IBM watsonx Code Assistant를 사용하여 이러한 문제를 해결하는 방법을 시연했습니다.

수백 개의 프로젝트 팀에 속한 수천 명의 IBM 직원이 코드 설명, 코드 문서화, 코드 생성, 테스트 케이스 생성 등 다양한 watsonx Code Assistant 기능을 실험했습니다. 이러한 기능을 통해 개발 팀이 절약한 시간은 업무에 새로운 가능성을 열어주었을 뿐만 아니라, 모든 곳에서 개발 팀에 잠재적인 이점을 제공했습니다.

* Gartner Magic Quadrant AI 코드 어시스턴트 부문, 2024년 8월 19일. GARTNER는 미국 및 기타 국가에서 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표이자 서비스 마크이며, 허가를 받아 본 문서에 사용되었습니다. Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표이며 허가를 받아 본 문서에 사용되었습니다. All rights reserved.