로보틱 프로세스 자동화(RPA)의 미래

성공하려면 모든 RPA 리더는 분석, 자동화 및 인공 지능(AI)을 설계에서 언제, 어디에 적용할지 고려해야 합니다. 의사 결정 속도를 개선할 수 있는 브랜드와 조직은 고객의 요구를 예측하고 브랜드의 약속을 이행하며 규제 및 규정 준수 관련 위험을 줄이는 데 성공할 수 있습니다.
미래의 리더가 분석, 자동화, AI 등 RPA의 3A 여정을 시작하는 방법을 알아보세요.
로보틱 프로세스 자동화(RPA) 시장은 많은 고객이 속도를 높이고, 더 높은 정확도를 제공하고, 더 높은 수준의 일관성을 달성하고, 비용을 절감하고, 규모를 확장하고, 품질을 개선하는 데 도움이 되었습니다. Constellation 연구는 2021년 시장 규모가 22억 달러에 달하고, 연평균 성장률이 18.8%로 성장하여 2026년에는 50억 7천만 달러에 이를 것으로 추산했습니다.
RPA는 소프트웨어 로봇('봇')을 사용하여 비즈니스 프로세스의 자동화를 가능하게 하는 트랜잭션 시스템 기술입니다. RPA 도구는 사용자를 관찰한 다음 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에서 유사한 작업을 반복합니다. RPA는 비지능적인 방식으로 작업을 자동화하도록 작성된 명시적인 규칙과 작업이라는 점에서 워크플로 자동화 도구와 다릅니다.
트랜잭션 자동화에는 많은 관리 오버헤드가 필요하기 때문에 RPA 도구는 능력 측면에서 한계에 도달했습니다. 단순히 말하자면, 트랜잭션 자동화는 관리하기가 어렵습니다. 따라서 재무, 공급망, 고객 경험, 인적 자원 및 계획과 같은 비즈니스 기능을 수행하는 조직에 지능형 자동화, 인지 기능 및 인공 지능을 제공하기 위해 자율 애플리케이션으로 알려진 새로운 종류의 엔터프라이즈 앱이 등장했습니다.
현실은 기존의 트랜잭션 애플리케이션이 수명을 다했다는 것입니다. 마진, 기술 부채, 핵심 시스템에 대한 투자를 줄여야 한다는 압박은 자동화된 기업에 엄청난 유인을 제공합니다. 고객은 자동화 및 인공 지능을 위한 진정한 기반, 즉 정밀한 의사 결정을 내리기 위해 인지 기반 접근 방식을 찾고 있습니다. 인력 감소, 오류 감소, 더 스마트한 의사 결정, 대규모 보안 등의 이점을 누릴 수 있습니다. 자율 기업에 대한 탐구는 지능형 자동화가 필요한 의사 결정과 인간의 판단이 필요한 의사 결정을 고려하려는 욕구에서 시작됩니다. 이러한 애플리케이션은 하드코딩된 규칙에 의존해서는 성공할 수 없습니다. 인지적 접근법을 취하고 AI와 머신 러닝(ML) 기법을 적용하여 자율성을 갖추어야 합니다.
여러 분야의 공급업체들이 이 약속을 지키기 위해 노력하고 있습니다. 기존 엔터프라이즈 리소스 계획 공급업체, 클라우드 공급업체, 비즈니스 프로세스 관리 솔루션, 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 제품, 프로세스 마이닝 공급업체와 소프트웨어 솔루션을 보유한 IT 서비스 업체는 이 시장에서 마인드 공유와 시장 지배력을 확보하기 위해 순수 공급업체와 경쟁을 시도하고 있으며, Constellation 연구는 이 시장의 규모가 2030년까지 10억 3,500만 달러에 이를 것으로 예상합니다. Constellation은 모든 기업이 자율 주행, 자율 학습, 자가 치료 센티멘트를 위해 설계할 것이라고 믿습니다.
