로보틱 프로세스 자동화(RPA)의 미래

로보틱 프로세스 자동화(RPA) 시장은 많은 고객이 속도를 높이고, 더 높은 정확도를 제공하고, 더 높은 수준의 일관성을 달성하고, 비용을 절감하고, 규모를 확장하고, 품질을 개선하는 데 도움이 되었습니다. Constellation 연구는 2021년 시장 규모가 22억 달러에 달하고, 연평균 성장률이 18.8%로 성장하여 2026년에는 50억 7천만 달러에 이를 것으로 추산했습니다.

RPA는 소프트웨어 로봇('봇')을 사용하여 비즈니스 프로세스의 자동화를 가능하게 하는 트랜잭션 시스템 기술입니다. RPA 도구는 사용자를 관찰한 다음 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에서 유사한 작업을 반복합니다. RPA는 비지능적인 방식으로 작업을 자동화하도록 작성된 명시적인 규칙과 작업이라는 점에서 워크플로 자동화 도구와 다릅니다.

트랜잭션 자동화에는 많은 관리 오버헤드가 필요하기 때문에 RPA 도구는 능력 측면에서 한계에 도달했습니다. 단순히 말하자면, 트랜잭션 자동화는 관리하기가 어렵습니다. 따라서 재무, 공급망, 고객 경험, 인적 자원 및 계획과 같은 비즈니스 기능을 수행하는 조직에 지능형 자동화, 인지 기능 및 인공 지능을 제공하기 위해 자율 애플리케이션으로 알려진 새로운 종류의 엔터프라이즈 앱이 등장했습니다.